El presidente estadounidense Donald Trump lleva mucho tiempo enfrentándose a la prensa, pero durante el último mes, sus ataques verbales más agresivos se han dirigido mayoritariamente contra mujeres periodistas. Desde intercambios en el Despacho Oval hasta reuniones aéreas y conferencias de prensa en Mar-a-Lago, Trump ha respondido repetidamente a los interrogatorios con insultos personales en lugar de respuestas, convirtiendo a menudo momentos de rendición de cuentas pública en escenas de confrontación.

Aunque la Casa Blanca insiste en que la retórica del presidente "no tiene nada que ver con el género", los organismos de control de los medios y los defensores de la prensa observan un patrón claro: las periodistas de los principales medios han soportado el peso del lenguaje más duro de Trump en las últimas semanas, en particular cuando lo presionan sobre temas delicados como los archivos de Jeffrey Epstein, las operaciones militares cerca de Venezuela y la rendición de cuentas en política exterior.

A continuación se presentan siete ocasiones en las que Trump cruzó la línea con mujeres periodistas.

1. "¡Silencio, cerdito!" — Catherine Lucey de Bloomberg

Durante una reunión informal a bordo del Air Force One el 14 de noviembre, la reportera de Bloomberg News, Catherine Lucey, cuestionó a Trump por qué los archivos relacionados con Epstein seguían sin publicarse si no contenían nada incriminatorio. Trump la interrumpió a media pregunta, la señaló y gruñó: "¡Silencio, cerdita!" antes de continuar.

Wkurwia mnie to, że ta fota stała się memem gdzie typ przyznał się do bycia faszem i nie widzę podstaw by obracać to w żart, ale to ja jestem jakiś pierdolnięty.

Trump jest takim ścierwem, że ludzie przechodzą do porządku dziennego gdzie powiedział do dziennikarki "quiet piggy" pic.twitter.com/pNIn1QDZZU — Mateusz Trzeciak 🇵🇸🍉 #AraujoOUT (@mati13051) December 3, 2025

El comentario generó una reacción inmediata en línea, donde los críticos señalaron su similitud con los anteriores insultos de Trump hacia las mujeres, que los humillaban por su físico. La Casa Blanca defendió posteriormente el intercambio, afirmando que el presidente actuó con "franqueza y honestidad", aunque un video captó la brusquedad del momento.

2. 'Fea por dentro y por fuera' — Katie Rogers del New York Times

En una aparición de prensa el 26 de noviembre en Mar-a-Lago, Trump se enojó con la periodista del New York Times Katie Rogers después de que ella le preguntó sobre sus conexiones con figuras relacionadas con Epstein.

Trump responds to a detailed report about his waning energy and propensity to sleep through on-camera events by calling the New York Times's Katie Rogers ugly pic.twitter.com/DReu5zVmOX — Aaron Rupar (@atrupar) November 26, 2025

Según varios informes, Trump desestimó su pregunta llamándola "fea por dentro y por fuera" y acusándola de ser parcial en lugar de abordar la esencia de su pregunta.

Si bien no ha surgido ningún video oficial completo, clips de audio e informes de testigos presenciales del evento circularon ampliamente, reavivando las críticas sobre el historial de ataques personales de Trump a mujeres periodistas.

3. "¿Eres estúpido?" — Nancy Cordes de CBS News

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 27 de noviembre, la corresponsal de CBS News, Nancy Cordes, cuestionó el intento de Trump de redirigir el escrutinio de Epstein hacia el expresidente Bill Clinton. Trump respondió alzando la voz y preguntando: "¿Eres estúpida?", antes de acusarla de difundir noticias falsas y absurdas.

CBS News reporter Nancy Cordes questioned President Trump, asking why his administration blamed previous asylum and censorship policies when the Justice Department Inspector General reported earlier this year that the Department of Homeland Security and the FBI had conducted thor pic.twitter.com/eSWqbpjIhu — Anna Leigh (@JohnsonTho67262) December 12, 2025

Cordes respondió más tarde en las redes sociales con una breve declaración enfatizando su papel como periodista, que fue ampliamente elogiado por su moderación.

