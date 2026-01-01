El mundo privado de Jeffrey Epstein ha quedado al descubierto una vez más después de que documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia expusieran más de 1.000 compras en Amazon a lo largo de cinco años, revelando un patrón perturbador de compras que, según los expertos, se alinea con un comportamiento depredador.

Los archivos del Departamento de Justicia , parte de una divulgación masiva de más de 750.000 documentos, incluyen 1.006 recibos de Amazon de 2014 a 2019. Entre ellos: uniformes escolares para niñas entregados en su casa de Manhattan, dispositivos de salud sexual, un disfraz de prisionero simulado encargado apenas unos meses antes de su arresto y una colección obsesiva de libros sobre él y Donald Trump .

La psicóloga especializada en trauma relacional Desiree Nazarian, al analizar las compras para el New York Post , describió la combinación como "clínicamente alarmante", afirmando: "Todo lo que aparece en esta lista es muy común en los perfiles depredadores. Se caracteriza por la coerción, la sensación de derecho, la dominación y el control de la narrativa".

Revelando las compras de un depredador sexual

Entre las revelaciones más impactantes se encuentra la de las compras que Epstein realizó de ropa infantil, incluyendo uniformes escolares para niñas de Cherokee. El pedido de estos artículos en 2018 a su casa de Manhattan implica una obsesión alarmante que puede estar relacionada con las acusaciones de explotación.

Los recibos también muestran que Epstein ordenó vestidos de cuerpo entero, pantalones cortos de sarga y faldas plisadas ajustables para niñas, lo que plantea preguntas sobre el motivo detrás de las compras.

Además de ropa, Epstein compró muchos objetos relacionados con la satisfacción y la dominación sexual. Entre ellos se encuentran masajeadores de próstata, pastillas para el estrechamiento vaginal y suplementos herbales que afirman aumentar la libido y la firmeza, como los dispositivos Sonic Prostate y Vagifirm.

Se sabe que Epstein estaba interesado en productos de salud que mejorarían la actividad sexual y tal vez le servirían para satisfacerse, lo que, según los psicólogos, puede estar relacionado con una tendencia de comportamiento depredador y dominante.

Surtido de peculiaridades y objetos de rol

La lista de compras de Epstein también incluye artículos que sugieren una predisposición hacia la fascinación por el juego de roles y las relaciones de poder.

Cabe mencionar que encargó trajes para un prisionero blanco y negro y un traje con temática del FBI , así como pantalones de combate para las Fuerzas de Defensa de Israel. La adquisición de este equipo varios meses antes de su arresto en julio de 2019 indica un posible interés en posiciones de poder y dominio. Estos temas suelen asociarse con personalidades abusivas o depredadoras.

Otra razón para que esta teoría sea válida son los esmóquines y la ropa formal que Epstein compró: un esmoquin de 129 dólares y varias camisas con puños franceses. Su interés por los disfraces y la ropa para juegos de rol sugiere que le fascinan la autoridad y la sumisión, y muchos profesionales ven esta subespecialidad como una señal de problemas psicológicos subyacentes de control y derecho.

Binoculares, máquina CPAP, refrigerios y libros

Epstein también tiene un historial de compras de binoculares, con un total de nueve pares pedidos para sus residencias en West Palm Beach, Manhattan y el Caribe. Estas unidades ópticas de alta gama, como los modelos militares, implican una obsesión por la vigilancia o el voyerismo, en consonancia con el acoso y las conductas intrusivas.

Otros son bocadillos, como Twinkies, Ring Dings, barras de chocolate y pasteles de café, que podrían servir como un posible punto de entrada a sus comodidades o hábitos personales.

Los títulos de sus libros sobre Trump, Bannon y las intrigas políticas demuestran que está obsesionado con la estructura del poder y el poder de las élites, un rasgo de larga data en su vida personal, marcada por la riqueza y el secretismo.

El hecho de que Epstein comprara una máquina CPAP por $599 y accesorios, como mascarillas y estuches de viaje, sugiere que podría tener problemas para dormir o respirar. Este tipo de equipo médico se utiliza habitualmente para tratar la apnea del sueño, una afección asociada con importantes riesgos para la salud.

El hecho de que los suplementos incluyeran treonato de magnesio y prebióticos indica que uno está interesado en preservar o mejorar la salud cognitiva, quizás debido a un problema de salud o la edad.

Una obsesión con Trump y consigo mismo

Los hábitos de lectura de Epstein resultan igualmente reveladores. Su libro más solicitado fue Filthy Rich, de James Patterson, un relato de sus propios delitos sexuales e influencia. Compró cinco ejemplares durante ese período.

Pero fueron los libros sobre Donald Trump los que dominaron su lista de lectura. Epstein encargó al menos seis títulos centrados en el expresidente, entre ellos:

Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump por Michael Wolff

Desquiciada: Un relato desde dentro de la Casa Blanca de Trump por Omarosa Manigault Newman

Casa de Trump, Casa de Putin

Miedo: Trump en la Casa Blanca

El pacto con el diablo: Steve Bannon, Donald Trump y el levantamiento nacionalista

Trump y Epstein fueron fotografiados juntos en una ocasión, aunque Trump se ha distanciado del difunto financiero desde hace tiempo. Los nombres de ambos aparecen en los archivos de Epstein.

Otros libros en la lista de Epstein incluían biografías de Woody Allen, su antiguo vecino y antiguo amigo, así como títulos sobre Adolf Hitler y el secreto bancario suizo.

Implicaciones e interpretaciones psicológicas

Los psicólogos y expertos en el campo del comportamiento analizan el hecho de que Epstein realizó tales compras, ya que los patrones de compra no son simples.

El hecho de que haya ropa con temática infantil y dispositivos de salud sexual, así como disfraces para juegos de rol, es indicativo de una personalidad que prospera gracias a la dominación, el control y quizás incluso la coerción.

La mezcla de dispositivos de vigilancia, disfraces y juguetes para adultos crea explícitamente la imagen de una persona que podría haber practicado actividades complejas y potencialmente peligrosas impulsadas por la necesidad de adquirir poder.

El hecho de que el Departamento de Justicia publicara los recibos de Amazon de Epstein ofrece una visión en profundidad, poco frecuente, de su mundo personal, lleno de intereses enfermizos, instintos depredadores y curiosidad sobre el tema del poder y el control.

Más documentos por venir

El Departamento de Justicia ha declarado que más de un millón de documentos adicionales siguen bajo revisión tras una votación del Congreso que exige su divulgación. Los recibos de Amazon representan solo una fracción del material que aún podría revelarse.

Si bien los recibos de compras por sí solos no pueden responder las preguntas no resueltas que rodean los crímenes y las conexiones de Epstein, proporcionan un rastro documentado que refleja la conducta perturbadora descrita por los fiscales y los sobrevivientes a lo largo de los años.