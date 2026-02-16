La larga alianza entre las familias Beckham y Ramsay se ha puesto a prueba cuando el famoso chef Gordon Ramsay opinó sobre la relación cada vez más tensa de Brooklyn Beckham con sus padres, Victoria y David Beckham. Ramsay le recordó al joven Beckham que no olvide sus orígenes.

Brooklyn fue noticia en enero tras publicar una mordaz publicación de seis páginas en Instagram sobre su familia. En un esfuerzo por proteger a su esposa, Nicola Peltz , y su matrimonio, Brooklyn criticó duramente a los Beckham. Ramsay intentó neutralizar la disputa familiar, pero su intervención parece haber fracasado.

El desaire digital sigue a las afirmaciones de "enamoramiento" de Ramsay

Brooklyn Beckham dejó de seguir a Gordon Ramsay en Instagram, según informó Page Six . Esta decisión marca la ruptura definitiva de su larga amistad. La decisión de Brooklyn se produjo después de que el famoso chef compartiera su evaluación de las prioridades actuales de Brooklyn y su matrimonio con la heredera Nicola Peltz.

Ramsay sugirió que el aspirante a chef se había dejado cegar por su vida doméstica, lo que le generó fricciones con sus padres. La afirmación del chef de que Brooklyn está "encaprichado" con su nueva vida parece haber sido el catalizador del bloqueo en redes sociales.

La decisión de Brooklyn pudo haber sorprendido a Ramsay, ya que este último le había expresado su apoyo. Ramsay incluso dijo que amaba a Brooklyn.

"Brooklyn y yo nos hemos escrito un poco; nuestra relación es sólida. Lo amo; tiene un corazón increíble", dijo Ramsay sobre Brooklyn.

Al parecer, Ramsay se equivocó. Su relación no era tan sólida como él creía. Sin embargo, Ramsay todavía sigue a Brooklyn en Instagram.

1) So Gordon Ramsay has come out & said Brooklyn Is merely 'infatuated' with his wife (implicitly saying it's all her fault). That Brooklyn has many times gotten himself in 'shit' and his parents have 'got him out' of it.

That he needs to 'look at himself'.

I don't believe he .. — MillyMolly (@MissMillMoll123) February 14, 2026

'El amor es ciego'

Probablemente a Brooklyn Beckham no le gustó la forma en que Ramsay describió sus sentimientos por su esposa, Nicola. El restaurador con estrella Michelin insinuó que solo estaba enamorado de Peltz.

"Pero es difícil, ¿verdad?, cuando uno está enamorado. El amor es ciego. Es fácil subirse a esa montaña rusa y dejarse llevar. Pero volverá", dijo Ramsay.

Además de su comentario sobre el encaprichamiento de Brooklyn, Ramsay instó al joven Beckham a reconciliarse con sus padres. En la entrevista, el reconocido chef escocés dijo que entendía que el hijo de David y Victoria intentara forjar su propio camino, pero que debía recordar sus orígenes.

"Algún día no tendrás a tu mamá ni a tu papá, y tienes que entenderlo", añadió Ramsay. "Ya te darás cuenta. Solo quiero que Brooklyn se tome un momento para sí mismo. Y recuerda: eres mitad mamá, mitad papá. Y eres un joven increíble".

Al alinearse tan claramente con los padres, Ramsay se ha posicionado como un crítico vehemente del comportamiento reciente de Brooklyn. Esta postura ha distanciado claramente a Brooklyn, quien parece considerar tales consejos como una intromisión en sus asuntos privados.

Brooklyn Beckham speaks out against parents Victoria and David Beckham:



“I do not want to reconcile with my family. I'm not being controlled, I’m standing up for myself for the first time in my life. […] My parents have been trying endlessly to ruin my relationship since before… pic.twitter.com/FBFlK1d4fu — Pop Base (@PopBase) January 19, 2026

Brooklyn prioriza a Nicola sobre sus padres

Brooklyn Beckham ha dejado claro en repetidas ocasiones que su prioridad es su esposa, Nicola Peltz, por encima de sus padres. En una publicación de enero, acusó a su madre de "secuestrar" su primer baile con su esposa, alegó que sus padres intentaron que cediera los derechos de su nombre y le faltaron el respeto a Peltz, y afirmó que priorizaban su marca por encima de su familia.

Brooklyn criticó abiertamente a sus padres y los calificó de performativos. También dejó claro que ya no los quería en su vida.

"No quiero reconciliarme con mi familia", escribió.

Mientras tanto, ha redoblado su compromiso con su esposa. En Nochebuena, compartió una foto de ellos tomados de la mano y escribió : "Mi todo".

La foto muestra el dorso de la mano de Brooklyn tatuado con las palabras "hermosa chica Nicola".