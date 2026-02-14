La fotografía prácticamente escribe su propio epígrafe: David y Victoria Beckham, impecablemente estilizados, flanqueados por sus famosos y fotogénicos hijos. Y luego, ligeramente descentrada en la imaginación del público, si no en el encuadre, Nicola Peltz Beckham, la rica intrusa estadounidense, presentada, con una pereza casi teatral, como el problema tras su boda con el primogénito Brooklyn Beckham.

Durante casi dos años, esa ha sido la narrativa. Ella es la "esposa controladora", la intrigante que alejó a Brooklyn de Brand Beckham. Ahora, si hay que creer a quienes la rodean, Nicola ha dejado de ser la villana y se prepara para asumir un papel completamente diferente: la denunciante .

Nicola Peltz y el sello 'Wicked Witch'

Hay una razón por la que la tensión es tan intensa ahora mismo. Hace solo unas semanas, Brooklyn Beckham publicó un comunicado de seis páginas en Instagram , dirigido directamente a sus padres. En él, el joven de 26 años acusó a Victoria de retirarse del diseño del vestido de novia de Nicola "a última hora", afirmó que se había "secuestrado" el primer baile de la pareja en su boda de 2022 y describió su comportamiento esa noche como "humillante". También alegó que los Beckham habían dicho que Nicola "no es familia" y que la habían "faltado al respeto constantemente".

Fue un espectáculo extraordinario y un tanto inquietante: el hijo mayor de los Beckham criticando públicamente a los padres que construyeron la marca con la que aún opera. Como era de esperar, la reacción se dividió según las líneas generacionales habituales. Los seguidores más jóvenes asintieron ante la charla sobre límites y daño emocional; los fans incondicionales de Beckham se enfurecieron, señalando que el autoproclamado "emprendedor" está muy contento de monetizar su apellido, mientras que ahora insiste en que "no quiere reconciliarse".

A ese resentimiento latente se suma el dinero, y a montones. Los informes de que Nicola, de 31 años, recibe un millón de dólares (728.815 libras) al mes de su padre multimillonario no han hecho más que agudizar la caricatura del "niño nepo": dos veinteañeros increíblemente privilegiados que le cuentan al mundo lo difícil que ha sido.

En ese contexto, la aparente decisión de Nicola de extenderse no es simplemente una entrevista más. Es, por su parte, un acto de instinto de supervivencia.

"Nicola ha conseguido una importante entrevista con una revista de lujo", afirma una fuente. "Está decidida a limpiar su nombre y demostrarle al mundo que está lejos de ser la esposa controladora que está detrás del distanciamiento de Brooklyn con su familia".

Si la cita suena a la defensiva, es porque ha estado a la defensiva desde el principio. La supuesta "disputa" se remonta a una única decisión, casi absurdamente sobreanalizada: Nicola lució un vestido de novia de Valentino en lugar de uno diseñado por Victoria . En aquel momento, ambas partes intentaron disimular el drama. Brooklyn insistió alegremente en que "todos se llevan bien"; Nicola ignoró cualquier conversación sobre la mala sangre.

Brooklyn Beckham, 26, finally confirmed rumors that there was major behind-the-scenes drama surrounding his 2022 wedding to Nicola Peltz involving mom Victoria Beckham, specifically surrounding her wedding dress. 🫖 📸: Getty, Nicola Peltz Beckham/Instagram pic.twitter.com/WdXMMGFHBl — Page Six (@PageSix) January 19, 2026

Pero las acciones —o las ausencias notables— contaron una historia diferente. Los Peltz-Beckham no asistieron a las celebraciones del 50.º aniversario de David. Los intercambios sentimentales en redes sociales entre las familias se silenciaron abruptamente. Los chismes se intensificaron hasta convertirse en un distanciamiento más arraigado.

Tras todo esto, Nicola se ha visto retratada, una y otra vez, como la forastera intrigante. La frase que se repite constantemente entre sus allegados es "bruja malvada", una abreviatura de cómo cree que la han retratado como la mujer manipuladora que le susurra veneno al oído a Brooklyn. En su mundo, ese pequeño cliché misógino cala más hondo que los comentarios mordaces de "nepo" o las burlas de la chica de moda.

