Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro , dijo esta semana que su padre le dijo desde la custodia de Estados Unidos que las autoridades venezolanas están tomando "los pasos correctos" hacia "la unidad del pueblo", luego de una reciente conversación telefónica entre ellos.

Hablando en una reunión con simpatizantes más de un mes después de que su padre fuera capturado en una operación militar estadounidense y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, que él niega, Maduro Guerra describió el intercambio públicamente por primera vez.

"Hablamos largo y tendido. Me preguntó cómo estaba todo, cómo estaba la patria, cómo estaba el equipo", dijo Maduro Guerra. Citó a su padre diciendo: "Están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están dando los pasos correctos. Nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando y mi equipo. Confío plenamente en el equipo, y han hecho lo que tenían que hacer".

Agregó que su padre también expresó su apoyo a un proyecto de ley de amnistía que ahora avanza en la Asamblea Nacional de Venezuela, diciendo: "Amnistía no sólo para ellos, para nosotros también".

Presidente Nicolás Maduro llama a su hijo, el diputado @nicmaduroguerra: pic.twitter.com/rcf72IIeld — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) February 11, 2026

Maduro Guerra, diputado del gobernante Partido Socialista, ha sido uno de los defensores más visibles que piden la liberación y el regreso de su padre y su madrastra, la ex congresista Cilia Flores, desde su captura y traslado a Estados Unidos.

En los días posteriores al operativo, Maduro Guerra publicó un mensaje de audio en redes sociales en el que afirmaba que él y su familia estaban "bien" y "tranquilos", e instó a sus simpatizantes a movilizarse. "Nos quieren ver débiles. No nos verán débiles", declaró, según una grabación confirmada por la Agencia France-Presse.

Los registros judiciales estadounidenses muestran que el propio Maduro Guerra ha sido mencionado en el mismo caso federal en Nueva York. Según un expediente del Departamento de Justicia publicado en enero, las autoridades estadounidenses lo acusan de mantener vínculos con grupos armados colombianos involucrados en el narcotráfico y de participar en una reunión en Medellín en 2020 para hablar sobre envíos de cocaína y armas.

La medida de amnistía propuesta, citada por Maduro Guerra, fue presentada por la líder interina Delcy Rodríguez y se aplicaría a delitos políticos desde 1999, excluyendo homicidios y violaciones de derechos humanos. Los líderes legislativos venezolanos han afirmado que podría conducir a la liberación de detenidos políticos una vez aprobada en su totalidad.