Cardi B y su novio, la estrella de la NFL Stefon Diggs, fueron noticia durante esta temporada navideña después de que la atleta no pasara la Navidad con la rapera y su hijo recién nacido.

Los fanáticos inmediatamente especularon sobre posibles tensiones en la relación, pero el viejo amigo y bloguero de Cardi B, Ken Davis, también conocido como Ken Barbie, ofreció una aclaración.

"Cardi tiene sus propios hijos, Stefon también", escribió Ken en una serie de tuits en X, haciendo referencia a los tres hijos mayores de Cardi (Kulture, de 7 años, Wave, de 4, y Blossom, de 1) y a los hijos de Diggs con varias mujeres.

Explicó que la gestión de varios hogares y las responsabilidades de crianza compartida pueden complicar los planes de vacaciones.

Según PageSix, Ken agregó: "Si las mamás piensan 'mis hijos no pueden venir a menos que yo esté allí', entonces eso es lo que es, pero mis sobrinas y sobrinos no van a estar presentes".

Enfatizó que Cardi B nunca permitiría que un hombre no reconociera o no estuviera presente para sus hijos, señalando que la decisión de la pareja fue práctica más que personal.

En lugar de unirse a Cardi y su bebé recién nacido, Diggs pasó las vacaciones con algunas de las madres de sus otros hijos, dos de los cuales son menores de un año.

Las fotos compartidas en las redes sociales mostraron a Diggs sosteniendo a su hijo pequeño con K'yanna Barber, abrazando a su hija con Cayy Benji y bailando con su hija de 2 años, Shiloh, a quien comparte con Kennedy.

@_Shesoken girl idk if you seen but cardi's best friend is saying you was on some "if i cant come my child cant either" mess and thats why you spent christmas with Stefon and the kids. pic.twitter.com/ZSvVMkhcoJ — Dee💞 (@theswishgawd) December 27, 2025

La mejor amiga de Cardi B aclara sus planes para las vacaciones

Ken destacó que la pareja todavía es relativamente nueva y está tratando de descubrir cómo equilibrar sus familias fusionadas.

"No hay secretos ni sorpresas. Son una pareja relativamente nueva, así que habrá que ir resolviendo las cosas con el tiempo. Es lo que hay", tuiteó.

También descartó cualquier idea de escándalo, diciendo: "Realmente no hay noticias de último momento aquí, pero me alegro de que finalmente lo hayan envuelto en un moño de cara al nuevo año. SIGUIENTE".

Cardi B, de 33 años, y Diggs, de 32, despertaron rumores de romance por primera vez en febrero de 2025 y oficializaron su relación en Instagram en junio.

Más tarde ese año, Cardi confirmó su embarazo de Diggs, describiéndolo como alguien que la hace sentir "segura, confiada y fuerte".

Su hijo nació en noviembre de 2025, lo que marca un nuevo capítulo para la pareja en medio del divorcio en curso de Cardi del rapero Offset, informó BollywoodShaadis .

A pesar de las especulaciones externas y el interés público en la dinámica familiar, Ken aseguró a los fanáticos que la situación de las vacaciones era simplemente una cuestión de equilibrar responsabilidades.

Señaló que la decisión de Stefon de pasar tiempo con sus otros hijos fue responsable y que la pareja continúa llevando su relación con cuidado.

"Nada de esto es nuevo", añadió Ken, refiriéndose a los otros hijos de Diggs. "Es lo que es".