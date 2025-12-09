El rapero Tekashi 6ix9ine tendrá una larga lista de programas de tratamiento obligatorios que completar una vez que termine su sentencia de cárcel de tres meses el próximo año.

Según nuevos documentos judiciales obtenidos por TMZ , un juez ordenó al rapero cumplir 12 meses de libertad supervisada que incluye sesiones de manejo de la ira y tratamiento ambulatorio de drogas.

Estas condiciones comenzarán después de que salga de prisión, a donde tiene previsto ingresar el próximo 6 de enero.

Los documentos muestran que el juez quiere que 6ix9ine participe en un programa de salud mental centrado en controlar la ira.

También deberá asistir regularmente a citas de tratamiento antidrogas como parte de su período de liberación. Estos programas buscan mantenerlo en el buen camino tras años de problemas legales públicos.

La semana pasada, el rapero declaró que no le preocupaba ir a la cárcel. Compartió que espera que lo mantengan alejado de la población carcelaria general debido a su reputación de "soplón", que se ganó tras testificar en un importante caso de pandillas.

En lugar de centrarse en los riesgos, dijo que planea utilizar su tiempo tras las rejas para mejorar su salud.

Dijo a las fuentes que quiere bajar de 190 libras a 120 libras comiendo solo una caja de galletas Oreo al día y haciendo ejercicio mientras está aislado.

#Exclusive 🚨 Tekashi 6ix9ine is ordered to complete drug & mental health treatment after prison. https://t.co/7fdJf41BsR pic.twitter.com/QrHO9MFruQ — TMZ (@TMZ) December 9, 2025

Tekashi 6ix9ine se enfrenta a nuevas reglas

Los problemas legales de Tekashi 6ix9ine lo han perseguido durante años. Está en libertad condicional desde 2020, cuando fue liberado tras cooperar con investigadores federales en un caso de crimen organizado que involucra a los Nine Trey Gangsta Bloods.

Afirmó que la pandilla lo había traicionado, lo que lo llevó a testificar. Su cooperación contribuyó a acortar su condena, pero también desató una reacción violenta que continúa hasta el día de hoy.

Más recientemente, agentes federales allanaron su propiedad a principios de este año. Durante el registro, encontraron drogas que contribuyeron a sus últimos problemas legales, según informó Yahoo .

Ese descubrimiento jugó un papel en la decisión del juez de exigir un tratamiento farmacológico como parte de su libertad supervisada.

El rapero, conocido por canciones exitosas como "Gooba", ha sido noticia por su apariencia colorida, disputas en línea y constantes batallas legales.

Pero la nueva orden judicial le impone un período de un año que deberá seguir una vez que salga de prisión. Las estrictas normas sugieren que las autoridades quieren que rompa viejos hábitos y evite nuevos delitos.