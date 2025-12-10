Raúl Malo, el líder desafiante del género de The Mavericks cuyo barítono operístico definió la fusión ecléctica de country y soul latino de la banda, murió a la edad de 60 años.

El músico falleció el lunes 8 de diciembre, luego de una lucha pública contra el cáncer que lo vio compartir las realidades de su tratamiento con sus fanáticos hasta el final.

Un homenaje a la familia

Su muerte fue confirmada por su esposa de 34 años, Betty Malo, en un comunicado publicado en los canales oficiales de redes sociales del cantante.

"Mi amor... el padre de nuestros hijos... un hijo y hermano devoto... y amigo de tantos, obtuvo sus alas de ángel", escribió Betty. "Lo llamaron para otro concierto, esta vez en el cielo, y vuela alto como un águila".

At 8:52 pm on December 8th, 2025, my love… our boys’ father… a devoted son and brother… and a friend to so many, gained his angel wings. He was called to do another gig — this time in the sky — and...

El viaje de salud 'abierto' de Raúl Malo

Malo reveló por primera vez que le diagnosticaron cáncer de colon en junio de 2024. Inicialmente, el pronóstico parecía manejable y continuó actuando.

Sin embargo, en septiembre de este año, hizo un sombrío anuncio a través de Instagram . Reveló que su salud había empeorado porque ahora también tenía que luchar contra la enfermedad leptomeníngea (LMD), una afección grave en la que el cáncer se propaga a las delicadas membranas que rodean la médula espinal y el cerebro.

Los expertos médicos describen la LMD como una complicación particularmente agresiva. Se produce cuando células malignas se infiltran en el líquido cefalorraquídeo, lo que a menudo provoca un rápido deterioro neurológico. El tratamiento suele consistir en radioterapia dirigida o quimioterapia intratecal, terapias físicamente exigentes y, a menudo, de carácter paliativo.

A pesar de la gravedad de este diagnóstico, Malo mantuvo un diálogo transparente con su audiencia.

Los Mavericks cancelan sus giras

A medida que el cáncer de Malo se propagaba, sus compañeros de banda, Paul Deakin, Eddie Perez y Jerry Dale McFadden, decidieron suspender sus fechas de conciertos programadas para que su líder pudiera concentrarse completamente en su recuperación buscando un tratamiento especializado.

"Si bien esperábamos reanudar nuestra gira el próximo fin de semana después de las vacaciones de verano, desafortunadamente tendremos que cancelar las próximas presentaciones en Las Vegas el 4 de septiembre y Santa Fe el 6 de septiembre mientras Raúl continúa descansando y recuperándose en casa de la cirugía a principios de este mes", escribió la banda en agosto.

En este momento, anticipamos que los conciertos de Dwight Yoakam, del 11 al 13 de septiembre, continuarán según lo planeado. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda causar y agradecemos la comprensión de todos este año.

Un legado de innovación musical

La banda que se convertiría en The Mavericks se formó inicialmente en 1989 bajo el nombre de The Basics, con Raúl Malo como bajista y corista, mientras que Robert Reynolds se desempeñaba como cantante principal y guitarrista.

Malo y Reynolds intercambiaron sus roles en algún momento, un giro que colocó la distintiva voz de Malo —a menudo comparada con la de Roy Orbison— en el centro de la identidad del grupo. Debutaron con su álbum homónimo en 1990, y dos años después, The Mavericks lanzaron From Hell to Paradise como álbum posterior.

Aunque la banda decidió separarse en 1999, se reunieron con éxito en 2011 y firmaron posteriormente con Big Machine Records. Esta colaboración impulsó una segunda etapa exitosa, durante la cual realizaron giras constantes y lanzaron varios álbumes aclamados por la crítica antes de adoptar un modelo independiente bajo su propio sello, Mono Mundo Recordings.

Mientras tanto, Malo nació en Miami de padres cubanos. Le sobreviven su esposa Betty, con quien estuvo casado durante 34 años, y sus hijos Dino, Víctor y Max; su madre Norma y su hermana Carol.