Y parece que ya ha tenido suficiente. Según la misma fuente, Nicola cree que "la maquinaria de relaciones públicas de Beckham ha jugado un papel fundamental en la formación de la opinión pública, y que gran parte de la prensa negativa dirigida a ella y a Brooklyn no ha sido casual". En otras palabras, esto nunca se ha considerado una pelea justa.

La advertencia que aparentemente está dispuesta a lanzar no es sutil: "Si la siguen pintando como la "bruja malvada", no tendrá más remedio que revelar algunas sorpresas que podrían destruir la marca Beckham para siempre". Podría ser una exageración; podría ser una advertencia. Pero es, como mínimo, una señal de que está dispuesta a ir donde los Beckham se han negado a pisar hasta ahora.

Nicola Peltz’s ex-hairstylist backs Beckhams in family feud: Brooklyn’s wife is a ‘bad apple’ https://t.co/5XGitaaFAg pic.twitter.com/fMirjRyL7F — Page Six (@PageSix) January 20, 2026

Marca Beckham versus Peltz Power

Por otro lado, la estrategia ha sido el silencio. Victoria y David se han negado a responder públicamente a las acusaciones de Brooklyn. Siguen asistiendo a desfiles, estrenos y momentos familiares cuidadosamente escenificados, proyectando unidad y éxito. En una época en la que cualquier estrella marginal de reality usa Instagram Stories como arma al primer indicio de una disputa, hay algo casi anticuado en su negativa a involucrarse.

La entrevista de Nicola, que se está discutiendo, amenaza esa postura cautelosa. Una cosa es que tu hijo se desahogue en línea; otra muy distinta es que una revista de alta gama le dé a tu nuera varias páginas para narrar su versión de los hechos, contrastada y elegantemente fotografiada, a un público global.

Se entiende, crucialmente, que Brooklyn está totalmente de acuerdo. "Brooklyn le ha dado a Nicola toda su aprobación", afirma la fuente. "Está profundamente molesto porque la han culpado de todo. Apoya que exprese su opinión, sobre todo porque siente que la han arrastrado a algo que no es su culpa". Para él, se trata de desviar la culpa de su esposa y asumir la ruptura como decisión suya, no como manipulación de ella.

Si los Beckham representan una de las máquinas de fama más experimentadas de Gran Bretaña, los Peltz no son precisamente aficionados. Brooklyn ha estrechado lazos con sus suegros, especialmente con el padre de Nicola, el multimillonario financiero Nelson Peltz . Nelson ya ha dejado clara su postura: "Les aseguro que mi hija es estupenda, mi yerno Brooklyn es estupendo y espero que tengan un matrimonio largo y feliz", declaró sobre el drama actual.

The billionaire father-in-law has entered the chat. 💸



After Brooklyn Beckham’s explosive Instagram declaration last month—where the 26-year-old effectively cut ties with David and Victoria and accused them of "intentionally trying to break up" his marriage—Nelson Peltz has… pic.twitter.com/PUfSPpdBYW — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) February 4, 2026

Esas palabras reflejan el tono más suave al final del mensaje de Brooklyn en Instagram, donde insistió en que él y Nicola solo desean "paz, privacidad y felicidad" para su "futura familia". Hay una extraña disonancia en eso: el lenguaje de calma y recogimiento, unido a una diatriba pública que ha mantenido viva la disputa.

Lo que esta saga expone, más allá de los memes y las conversaciones sobre el equipo Victoria y el equipo Nicola, es la diferencia entre dos dinastías en el enfoque del control de daños. Los Beckham, inmersos en las guerras sensacionalistas de los noventa, aún creen en mantener el puente levadizo en pie. Los Peltz, herederos de una cultura más estadounidense y litigiosa, parecen preferir la detonación controlada.

Si Nicola se sienta y suelta las "bombas" que supuestamente tiene en la mano, el público sin duda devorará cada detalle. Pero si se elimina el brillo, lo que queda es dolorosamente ordinario: un hijo que se siente desairado, unos padres que se sienten tomados por sorpresa y una mujer francamente agotada por haber sido elegida como la bruja malvada de una historia que insiste en no haber escrito.