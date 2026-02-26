El divorcio de David Harbour y Lily Allen ya no es la única historia en torno a Lily Allen, después de que la cantante confirmara que tiene un nuevo novio en una entrevista de Grazia publicada el 24 de febrero.

Allen puso fin a meses de especulaciones de la forma menos sutil posible. Al preguntarle a quién le había escrito por última vez, la mujer de 40 años se sonrojó y exclamó: "¡Mi novio!". Es una cita breve, pero tiene sentido porque el último año de Allen ha girado en torno a lo contrario del romance: el desamor se convirtió en titulares, y luego el desamor se convirtió en canciones.

Te recomendamos: David Harbour pierde de peso radicalmente y parece otro las los escándalos de su divorcio de Lily Allen y denuncia de acoso de Millie Bobby Brown

Allen conoció al actor de Stranger Things, David Harbour, en Hinge, según The Tab, y la pareja estuvo casada entre 2020 y 2025. Casi un año después de finalizar el divorcio, ahora parece estar saliendo con Jonah Freud, un escritor y artista de 28 años radicado en Londres.

Hay algunas cosas seguras. Allen ha dicho que tiene novio. Más allá de eso, todavía hay mucho que no se ha confirmado públicamente, incluyendo lo que ambas partes quieren compartir y lo que prefieren mantener fuera de internet.

Freud es tataranieto del psicoanalista Sigmund Freud y su árbol genealógico parece digno de una columna de chismes. Su padre es Matthew Freud, descrito como un empresario de relaciones públicas, y su madre es Caroline Hutton, quien estuvo casada con el hermano de la princesa Diana, Charles Spencer.

Freud también es el fundador de Reference Point, que The Tab describe como una peculiar librería y bar en Londres. El detalle importa porque esboza el tipo de vida que Allen parece estar adoptando tras un matrimonio que se desarrolló bajo el esplendor de la fama.

Los han visto juntos varias veces en los últimos meses. La primera vez que se les vio públicamente fue en la fiesta de Navidad de Allen en Londres en diciembre del año pasado, donde se les vio besándose. Después, se les vio en Roma y luego en un desfile de Valentino en París.

No hay comentarios de Harbour, ni se incluye ninguna declaración de los representantes de Allen ni de Freud. Por lo tanto, la confirmación depende de la propia declaración de Allen, pronunciada con una especie de deleite avergonzado que no parece guionizado.

Lily Allen was seen with new boyfriend Jonah Freud at the Valentino afterparty during Paris Fashion Week. 🖤 📸: Getty pic.twitter.com/vgKNBil6mK — Page Six (@PageSix) January 28, 2026

El divorcio de David Harbour y Lily Allen y lo que ella dijo sobre las citas después del divorcio

Parte de la fascinación radica en que Allen ya ha contado a la gente, sin rodeos, lo sombrío que puede ser el panorama posdivorcio. En octubre, declaró a la revista Interview que las citas online eran "deprimentes" y "horribles, sobre todo si estás pasando por un desamor".

El sitio web añade que Allen dijo que en realidad no buscaba salir con otra celebridad. En ese contexto, Jonah Freud se lee menos como un gesto de alfombra roja y más como el tipo de persona que conoces cuando estás cansado de que te traten como una simple historia.

También se conecta con West End Girl, el álbum que, según The Tab, se cree que se inspiró en su separación de Harbour. Allen ha hablado de lo vulnerable que la hizo sentir el disco y, según el informe, afirmó que lo escribió tan solo diez días después de la ruptura. También insistió en que no era un álbum cruel, sino un acto de desesperación.

Allen regresará pronto a los escenarios, iniciando una gira por teatros y estadios en el Reino Unido. Si aparece sonriendo, será tentador atribuir la sonrisa a su nuevo novio, pero la posibilidad más interesante es que simplemente haya encontrado la manera de cantar las partes más difíciles sin pestañear.