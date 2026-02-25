Savannah Guthrie ha anunciado una recompensa familiar de un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de su madre desaparecida, Nancy Guthrie, de 84 años, quien se cree que fue secuestrada de su casa de Tucson el mes pasado.

La copresentadora de Today reveló la oferta en un emotivo video de Instagram publicado el martes por la mañana y también confirmó que su familia donará $500,000 al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para ayudar a otras familias en circunstancias similares.

Familia ofrece recompensa de un millón de dólares en el caso de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero tras cenar en casa de su hija Annie. No asistió a un evento religioso programado a la mañana siguiente, por lo que sus familiares acudieron a su domicilio, donde encontraron indicios de su desaparición y contactaron a los servicios de emergencia alrededor del mediodía del 1 de febrero.

La policía cree que la sacaron de su casa durante la noche. Las autoridades aún no han identificado a ningún sospechoso ni persona de interés en el caso, aunque han confirmado que una cámara de un timbre Nest grabó a un individuo enmascarado fuera de la casa de Guthrie.

"Por favor, sigan rezando sin cesar", dijo Savannah Guthrie en el video. "Aún creemos, aún creemos en un milagro. Aún creemos que puede volver a casa. La esperanza engendra esperanza. Como dice mi hermana, estamos avivando la esperanza".

Sin embargo, Guthrie también reconoció que la familia se está preparando para lo que ella llamó una "sombría posibilidad".

"También sabemos que quizá esté perdida", dijo. "Quizás ya se haya ido. Quizás haya regresado a casa con el Señor a quien ama, y esté bailando en el cielo con su mamá y su papá, su querido hermano Pierce y nuestro papá".

La investigación continúa en medio de un creciente llamado público

Las autoridades del condado de Pima continúan investigando la desaparición, en coordinación con el FBI. La oficina del sheriff no ha confirmado si el caso se está tratando como un secuestro, aunque las autoridades lo han descrito como una investigación activa y compleja.

Un video publicado por el FBI a principios de este mes muestra a un intruso enmascarado en la entrada de la casa de Nancy Guthrie, con ropa distintiva. Los investigadores solicitan información que pueda ayudar a identificar al individuo o los objetos que se ven en las imágenes.

Una fuente familiarizada con la investigación declaró a Fox News Digital que una de las imágenes de la cámara del timbre se grabó en una fecha diferente a las demás, lo que sugiere que el sospechoso podría haber visitado la propiedad antes del secuestro. Sin embargo, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha instado a la cautela al interpretar esas marcas de tiempo, calificando algunas especulaciones sobre las grabaciones de "prematuras". El FBI afirmó que continúa analizando tanto el video como las pruebas físicas del lugar de los hechos con la esperanza de identificar al sospechoso.

Breaking: CNN learning a masked suspect visited Nancy Guthrie’s home before the night of her disappearance.



“This person was on Nancy Guthrie’s doorstep on a different day,” @edlavaCNN reports. pic.twitter.com/Htuwqweut8 — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) February 24, 2026

La decisión de la familia de anunciar una recompensa se produjo tras consultar con los investigadores. Según Guthrie, las autoridades recomendaron posponer la oferta hasta una etapa más avanzada de la investigación para evitar abrumar a las fuerzas del orden con un volumen incontrolable de pistas. Las autoridades ya han recibido decenas de miles de pistas desde que se denunció la desaparición.

La búsqueda se expande mientras una familia pide ayuda

Además de la recompensa de un millón de dólares, la donación de 500.000 dólares de la familia al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados tiene como objetivo ampliar el apoyo a las investigaciones de personas desaparecidas en todo Estados Unidos. La organización confirmó en un comunicado que la donación "ayudará a optimizar las operaciones de búsqueda y brindará asistencia crucial a las familias que gestionan casos de seres queridos desaparecidos".

The family of missing Tucson woman Nancy Guthrie is offering a private $1 million reward for credible information that directly leads to her return.



If you have firsthand knowledge of Nancy’s whereabouts or any information about where she may be located, please contact the FBI… pic.twitter.com/FgeWFDizcJ — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 24, 2026

Savannah Guthrie ha instado a cualquier persona con información a contactar a la línea de denuncias del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Las denuncias pueden enviarse de forma anónima, añadió. "Pueden permanecer anónimos o encontrar la manera de contactarme", escribió Guthrie en el pie de foto de su publicación.

Las autoridades han dicho que la recompensa de un millón de dólares podría dividirse si más de una persona proporciona información creíble que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie.

A nivel local, amigos y vecinos se han reunido para vigilias de oración en Tucson, mientras que se han celebrado reuniones similares en Nueva York, donde vive y trabaja Savannah Guthrie. Quienes apoyan a la víctima en línea han difundido imágenes fijas de las grabaciones de seguridad por todo el país, con la esperanza de que alguien reconozca a la figura enmascarada vista cerca de la propiedad.

A sus 84 años, Nancy Guthrie es descrita por su familia como una madre devota, abuela y miembro activo de su comunidad eclesial, conocida por su voluntariado y sus frecuentes visitas a sus familiares.