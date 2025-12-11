Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha verá el regreso de dos de los personajes más queridos de la franquicia cinematográfica, Katniss Everdeen y Peeta Mellark, mientras Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson repiten sus papeles para la precuela.

The Hollywood Reporter reveló que los actores principales de la exitosa saga cinematográfica han confirmado su aparición en la próxima película precuela, que se estrenará el 20 de noviembre de 2026.

Lawrence regresará como Katniss, la heroína de Los Juegos del Hambre , mientras que Hutcherson repetirá su papel de Peeta. Se espera que ambos aparezcan en una escena de flashforward junto con su mentor, Haymitch Abernathy, cuya historia será el foco de la próxima película.

¿Qué harán Katniss y Peeta en la precuela?

Los eventos de la precuela tienen lugar 24 años antes de que Katniss y Peeta fueran elegidos para ser los tributos del Distrito 12 y tuvieran como mentor a Haymitch Abernathy, el único vencedor sobreviviente del distrito.

La próxima película presentará la experiencia de Haymitch en el brutal juego de supervivencia a los 16 años. Fue elegido como tributo durante el 50.º aniversario del juego, conocido como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Diseñado para ser más brutal que las contiendas anteriores, el Vasallaje de los Veinticinco se organizó para intensificar el espectáculo de crueldad del Capitolio.

En el epílogo de la novela de Suzanne Collins, Sunrise on the Reaping , en la que se basa la franquicia cinematográfica, Katniss y Peeta compartieron un momento con Haymitch después de su exitosa revuelta en el Capitolio, una escena que luego se representó en la secuela de 2015 , Sinsajo Parte 2 .

Es durante este intercambio que la pareja del Distrito 12 se entera del trágico pasado de Haymitch como tributo al Vasallaje de los Veinticinco, incluida la historia de su difunto amor, Lenora Dove Baird, recordada por su compasión y devoción al cuidado de los animales, particularmente los gansos.

¿Volverá Woody Harrelson?

Woody Harrelson dio vida a Haymitch Abernathy en las películas originales. El actor era muy querido por interpretar a un ganador alcohólico de Los Juegos del Hambre, conocido por su sarcasmo.

Aunque tanto Lawrence como Hutcherson confirmaron su regreso a la franquicia, Harrelson aún no ha anunciado su participación en la próxima película ni retomará su inolvidable papel. Sin embargo, los fans de la franquicia aún esperan ver al Haymitch adulto, ya que su voz se escuchó en el avance del tráiler: "Creo que estos juegos van a ser diferentes".

Elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Joseph Zada interpretará al joven Haymitch en la precuela. Le acompañarán Mckenna Grace, Ben Wang, Molly McCann e Iona Bell como Maysilee Donner, Wyatt Callow, Louella McCoy y Lou Lou, respectivamente, como tributos de Distrito 12 a Haymitch.

El joven Plutach Heavensbee, interpretado por Philip Seymour Hoffman en la trilogía original, será interpretado por Jesse Plemons en la precuela, mientras que Ralph Fiennes asumirá el papel de Donald Sutherland y Tom Blyth como el presidente Coriolanus Snow.

Al reparto se suman Glenn Close como la acompañante del Distrito 12, Drusilla Sickle, y Billy Porter como el estilista del Distrito 12, Magno Stift.

Elle Fanning será la versión más joven de Effie Trinket (Elizabeth Bank), y Kieran Culkin será la versión de la precuela de Ceasar Flickerman (Stanley Tucci).