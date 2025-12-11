Timothée Chalamet ha roto su silencio sobre los extraños y rápidamente difundidos rumores que sugieren que lleva una doble vida como el misterioso rapero británico conocido como EsDeeKid.

La conspiración comenzó en las redes sociales, donde los fanáticos establecieron conexiones vagas entre la aparición sorpresa de Chalamet en un concierto de rap de Londres y el estilo y acento distintivos del rapero anónimo.

Desde entonces, la teoría se ha convertido en uno de los misterios de Internet más comentados del año, desdibujando las líneas entre la especulación lúdica y la obsesión por la cultura pop.

En una respuesta desenfadada, pero deliberadamente abierta, durante una reciente entrevista en Heart Radio, le preguntaron a Chalamet si era EsDeeKid en secreto. En lugar de negar categóricamente la afirmación, bromeó: "No tengo comentarios al respecto... todo se revelará a su debido tiempo".

Su respuesta provocó risas y mayor curiosidad entre los fans, sin ninguna aclaración completa sobre el asunto. Esta respuesta, a partes iguales tímida y humorística, solo ha alimentado la propagación viral del rumor, dejando a muchos preguntándose si el actor simplemente se está divirtiendo con el misterio.

Si bien no hay evidencia verificada de que Chalamet y EsDeeKid sean la misma persona, la conversación resalta cuán rápidamente la cultura de las celebridades, las tendencias de las redes sociales y las teorías de los fanáticos pueden entrelazarse.

En última instancia, independientemente de si hay o no fundamento en la conexión con EsDeeKid, la respuesta lúdica de Chalamet subraya una comprensión inteligente de la cultura moderna de Internet que reconoce el revuelo al tiempo que mantiene vivo el misterio.