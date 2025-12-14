Un vendedor de fruta musulmán de 43 años está siendo aclamado como héroe nacional en Australia después de que un video lo capturara abordando y desarmando a uno de los hombres armados durante el ataque terrorista en una celebración de Jánuca en Bondi Beach.

Ahmed al-Ahmed recibió dos disparos mientras se enfrentaba al agresor, un acto de valentía que, según las autoridades, sin duda salvó vidas durante la masacre, que ha sido declarada el tiroteo masivo más letal del país desde la tragedia de Port Arthur en 1996.

El ataque a 'Janucá junto al mar'

El día quedará grabado para siempre en la historia del país, marcando uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia australiana, tras el estallido de violencia masiva en la querida playa de Bondi. El domingo 14 de diciembre de 2025, el centro judío Jabad de Bondi organizó un evento para personas de todas las edades. Se estima que unas 1000 personas se reunieron para el festival.

El momento de la intervención

El video donde se le ve deteniendo a uno de los atacantes a pesar del peligro se ha vuelto viral. El mundo entero vio cómo Ahmed Al-Ahmed se acercó estratégicamente a uno de los tiradores que portaba un rifle, lo detuvo con éxito y luego le arrebató el arma.

Con el rifle ya en su poder, apuntó al atacante, quien se retiró hacia un puente cercano donde se creía que se encontraba el otro tirador. Su acto, que se desarrolló en pocos minutos, sin duda salvó vidas.

‼️ THE BONDI HERO ‼️

Ahmed El Ahmad, a 43yr-old father-of-two fruit shop owner.

After so bravely jumping on the first terrorist, he was then shot twice by the second terrorist, and is now being treated in hospital but expected to be OK. Thank you Ahmed. 👏👏 pic.twitter.com/sTSzpycXUn — Piers Morgan (@piersmorgan) December 14, 2025

El coraje extraordinario de un ciudadano común

Ahmed Al-Ahmed fue identificado como un vendedor de fruta local de 43 años, un ciudadano común. No parece tener entrenamiento militar ni experiencia en el manejo de armas, según confirmó su primo, identificado únicamente como Mustafa.

Su trascendental decisión de entrar en acción —cargar directamente en la línea de fuego— surgió puramente por instinto y un deseo altruista de proteger a los demás durante el tiroteo. Sus acciones, ejecutadas en cuestión de segundos críticos, son aclamadas por las fuerzas del orden y los funcionarios gubernamentales como la razón por la que se evitó un mayor número de muertos.

Es padre de dos hijos y propietario de un negocio de venta de frutas en el condado de Sutherland, Sídney. En el momento del ataque, simplemente paseaba por la playa de Bondi cuando presenció cómo los hombres armados abrían fuego desde el suelo.

Ahmed Al-Ahmed no pudo escapar del peligro cuando decidió intervenir. Durante el forcejeo para desarmar al tirador, recibió dos heridas de bala infligidas por el segundo tirador. Fue operado y, afortunadamente, sus heridas no fueron graves y, según informes, se recupera en el hospital.

When Jews were targeted at a Hanukkah celebration in Bondi, Ahmed El Ahmed ran toward the gunfire. Person of the Year. Period. pic.twitter.com/zklPCR2X2S — ICC (@israelcc) December 14, 2025

Mención oficial

El primer ministro Anthony Albanese confirmó la identidad de Ahmed y declaró: "Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas".

En una conferencia de prensa separada, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, también elogió la valentía de Ahmed diciendo: "Creo que vale la pena recordar que en medio de todo este mal, en medio de toda esta tristeza, todavía hay australianos maravillosos y valientes que están dispuestos a arriesgar sus vidas para ayudar a un completo desconocido".

Incidencia de tiroteos masivos en Australia

Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Australia, debido principalmente a las estrictas leyes de control de armas promulgadas tras las tragedias del pasado en el país. Por eso, el ataque de Bondi Beach, que se cobró tantas vidas, fue particularmente impactante.

De hecho, este incidente se erige como el más mortífero de los hechos de violencia con armas de fuego en el país desde la devastadora masacre de Port Arthur en 1996. El autor, Martin Bryant, fue un pistolero solitario que perpetró el horrible ataque, que causó la muerte de 35 personas y dejó a otras 23 heridas. Esta tragedia finalmente impulsó la reforma nacional de armas de fuego.

This is Ahmed el Ahmed, a fruit shop owner from Sutherland who heroically disarmed a terrorist



Put up a statue of him on Bondi Beach now. pic.twitter.com/mE1UWGx5Fq — The Resonance (@Partisan_12) December 14, 2025