4. 'Terrible e insubordinada' — Mary Bruce de ABC News

El 18 de noviembre, Mary Bruce, corresponsal principal de ABC News en la Casa Blanca, presionó a Trump en el Despacho Oval sobre los retrasos en la publicación del expediente de Epstein y si era necesaria la aprobación del Congreso. Trump reaccionó calificándola de "terrible e insubordinada", sugiriendo que su posterior interrogatorio fue desleal y no procesal.

El intercambio se convirtió en un símbolo de lo que los analistas de medios describieron como una semana tensa para las relaciones con la prensa, en particular las mujeres periodistas que hicieron preguntas de seguimiento sostenidas.

5. 'Noticias falsas' — Kaitlan Collins de CNN

Durante una charla postelectoral el 6 de diciembre, la presentadora de CNN Kaitlan Collins cuestionó a Trump sobre las acciones militares relacionadas con los ataques a narcotraficantes. Trump le respondió: "No sabes nada de nada. Eres una noticia falsa".

“You know nothing about nothing. You fake news.” For some reason Trump rudely attacks CNN anchor Kaitlan Collins. It would be so nice to have some decency in the White House. pic.twitter.com/zeKXqqyvla — Mike Sington (@MikeSington) October 24, 2025

El momento se viralizó rápidamente, y Collins luego abordó el intercambio con calma en directo. Las reacciones de apoyo inundaron las redes sociales, mientras que los críticos argumentaron que el presidente, una vez más, evadió la cuestión política.

6. 'Reportera terrible y desagradable' — Rachel Scott de ABC News

El 9 de diciembre, la reportera de ABC News, Rachel Scott, cuestionó a Trump sobre la posibilidad de revertir un compromiso previo relacionado con la publicación de un video militar. Trump la atacó, llamándola "la reportera más desagradable" y "una periodista terrible", mientras sus asesores permanecían impasibles.

“You’re the most obnoxious reporter in the whole place. A terrible reporter.”



Trump again attacks a Black female reporter, ABC’s @rachelvscott, for asking about releasing the full boat strike video - which he said he would do 5 days ago



And the other journalists stay silent🐔 pic.twitter.com/0KfWVgBNDz — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) December 8, 2025

El intercambio provocó fuertes críticas por parte de los comentaristas, quienes se centraron no solo en el insulto, sino también en el silencio que lo rodeó. Scott respondió posteriormente reeditando las declaraciones previas de Trump sobre el tema que ella planteó.

7. 'Muy agresivo' — Yamiche Alcindor de NBC News

En otro tenso intercambio en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reprendió a una periodista durante una rueda de prensa el viernes, acusándola de ser "muy agresiva". La reportera parecía ser la corresponsal de NBC News, Yamiche Alcindor.

LMFAO! Some reporter just got SHUT DOWN by Trump after trying to shout her way into getting a question in.



“She’s very aggressive!”



Sucks to be a FAKE NEWS reporter desperate for attention. pic.twitter.com/efpGuUAwi5 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) December 12, 2025

"Tienes que ser amable y tranquila, amable y tranquila", dijo Trump, haciendo un gesto hacia ella antes de añadir: "Ella es muy agresiva".

A pesar del comentario, Trump posteriormente le pidió a Alcindor que le hiciera una pregunta. Ella lo presionó sobre su reacción a una serie de fotos relacionadas con Epstein publicadas el viernes, incluyendo imágenes que muestran a Trump de pie entre un grupo grande de mujeres cuyos rostros estaban difuminados.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha rechazado las acusaciones de sexismo, afirmando que el estilo confrontativo del presidente refleja una baja confianza pública en los medios, no prejuicios de género. Sin embargo, grupos de defensa de la prensa y periodistas argumentan que este patrón habla por sí solo.