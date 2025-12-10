Sharon Osbourne ha hablado públicamente por primera vez sobre las últimas horas de vida de su marido Ozzy Osbourne, contando el desgarrador día en que falleció y cómo decidió desafiar las advertencias de los médicos para realizar su último concierto.

El líder de Black Sabbath, que murió a principios de este año en su casa de Buckinghamshire, había realizado lo que sería su espectáculo de despedida en Villa Park en Birmingham apenas unas semanas antes de su fallecimiento.

Sharon, de 73 años, le dijo a Piers Morgan en Piers Morgan Uncensored que el médico de Ozzy le advirtió que podría no sobrevivir a la actuación.

"El médico principal le dijo que si hacía el espectáculo, 'ya está, no vas a sobrevivir'. No quería morir en el escenario, no quería", dijo.

Él​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ continuó con el concierto a pesar de la advertencia.

Sharon también mencionó que regresar a Birmingham para el concierto fue muy importante para sus hijos, para ver cuánta influencia tuvo en el mundo de la música.

También reveló que el rey Carlos le envió una carta al día siguiente de la muerte de Ozzy. "El rey Carlos se llevó a Ozzy", dijo.

El momento en que lo encontró

Según The Sun, Sharon relató el momento en que descubrió que Ozzy había sufrido un infarto. Lo encontró en su casa mientras los servicios de emergencia intentaban reanimarlo.

"Bajé corriendo las escaleras y allí estaba, y estaban intentando reanimarlo, y yo les dije: 'No lo dejen. Déjenlo. No pueden. Se ha ido'", dijo.

Un equipo de paramédicos finalmente lo trasladó a un hospital en helicóptero. Pero Sharon estaba segura de que ya estaba muerto.

Esa misma mañana, Sharon contó que Ozzy había estado agitado y, de hecho, se despertó a las 4 a. m., y él se movía entre el baño y la habitación. La llamó a gritos y le dijo que se levantara, y luego le dijo: "Bésame. Abrázame fuerte".

Bajó al gimnasio para hacer una breve sesión de ejercicio en su elíptica, una rutina que mantuvo a pesar de su deteriorada salud, y falleció a los 20 minutos.

Cómo afrontar la pérdida

Sharon y sus hijos han hablado con franqueza sobre la vida sin Ozzy. "Odio irme a la cama por la noche", dijo en su podcast "The Osbournes".

Kelly Osbourne añadió: "Las mañanas son lo más difícil... Dormí contigo los dos primeros meses para que no estuvieras solo". La familia se ha fortalecido gracias al apoyo incondicional de sus fans de todo el mundo. "Estas muestras de cariño nos han sido de gran ayuda. No había visto una muestra de cariño como esa desde que murió la princesa Diana", dijo Kelly. Sharon añadió: "Ozzy... nunca dio nada por sentado ante nadie. No tenía ni idea de cuánto lo querían".

Recordando a una leyenda del rock

Sharon también confirmó que no se volverá a casar, diciendo entre lágrimas: "Eso es todo por ahora". Como homenaje, la familia compartió fotos, videos y un arreglo floral en Birmingham en honor a Ozzy, con un mensaje de cuatro de sus seis hijos: "Te amamos, papá, con amor, Louis, Aimee, Kelly y Jack".

Los fans podrán ver más de los últimos años de Ozzy en el documental de BBC One "Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home", que explora su regreso al Reino Unido, su concierto de despedida y el cuidado que Sharon le brindó en sus últimos años. El documental sigue a "Ozzy: No Escape From Now" de Paramount+, que también presenta a los hijos de Ozzy reflexionando sobre sus últimos años y sus problemas de salud, incluyendo la enfermedad de Parkinson.