Los fans de BLACKPINK están entusiasmados con el regreso del supergrupo de K-pop en 2026, aunque las reacciones siguen divididas. El grupo iluminó el escenario con Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé, quienes interpretaron su esperado sencillo, "JUMP", durante la noche inaugural del Deadline World Tour, según informó MSN .

El ritmo enérgico, la coreografía adictiva y el estribillo pegadizo de la canción provocaron inmediatamente fuertes ovaciones de los BLINK en estadios abarrotados. La actuación en directo también incluyó un guiño al éxito del grupo de 2018, "DDU-DU DDU-DU", con la frase: "Bet you're getting it now / Rock that DDU-DU DDU-DU now". El repertorio de la noche inaugural incluyó temas favoritos de los fans, como "Kill This Love", "Pink Venom", "How You Like That" y "DDU-DU DDU-DU", además de actuaciones en solitario que mostraron el talento único de cada miembro.

Jisoo ofreció una emocionante interpretación de "Earthquake", Rosé cantó "3AM", Lisa impuso su estilo de estrella de rock al escenario y Jennie cerró con "Mantra", asegurando que cada integrante se llevara su momento de gloria. Las actuaciones destacaron su crecimiento individual, manteniendo la energía cohesiva del grupo.

Los internautas están divididos sobre la energía del regreso

A pesar del entusiasmo, las reacciones en línea fueron diversas. Muchos BLINK elogiaron la presencia escénica y la coreografía del grupo, mientras que otros cuestionaron su resistencia. Un fan escribió: "¡1000/10! ¡Vamos! Marcaron el camino; claro que volverían con un clásico". Otro elogió los intrincados pasos de baile: "¿PODEMOS HABLAR DE LO DIVERTIDA QUE ES LA COREOGRAFÍA DE BLACKPINK PARA JUMP?".

Sin embargo, algunos críticos expresaron su preocupación por lo que perciben como una disminución de energía. "Los adoro, pero ¿están cansados? ¿Por qué ha bajado tanto su calidad de interpretación en los últimos dos años?", comentó un usuario. Otro escribió sin rodeos: "No es que los odie, pero esto es una basura".

La recepción mixta subraya las altas expectativas que tienen los fans para BLACKPINK, particularmente a medida que el grupo pasa de un período centrado en proyectos en solitario a actividades de grupo completo.

Pistas de un regreso del grupo completo

En medio de los debates entre los fans, el grupo ha estado adelantando próximos proyectos. Durante una transmisión en vivo reciente, Lisa les dijo a sus fans: "Hay algo para ustedes en camino, pero no diré nada porque saben que odio los spoilers".

Según inMusic , YG Entertainment ha confirmado que el tercer álbum de estudio de BLACKPINK se encuentra en las etapas finales de producción, previsto para principios de 2026. Este será el primer lanzamiento de larga duración del grupo desde 'Born Pink' (2022), que debutó en el número uno en el Billboard 200.

Durante la gira mundial "Deadline", los fans de todo el mundo disfrutaron de un adelanto de "JUMP", un adelanto de la nueva era de BLACKPINK. Los fans esperan con ansias los días, compartiendo emoción, teorías y fan art en redes sociales, especulando sobre la próxima música y actuaciones de BLACKPINK.

Jisoo confirmó que ya se filmó un nuevo video musical, mientras que las cuatro integrantes (Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé) trabajaron en estrecha colaboración con los equipos de producción durante octubre y noviembre para garantizar que las imágenes y la música mantuvieran los altos estándares característicos del grupo.

Con la gira mundial "Deadline" finalizando el 26 de enero en Hong Kong, crece la expectativa por el próximo capítulo de BLACKPINK. A pesar de algunas críticas, la combinación de electrizantes presentaciones en vivo, coreografías impecables y una fiel base de fans global posiciona al grupo para un regreso triunfal en 2026.