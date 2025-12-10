Sydney Sweeney ha revelado que pasó por un proceso intenso y exigente para Euphoria después de ganar una gran cantidad de peso para Christy .

Su confesión se produjo durante entrevistas recientes en Los Ángeles . Compartió que había perdido alrededor de 16 kg en 7 semanas. El cambio se produjo después de terminar el tratamiento en Christy, lo que provocó uno de sus cambios físicos más significativos hasta la fecha.

Los espectadores la vieron asumir un papel que nunca antes había interpretado. Ese proyecto requería fuerza, corpulencia y un cuerpo más grande. La película tuvo dificultades en taquilla, pero su transformación siguió siendo un tema importante de conversación entre los fans.

Ahora que Christy se ha marchado y ha comenzado la tercera temporada de Euphoria , Sweeney necesitaba un nuevo look para Cassie. Tenía una agenda apretada. Tenía menos de dos meses para completar un cambio de imagen. Sus entrevistas recientes finalmente revelaron cómo lo logró.

Sweeney luchó por perder los últimos 10 kilos

Durante una charla con Christy Martin para Sports Illustrated, Sweeney explicó que pasaron siete semanas entre terminar la producción de Christy y empezar Housemaid y Euphoria . Señaló que necesitaba un plan de alimentación estricto para ese breve descanso.

Aumentó alrededor de 35 libras para la película de boxeo y tuvo que encoger su figura nuevamente antes de comenzar con sus siguientes proyectos.

Dijo: "Sin embargo, en cuanto dejé de ir al gimnasio y de tomar los batidos de proteínas y la creatina, mi peso bajó bastante rápido". Sus primeras semanas volaron mientras su cuerpo se liberaba del peso de entrenamiento que había cargado para Christy . La masa muscular disminuyó al dejar los suplementos.

La etapa más difícil llegó después. Dijo: "Entonces tuve que ser muy estricta. Los últimos 10. Los últimos 10 fueron como: 'De verdad queremos quedarnos contigo'. Pero no. Tuve que ser bastante estricta". Su anterior aumento de peso para Christy le había resultado agradable porque el papel exigía una complexión robusta. Sin embargo, adelgazar de nuevo supuso un nuevo reto y mucha más presión.

Sweeney tuvo que comer comida rápida para 'Christy'

Las transformaciones en Hollywood no son nuevas. Aun así, pocos esperaban que Sydney Sweeney experimentara un cambio tan radical para Christy .

Ella confirmó que aumentó entre 30 y 35 libras para la película biográfica y alcanzó ese objetivo a través de una dieta alta en calorías que incluía comida rápida.

Compartió dos fotos en su historia de Instagram el pasado noviembre. Una la mostraba comiendo una pizza entera . Otra la capturó con Chick-fil-A. Su descripción decía: "Esforzándome por mantener las calorías, jaja".

El aumento de peso no se debía solo a la comida. Tenía una rutina de entrenamiento intensa. Sweeney declaró a la revista W que se preparó durante tres meses y medio. Describió entrenamiento con pesas por la mañana durante una hora, dos horas de kickboxing al mediodía y otra sesión de pesas por la noche. Esa rutina la ayudó a desarrollar la fuerza necesaria para interpretar a la luchadora que interpretó en la vida real.

Más tarde admitió que ya no le entraba ninguna prenda. Añadió: "Era increíblemente fuerte". Su dedicación sobresalió incluso para los espectadores que tenían sentimientos encontrados sobre la película. Su compromiso se mantuvo en cada parte del papel.

Sweeney atribuye su rápida pérdida de peso a su metabolismo

Sweeney explicó en una entrevista con PEOPLE que había estado tomando un batido de proteínas tras otro y mucha creatina, lo que la dejaba con hinchazón. Dijo que dejó de tomar todos los suplementos al terminar el rodaje.

Ese cambio provocó una rápida pérdida de peso. Afirmó que, al dejar de entrenar, el músculo desaparece antes que la grasa, por lo que notó una disminución en dos semanas.

También reconoció que siempre ha sido una persona activa. Mantuvo una dieta sana, incrementó su actividad cardiovascular y se apoyó en su larga trayectoria de actividad física.

Dijo: "No quiero decir que sea facilísimo. Pero he sido una persona muy activa toda mi vida". Añadió que creció moviéndose constantemente y que aún conserva hábitos firmes. Dijo: "Puedo subir de peso, pero también puedo bajarlo".

Sweeney regresa a la tercera temporada de Euphoria con una nueva imagen, forjada por una estricta disciplina, un entrenamiento riguroso y un horario exigente. Su transformación para Christy requirió un tipo de fuerza. Su regreso como Cassie requirió otra. Sus comentarios recientes resaltan el nivel de trabajo detrás de cada papel que acepta.