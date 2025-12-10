El artista venezolano Danny Ocean fue el encargado de musicalizar la entrega del Premio Nobel de la Paz de 2025 a su compatriota María Corina Machado. Aunque la homenajeada principal estuvo ausente de la emotiva ceremonia, el evento contó también con la presencia de líderes y periodistas venezolanos, su hija Ana Corina Sosa Machado e importantes dignatarios.

Además de Danny Ocean, en la gala también toco la pianista Gabriela Montero. Ambos artistas han sido abiertamente opositores al régimen de Nicolás Maduro y fueron los representantes, además, de los alrededor de 10 millones de personas que han salido del país escapando de la represión y las consecuencias económicas y humanas del chavismo.

En su presentación, Danny Ocean cantó acompañado de un piano, versiones del clásico Alma Llanera, considerado un segundo himno nacional de Venezuela, así como la canción titulada Venezuela, que se ha convertido en uno de los temas de la diáspora para representar la nostalgia por su patria.

Por su parte, Montero, una pianista clásica de formación internacional, quien reside actualmente en Europa, interpretó el himno venezolano Gloria al bravo pueblo, así como Mi querencia, del cantautor venezolano Simón Díaz, el mismo compositor de la ahora internacional canción Caballo Viejo.

Aunque Machado había anunciado que estaría en Oslo para recibir el Nobel, tuvo contratiempos en su viaje desde Venezuela, que calificó de "muy peligrosos". Sin embargo, se aseguró que llegaría este mismo miércoles 10 de diciembre y que el jueves 11 participaría en una rueda de prensa.

Su hija leyó un mensaje de parte de su madre, para luego dirigir sus propias palabras a la audiencia.

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", expresó Sosa, quien agradeció la oportunidad de poder ver a su mamá, mienttas que hay muchos venezolanos "que hoy no podrán ver a sus madres".

"Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. "Ella (Machado) quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese objetivo. Por eso todos sabemos, yo lo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela".