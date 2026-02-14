Un número creciente de estadounidenses cree que la superestrella puertorriqueña Bad Bunny representa a Estados Unidos mejor que el presidente Donald Trump, según una nueva encuesta publicada el viernes por Yahoo y la firma de investigación YouGov. Los resultados subrayan cómo la actuación del artista en el medio tiempo del Super Bowl LX ha pasado de ser un evento de la cultura pop a un debate nacional profundamente politizado.

La encuesta, realizada días después de que Bad Bunny encabezara el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, reveló que el 42 % de los encuestados afirmó que el artista refleja mejor los valores de Estados Unidos, en comparación con el 39 % que eligió a Trump. El resto de los encuestados se mostró indeciso o no seleccionó a ninguno de los dos.

La división se acentúa según las líneas partidistas. Entre los demócratas, el 78 % veía a Bad Bunny con buenos ojos, mientras que solo el 7 % expresó una opinión negativa. Los republicanos mostraron la tendencia opuesta: el 70 % rechazó al artista y solo el 12 % lo apoyó. Los votantes independientes también se inclinaron por Bad Bunny: el 46 % afirmó que representa mejor al país, en comparación con el 27 % que eligió a Trump.

La encuesta destaca cómo la actuación del Super Bowl, el primer espectáculo de medio tiempo realizado casi íntegramente en español, se ha convertido en un indicador de argumentos más amplios sobre la inmigración, la identidad nacional y la representación cultural.

Trump fue uno de los críticos más acérrimos del espectáculo. En su plataforma Truth Social, el presidente calificó la actuación de "absolutamente terrible" y "una de las peores en la historia del Super Bowl". Añadió que era "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos" y afirmó que no cumplía con los estándares nacionales de "éxito, creatividad y excelencia".

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha criticado repetidamente las políticas migratorias de Trump y ha usado su plataforma para denunciar las deportaciones masivas y el trato a los migrantes. Su elección como cabeza de cartel del Super Bowl reavivó esas tensiones, sobre todo después de cerrar su concierto con un mensaje que invocaba la unidad en las Américas, nombrando países de todo el continente y reformulando la frase "Dios Bendiga a América" como una expresión colectiva en lugar de una expresión limitada a Estados Unidos.

Ese momento impactó a muchos espectadores. Según la encuesta, el 60 % de los encuestados aprobó el mensaje de cierre y el 44 % apoyó la decisión de presentar a Bad Bunny como artista del medio tiempo. Solo el 35 % se opuso a su selección. Tan solo el 11 % consideró inapropiado que el espectáculo se presentara principalmente en español.

Las repercusiones políticas trascendieron a Trump. La representante Marjorie Taylor Greene , republicana de Georgia, había criticado previamente a Bad Bunny por cuestiones culturales , incluyendo su uso del español en eventos de alto perfil en Estados Unidos. Sin embargo, tras la intensificación de las críticas por el Super Bowl, Greene sorprendió a algunos observadores al instar a sus correligionarios republicanos a que dejaran de pedir investigaciones sobre la actuación y se centraran en cuestiones como los costos de la atención médica. "Hay cosas más importantes", dijo en comentarios que enmarcaron la controversia como una distracción de las preocupaciones cotidianas de los votantes.

Por otro lado, la representante Alexandria Ocasio-Cortez se ha alineado desde hace tiempo con los temas que Bad Bunny ha defendido . Ocasio-Cortez ha elogiado la visibilidad del español en la cultura estadounidense y ha criticado lo que describe como reacciones xenófobas a la representación latina. Si bien no comentó directamente sobre la encuesta, sus declaraciones anteriores en contra de la agenda migratoria de Trump y en defensa de la expresión multicultural reflejan muchos de los sentimientos expresados por los partidarios de Bad Bunny.

Al preguntársele sobre los comentarios de Trump sobre la presentación de la estrella puertorriqueña en el Super Bowl, AOC respondió con vehemencia: "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero", dijo Trump.

"La mitad del tiempo apenas entiendo lo que dice Trump, así que lo entiendo", respondió.

La encuesta también refleja cómo el entretenimiento y la política se han entrelazado cada vez más. Lo que comenzó como un espectáculo de medio tiempo ha provocado debates en el Congreso, en los noticieros por cable y en las redes sociales sobre quién define los valores estadounidenses en un país multilingüe y multicultural.

Con un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales, la encuesta encuestó a 1704 adultos de todo el país. Si bien no resuelve el debate, deja algo claro: la aparición de Bad Bunny en el Super Bowl ha trascendido el ámbito musical, colocando al artista en el centro de una conversación cultural y política que continúa dividiendo y definiendo a la nación.