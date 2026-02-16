Maya Hawke y Christian Lee Hutson celebraron su boda de San Valentín con una ceremonia íntima en Nueva York, optando por una elegancia discreta en lugar de un espectáculo hollywoodense de alto perfil. Según se informa, la ceremonia tuvo lugar el 14 de febrero, con la presencia de familiares y amigos cercanos, incluyendo a los padres de Hawke, Ethan Hawke y Uma Thurman.

Las fotos que circulan en redes sociales muestran a la pareja saliendo a pasear por Manhattan. Hawke luce un vestido blanco fluido con detalles de plumas en las mangas y una falda amplia. Hutson eligió un clásico esmoquin negro, que complementaba el look atemporal de la novia.

Una boda romántica de San Valentín en Nueva York

La elección de la fecha ha atraído especial atención, ya que una boda en San Valentín tiene un gran significado simbólico para las parejas que buscan un aniversario romántico. Según datos de la industria nupcial de The Knot , San Valentín se encuentra constantemente entre las fechas más populares para bodas temáticas en Estados Unidos, a pesar de no coincidir con la temporada alta de verano.

@hellomag Maya Hawke & Christian Lee Hutson are officially married, and the happy couple had the cast of Stranger Things right by their side ❤️ ♬ original sound - HELLO!

Hawke y Hutson parecieron compartir ese sentimiento, manteniendo la intimidad del evento y permitiendo que la propia cita transmitiera la narrativa romántica. Su boda de San Valentín combinó escenas callejeras cinematográficas con la arquitectura clásica neoyorquina, creando imágenes que rápidamente se viralizaron en línea.

El primer conjunto de fotografías captura a la pareja y a su padre.

En la primera imagen, Hawke camina junto a Hutson, levantando el dobladillo de su vestido blanco estructurado mientras él la sigue con un esmoquin negro. Con su cabello suavemente peinado y su silueta clásica, algunos fans notaron su sorprendente parecido con su madre, Uma Thurman, en la espontánea foto callejera.

Una segunda foto del set se centra en la familia, mostrando a Hawke junto a su padre, Ethan Hawke, quien viste un traje oscuro a medida bajo un abrigo largo. El estilo formal, combinado con el ambiente invernal, le da al momento un tono solemne, casi ceremonial, reforzando la atmósfera íntima de la celebración.

Congratulations to Maya Hawke and Christian Lee Hutson, who were married in New York yesterday ♥️ pic.twitter.com/9M8aidYued — PanemPropaganda.com (@panempropaganda) February 15, 2026

Padres y familia a su lado

Otro momento muy compartido muestra a los padres de Hawke asistiendo a la ceremonia. Ethan Hawke fue fotografiado caminando muy de cerca detrás de su hija, mientras que Uma Thurman apareció con un conjunto de tonos suaves, adecuado para el ambiente invernal.

Maya Hawke married Christian Lee Hutson on Valentine’s Day in NYC with Parents Ethan Hawke and Uma Thurman by her side ❤️ pic.twitter.com/EbeeOS59ia — 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) February 15, 2026

Su presencia subrayó el carácter familiar de la celebración. En lugar de una entrada al estilo alfombra roja, la reunión se presentó íntima y discreta, en consonancia con la tradición de Hawke de mantener la privacidad de su vida personal.

El elenco de Stranger Things se reúne

La boda también sirvió como reunión no oficial para varios de los coprotagonistas de Hawke en Stranger Things . Publicaciones en redes sociales identificaron a los asistentes, entre ellos Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Joe Keery, Natalia Dyer y Charlie Heaton.

Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Joe Keery, Natalia Dyer, and Charlie Heaton attending Maya Hawke’s wedding last night in NYC pic.twitter.com/TspcIHUDtA — best of maya hawke (@badpostmaya) February 15, 2026

Las imágenes muestran al grupo llegando junto, vestidos con abrigos oscuros, ideales para una noche de febrero en Nueva York. Su asistencia añadió un toque de cultura pop a la celebración, por lo demás íntima, y los fans destacaron la visible camaradería entre el elenco.

Momentos espontáneos de la ceremonia

Fotografías adicionales capturan a los novios besándose y caminando de la mano, rodeados de damas de honor vestidas en suaves tonos pastel. La estética se inclinó hacia una narrativa romántica en lugar de la opulencia.

more photos of maya hawke and christian lee hutson’s wedding !! pic.twitter.com/0NDjDuFsDa — best of maya hawke (@badpostmaya) February 15, 2026

En una imagen, se ve a Hawke sonriendo ampliamente a Hutson, el tono general de la boda del Día de San Valentín sugiere una planificación cuidadosa, pero sin la fuerte presencia mediática típica de las nupcias de celebridades.

Maya Hawke said "I do" to Christian Lee Hutson yesterday on Valentine's Day! She was surrounded by her parents and her Stranger Things co-stars! ✨🤍 We wish them much happiness in their new life as newlyweds ! 🫶 pic.twitter.com/0EuhtPwkkL — Maya Hawke France (@mayahawkefr) February 15, 2026

Una celebración privada se hace pública en línea

A pesar de los esfuerzos por mantener la discreción del evento, la boda rápidamente cobró popularidad en línea después de que las cuentas de fans comenzaran a compartir fotos. Una publicación describía a Hawke diciendo "Sí, quiero" el Día de San Valentín, mientras que otras destacaban la calidad cinematográfica de las imágenes. La difusión de las fotos ilustra cómo las bodas de famosos en la actualidad suelen hacerse públicas a través de las redes sociales en lugar de los anuncios oficiales.

El romántico momento despertó el interés, y los fans elogiaron la decisión de celebrar una boda de San Valentín auténtica y no pretenciosa. Al comenzar la vida matrimonial, las imágenes ofrecen una visión excepcional de un hito que combina la tradición hollywoodense con el arte independiente, capturando un momento atemporal y profundamente personal.