Paul McCartney está reviviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera: demandar a sus antiguos compañeros de banda tras la separación de The Beatles.

En el nuevo documental de Prime Video, "Man on the Run", McCartney explica por qué emprendió acciones legales y cómo eso afectó su amistad con John Lennon.

Después de la muerte del manager de la banda, Brian Epstein, el grupo discutió sobre quién debería tomar el control a continuación.

Lennon, junto con George Harrison y Ringo Starr, apoyaron al gerente de contratación Allen Klein. McCartney no estuvo de acuerdo.

"Me di cuenta", dice McCartney en el documental. "Tal como iban las cosas, Allen Klein se tragaría toda la fortuna de los Beatles. Pensé que tenía que luchar contra ello".

Según Fox News , McCartney compartió que su cuñado lo alentó a demandar.

Al principio, se resistió. "Dije: 'Bueno, demandaré a Allen Klein, pero no puedo demandar a los Beatles. Son mis amigos. Me odiarán por eso, el público me odiará por eso, yo me odiaré por eso'. Pero si no, nunca saldría de aquí".

Paul McCartney defiende la demanda

En 1970, presentó una demanda para disolver la sociedad comercial de la banda. McCartney afirma que la decisión se basó en la gestión financiera, no en la ruptura de la música.

Aun así, muchos fans lo culparon del fin de la banda. "John separó a The Beatles", insiste McCartney en la película. "Pero yo me encargué de la culpa. Y eso es un peso que llevar".

La tensión aumentó cuando Lennon lanzó en 1971 la canción "How Do You Sleep?" en su álbum Imagine, informó People .

La canción incluía una letra aguda que criticaba la composición de McCartney. McCartney cree que una de las líneas —"Lo único que hiciste fue 'Ayer'"— fue sugerida por Klein.

En retrospectiva, McCartney admite que tenía sus propias ideas. "Si solo hiciera 'Yesterday', 'Let It Be', 'Long and Winding Road', 'Eleanor Rigby', 'Lady Madonna'... ¡Que te jodan, John! ¿Cómo duermo por las noches? Bueno, bastante bien, la verdad."

Años más tarde, Harrison y Starr también demandaron a Klein, cortando finalmente vínculos con él.

A pesar de la batalla legal y las duras palabras, McCartney habla con cariño de Lennon en la película. "Conocía a John desde que era adolescente", dice. "Es un cabrón. Es un tipo encantador, un tipo encantador y loco".