El magnate de los medios Jay-Z se ha adentrado en uno de los mercados culturales de más rápido crecimiento del mundo, respaldando un plan de 394 millones de libras (aproximadamente 500 millones de dólares) que vincula su firma de inversión con Hanwha Asset Management de Corea.

La alianza busca apoyar a las empresas coreanas de cultura y estilo de vida en su expansión a través de los mercados globales. Marca un importante avance financiero en un sector que ya impulsa la demanda mundial de música, belleza, contenido y entretenimiento.

Una nueva empresa de 394 millones de libras toma forma

Hanwha Asset Management confirmó el 25 de noviembre de 2025 la firma de un memorando de entendimiento con MarcyPen Capital Partners, una firma estadounidense de capital privado respaldada por Jay-Z. La firma tuvo lugar durante la Semana Financiera de Abu Dabi 2025 en Dubái , donde Hanwha participó como socio principal. El plan se centra en la creación de un fondo de inversión conjunta que recaudará 394 millones de libras esterlinas (aproximadamente 500 millones de dólares) para empresas vinculadas a la cultura y el estilo de vida coreanos.

MarcyPen anunció que ambas firmas establecerán MarcyPen Asia como un vehículo de inversión dedicado. Su objetivo es identificar empresas de consumo y cultura de alto crecimiento en Corea y en toda Asia, ayudándolas a expandirse a los mercados internacionales. Hanwha liderará la búsqueda de pequeñas empresas prometedoras y supervisará la estructura operativa del fondo, mientras que MarcyPen será el inversor mayoritario.

Hanwha afirmó que la demanda de cultura coreana está en auge, lo que genera nuevas vías de inversión en marcas de entretenimiento, belleza, gastronomía y estilo de vida. El fondo intentará capitalizar esta tendencia otorgando respaldo estratégico a empresas con potencial global. Se trata de una de las primeras inversiones importantes de capital privado de esta magnitud en la economía cultural de Corea.

Por qué la cultura coreana se ha convertido en una fuerza global

El rápido crecimiento de la cultura coreana ha marcado el rumbo de esta colaboración. Bandas como Blackpink y BTS siguen llenando estadios en todo el mundo, lo que demuestra una demanda sostenida de espectáculos en vivo. Al mismo tiempo, las plataformas de streaming han ampliado el alcance de las producciones coreanas, con títulos como KPop Demon Hunters que atraen a grandes audiencias en el extranjero.

Las marcas coreanas de belleza, alimentación y estilo de vida también han registrado ventas internacionales récord. Este impulso forma parte de un cambio más amplio en el comportamiento del consumidor global, donde los productos coreanos han ganado una sólida presencia en los mercados de Asia, Europa y Estados Unidos. Hanwha y MarcyPen buscan apoyar a estas empresas en un momento en que el interés internacional se está acelerando.

Robbie Robinson , socio director y director ejecutivo de MarcyPen, declaró: "Corea del Sur es un nexo cultural en Asia, que influye en las tendencias globales de belleza, contenido, gastronomía, entretenimiento y estilo de vida, lo que la convierte en la puerta de entrada ideal para nuestra colaboración con Hanwha". Su comentario resaltó cómo la firma considera la cultura coreana como una sólida puerta de entrada para el crecimiento global a largo plazo.

¿Quién está detrás de MarcyPen y Hanwha?

MarcyPen se formó en 2024 mediante la fusión de Marcy Venture Partners, cofundada por Jay-Z, y Pendulum Opportunities, la división de inversión de Pendulum Holdings. La firma combinada gestiona actualmente alrededor de 790 millones de libras esterlinas (aproximadamente 1000 millones de dólares). Se centra en empresas de consumo e innovadoras en fase inicial que, en sus propias palabras, "crean, impulsan y lideran la cultura".

Por otro lado, Hanwha Asset Management forma parte de Hanwha Group, un importante conglomerado coreano que abarca los sectores de energía, defensa, construcción y finanzas. La firma gestiona aproximadamente 120 billones de wones (aproximadamente 82 millones de dólares). Con oficinas en Nueva York, San Francisco y Singapur, la compañía afirmó que la alianza busca conectar las marcas de consumo coreanas y asiáticas con las redes globales de capital.

¿Qué viene después?

Ambas firmas planean comenzar a recaudar capital de inversores internacionales, fondos soberanos y patrocinadores privados en la segunda mitad de 2026. La estructura tiene como objetivo abrir caminos para las empresas coreanas y asiáticas que buscan una expansión mundial.