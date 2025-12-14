Nick Reiner, el hijo del medio del cineasta y actor Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, es considerado por las autoridades como el asesino de la pareja, que fue descubierta sin vida este domingo 14 de diciembre con heridas consistentes con apuñalamiento con arma blanca.

Read more: Legendario director Rob Reiner y su esposa son descubiertos muertos y con heridas de puñal en su mansión en Los Ángeles

Según People, que cita a varias fuentes fidedignas, Nick Reiner de 32 años es el asesino de sus padres.

Nick nació en 1993 aproximadamente, hijo mediano de Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Tiene dos hermanos, Jake (nacido en 1991) y Romy (nacida en 1997).

Rob Reiner's son Nick Reiner was living on the streets battling drug addiction at age 15 https://t.co/xfgOS6p4fq pic.twitter.com/PlpHM7nSWW — People (@people) April 20, 2016

Una vida de lucha contra las adicciones

Según él mismo admitió en una autobiografía, Nick Reiner pasó gran parte de su adolescencia y juventud luchando con una adicción severa a drogas, empezando tratamientos de rehabilitación desde los 15 años y pasando por múltiples centros de rehabilitación a lo largo de su adolescencia. Durante ese periodo también estuvo sin hogar por tramos mientras enfrentaba su adicción.

Esa experiencia influyó directamente en su carrera como guionista: coescribió el guion de Being Charlie (2015), un drama dirigido por su padre y basado libremente en su propia lucha con la adicción y la recuperación. La película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto de 2015 y salió en salas en 2016,

En entrevistas de la época, Nick habló abiertamente sobre sus años en las calles, su proceso de rehabilitación y su relación con su familia durante y después de esos años difíciles.

Noticia en desarrollo