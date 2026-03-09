Un nuevo y escalofriante capítulo en la saga de los archivos de Epstein ha surgido a medida que documentos judiciales confidenciales revelan la magnitud de los abusos orquestados en Francia por Jean-Luc Brunel. Lejos de actuar solo, Brunel, estrecho colaborador de Jeffrey Epstein, ha demostrado haber dirigido un sistema industrial de explotación, transformando lujosos castillos y apartamentos en lugares de abuso.

La orden judicial de 30 páginas, que data de 2023 y nunca antes había sido vista, describe cómo modelos menores de edad fueron explotadas sistemáticamente y, a veces, enviadas a Estados Unidos para sufrir más abusos, lo que plantea preguntas sobre cómo una red de este tipo podía operar con una impunidad casi total .

Castillos y apartamentos se convirtieron en lugares de delincuencia

Los documentos revelan una inquietante operación logística. Desde imponentes castillos en Normandía hasta lujosos apartamentos parisinos, las propiedades se utilizaban específicamente para facilitar la depredación. Los testimonios describen cómo las víctimas eran trasladadas a lugares aislados donde se cometían los abusos, a menudo durante viajes presentados como encargos profesionales de modelaje.

Una ex modelo contó que la llevaron a un "pequeño castillo" y la atacaron, y describió pasadizos ocultos que le permitieron a Brunel orquestar ataques sin ser visto.

Estos espacios fueron diseñados para intimidar, aislar y controlar, creando un entorno en el que las víctimas de Brunel se sentían atrapadas e impotentes. El expediente judicial detalla patrones repetidos de abuso durante décadas, presentando un panorama sistemático en lugar de incidentes aislados.

Las agencias de modelos proporcionaron grupos de talentos

La influencia de Brunel trascendió la propiedad inmobiliaria y se extendió al mundo del modelaje. Agencias como Karin Models y MC2 supuestamente funcionaban como "canteras de talentos", donde las carreras de las jóvenes estaban condicionadas a su sumisión a las exigencias sexuales.

Las modelos aspirantes eran preparadas, vigiladas y coaccionadas para cumplir con las normas bajo el pretexto de un avance profesional.

Pasaportes confiscados, la presión constante de figuras poderosas y una red de contactos internacionales supuestamente permitieron a Brunel operar sin temor a ser procesado durante años. Los documentos ilustran cómo la complicidad estaba arraigada en múltiples capas de la industria del modelaje, permitiendo que la explotación continuara prácticamente sin control.

La muerte de Brunel en la prisión de La Santé en febrero de 2022 puso fin efectivamente a los procedimientos legales en su contra, pero la orden judicial recientemente examinada deja claro que el cierre fue administrativo y no un reflejo de la verdad.

El escrito de desestimación de 30 páginas enumera numerosos testigos, denunciantes y presuntos cómplices, mostrando un complejo sistema de abusos que abarca más de cuatro décadas.

Expertos y defensores argumentan que este abrupto fin del proceso deja preguntas sin respuesta sobre la red más amplia de Epstein en Europa. El documento francés corrobora hallazgos similares en Estados Unidos, enfatizando que las operaciones de Brunel tenían un alcance internacional y no se limitaban a París o Estados Unidos.

La reevaluación del caso indica esfuerzos por lograr justicia

Tras la publicación de la orden judicial confidencial de 2023, las autoridades francesas han anunciado una nueva revisión del caso, lo que indica que la justicia aún puede extenderse más allá de la caída de un solo hombre.

La investigación busca abordar la infraestructura que permitió que la explotación se volviera rutinaria, desde agencias de modelos cómplices hasta figuras internacionales de alto perfil implicadas por testimonios.

Fuentes judiciales sugieren que revisar el caso podría llevar a un nuevo escrutinio de cualquiera que haya permitido o ignorado las acciones de Brunel. Los grupos de derechos de las víctimas enfatizan que comprender la red completa es crucial para prevenir futuros abusos y reconocer décadas de sufrimiento. Los archivos de Epstein, ahora cada vez más públicos, no solo constituyen un registro de conducta criminal, sino también un llamado a revelar todo el sistema que la permitió.