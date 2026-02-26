Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora estadounidense de televisión Savannah Guthrie, se encuentra en el centro de una nueva e inquietante pista en Arizona tras la aparición de un audio que describe a una mujer que gritaba desde la ventanilla de un coche la noche del secuestro de Nancy.

RadarOnline informó que la llamada situó el avistamiento a unos cinco kilómetros de la casa de Nancy Guthrie, y que el vehículo era un Chevrolet Malibu gris oscuro o azul sin matrícula.

Para empezar, Nancy Guthrie lleva desaparecida desde el 1 de febrero. Fue vista por última vez la noche anterior, después de cenar con su hija y su yerno. Las imágenes de la cámara Nest en su domicilio muestran a un hombre enmascarado con guantes y una pistola enfundada, y hasta el momento no se ha identificado a ningún sospechoso.

Nancy Guthrie y el audio del 911

RadarOnline informó que la llamada al 911 se recibió la misma noche del secuestro de Nancy Guthrie y terminó con un operador emitiendo una alerta sobre una mujer que gritaba desde la ventanilla de un coche. En el audio del operador, se describe a la persona que llamó "avisando que vio a una mujer gritando desde la ventanilla de un vehículo". El operador luego informó que "el vehículo era un Chevy Malibu gris oscuro o azul", y agregó que no tenía matrícula.

@insideedition The $1 million dollar reward NBC News journalist Savannah Guthrie is offering for information about her missing mother is generating an avalanche of new information as authorities continue their search for Nancy Guthrie, who was reported missing from her Arizona home on February 1. One new theory about the missing woman suggests that Guthrie's kidnappers may have used a tunnel in Tucson to escape. Some of those tunnels go all the way to the Mexican border. Inside Edition's Jim Moret has more. Ransom Kidnapping SavannahGuthrie Crime TrueCrime ♬ original sound - Inside Edition - Inside Edition

Esa falta de matrícula es el tipo de detalle que te revuelve el estómago porque suena deliberado, como si alguien hubiera planeado desaparecer. El audio también incluye una descripción de la mujer: el operador dice que quien llamó informó que "vestiba toda de negro" y que "la puerta también estaba abierta". El lugar, según informó RadarOnline, estaba a solo cinco kilómetros de la casa de Nancy Guthrie.

En Estados Unidos, el 911 es el número de emergencia, y el "audio de despacho" suele referirse a la comunicación por radio rápida y práctica entre operadores y oficiales que intentan determinar qué está sucediendo y dónde. Puede ser invaluable, pero también engañosamente débil: una instantánea basada en un testigo asustado, una descripción apresurada y un vehículo que podría ya haber desaparecido. El peligro, especialmente cuando un caso tiene un nombre famoso, es que el audio se convierta en una historia en sí mismo, en lugar de una herramienta para encontrar a la persona desaparecida.

Nancy Guthrie y el problema de los cables

Nancy Grace, la exfiscal y ahora presentadora de televisión, habló sobre el audio del despacho y preguntó si estaba relacionado con la desaparición de la madre de Savannah Guthrie. Su respuesta no fue tranquilizadora, pero sí sincera. "No lo sabemos", dijo Grace, antes de añadir: "Pero está cerca de su casa aproximadamente a la hora en que la secuestraron. No podemos descartar nada".

RadarOnline también informó que los investigadores están buscando grandes túneles subterráneos de drenaje repentino en la zona donde reside Nancy Guthrie, en busca de evidencia o incluso la posibilidad de que se encuentre retenida allí. Es una idea inquietante, que contrasta con la realidad más mundana de que los túneles y canales pluviales son comunes en partes del suroeste de Estados Unidos, construidos para gestionar inundaciones repentinas y que a menudo se extienden de maneras que la mayoría de los residentes nunca ven.

La mañana después de que Nancy Guthrie fuera vista por última vez, debía asistir a la casa de una amiga para ver la transmisión en vivo de un servicio religioso, pero no apareció. La amiga intentó comunicarse con ella sin éxito, y luego llamó a la hija de Nancy, Annie, según el informe. Cuando los hijos de Nancy llegaron a su casa, ella ya había desaparecido, y dejaron objetos personales, como su billetera, su teléfono celular y sus llaves.

Savannah y sus hermanos han estado publicando declaraciones en Instagram, incluyendo un video del 24 de febrero en el que ella afirma que han pasado 24 días desde que Nancy fue "sacada de su cama en plena noche" y que "cada hora y cada larga noche" desde entonces ha sido una agonía. Añadió que la familia está "preocupada" por Nancy y "teme y sufre por ella". "Y sobre todo, la extrañan", añadió, diciendo a los espectadores que siente las oraciones de "todas las religiones y de ninguna".

En el mismo mensaje, Savannah Guthrie abordó por primera vez la posibilidad de que su madre ya no esté viva, afirmando que Nancy "podría estar perdida" y "quizás ya se haya ido". Aun así, insistió en que la familia "necesita saber dónde está" y "necesita que vuelva a casa".

Nada en el audio del despacho confirma que la mujer que gritaba era Nancy Guthrie, por lo que cualquier conexión debe tomarse con cautela.