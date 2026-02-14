El artista puertorriqueño Bad Bunny y su exnovia, Gabriela Berlingeri, están desatando rumores de una posible reconciliación. Los dos famosos fueron vistos cenando en Argentina justo antes de San Valentín. Berlingeri también fue vista en la ceremonia de los Grammy y, una semana después, en el Super Bowl. Todo con el equipo de Benito.

Mantuvieron una relación intermitente durante varios años, pero finalmente terminaron en 2022. Un año después, Bad Bunny fue vinculado con la supermodelo Kendall Jenner . Aunque su relación duró poco, mantuvieron su amistad. De hecho, Jenner también presenció la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl la semana pasada. Aquí tienes 10 fotos de Berlingeri que te ayudarán a entender qué le gusta hacer y cuáles son sus intereses.

Chica de playa

Berlingeri tiene 98 publicaciones solo en Instagram y más de la mitad de sus imágenes la muestran pasando tiempo en la playa o dándoles a sus 2,4 millones de seguidores un vistazo de las hermosas playas que ha visitado.

Obsesionado con la puesta de sol

Como amante de la playa, parece que Berlingeri también tiene predilección por los atardeceres espectaculares. Varias de sus fotos muestran la puesta de sol mientras está en la playa.

Entusiasta de los viajes

La joven de 32 años también es una apasionada de los viajes. Su cuenta de Instagram muestra fotos de sus viajes recientes. Hace dos años, viajó a Kioto, Japón, y disfrutó de una copa de sake. Durante su estancia, visitó el bosque de bambú de Arashiyama y probó la gastronomía japonesa.

Una verdadera maravilla

Berlingeri también trabaja como modelo, así que posar frente a la cámara no le resulta difícil. De hecho, muchas de sus fotos parecen tomadas por profesionales, simplemente porque conoce sus ángulos y sabe presumir de ellos.

Emprendedor de marca

La supuesta novia de Bad Bunny también es una exitosa emprendedora de marcas. Es dueña de la marca de joyería Diciembreveintinueve (29 de diciembre). Berlingeri creó una cuenta de Instagram para su marca de joyería, que actualmente cuenta con más de 200.000 seguidores. De vez en cuando, también promociona sus joyas en su cuenta personal.

Amante de los perros

@gabriela.berlingeri De más está decir que llore haciendo este video jajajaja 😭😭🖤🖤 la extraño todos los días pero se que es feliz en su forever home <3 ♬ original sound - 𝒶𝓂𝒶𝒾 🌀☀️

Berlingeri también tiene una cuenta de TikTok con más de 220.000 seguidores y un millón de "me gusta". Recientemente publicó un video de un perro que encontró su hogar definitivo y dijo que ver al chucho la emocionó. Esto demuestra que esta belleza también es amante de los perros. También ha subido fotos del mismo perro a sus diversas redes sociales.

Bebidas y salidas nocturnas

Como la mayoría de la gente de su edad, Berlingeri también disfruta de tomar unas copas con sus amigos más cercanos. En X, publicó una foto de las bebidas que compartió con ellos. La foto se subió justo antes de la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl y después de que el artista ganara su primer Grammy al Álbum del Año .

Fashionista de corazón

A Berlingeri también le gusta compartir sus looks del día con sus seguidores. Sube sus conjuntos a X con frecuencia, y es evidente que le queda bien todo lo que se pone. Además de sus looks playeros, también ha compartido fotos con ropa formal e informal.

Orgullosa de sus raíces

Berlingeri es de Puerto Rico y está orgullosa de sus raíces. El año pasado, subió una foto de la bandera de su país e incluso posó con sus amigos celebrando el Día de Reyes.

Una mujer de familia

happy mother’s day to all mommy’s 💐 pic.twitter.com/qxifAg8kqH — gabriela (@gabs_berlingeri) May 12, 2024

De vez en cuando, Berlingeri también comparte fotos antiguas con su familia. En 2024, conmemoró el Día de la Madre subiendo una foto antigua de ella misma de joven con su madre.