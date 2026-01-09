El magnate del cine caído en desgracia Harvey Weinstein está considerando declararse culpable para evitar un tercer juicio por violación en Nueva York, y un juez fijó el 3 de marzo como fecha tentativa de juicio el jueves.

El juez de Manhattan, Curtis Farber, ordenó a los abogados de Weinstein que informaran a la fiscalía en un plazo de dos semanas si su cliente tenía intención de declararse culpable de los cargos de violación en tercer grado que involucraban a la actriz Jessica Mann. El cargo se deriva de las acusaciones de que Weinstein violó a Mann en un hotel de Manhattan en marzo de 2013.

Este avance se produce después de que Farber denegara la solicitud de Weinstein de anular su condena de junio de 2025 por agredir sexualmente a Mimi Haley, exasistente de producción. El equipo legal de Weinstein argumentó que los jurados sufrieron intimidación y presión durante las deliberaciones, según el New York Times .

A pesar de las conversaciones sobre un posible acuerdo con la fiscalía, Weinstein mantuvo su inocencia ante el tribunal. "Sé que fui infiel, sé que actué mal, pero nunca agredí a nadie", declaró el hombre de 73 años ante el juez. Describió su encarcelamiento en Rikers Island como un "lento camino hacia la muerte", citando el deterioro de su salud y las difíciles condiciones en las que se encontraba.

La fiscal Nicole Blumberg indicó que la Fiscalía de Distrito de Manhattan consideraría un acuerdo de culpabilidad si Weinstein acepta la responsabilidad de los cargos contra Mann. Sin embargo, aún no se ha ofrecido un acuerdo de culpabilidad específico.

Mann, aspirante a actriz, testificó que conoció a Weinstein en un evento de Hollywood alrededor de 2013. Según su testimonio, la presunta violación ocurrió en marzo de 2013, cuando se encontraba en Nueva York con amigos y había quedado con Weinstein para desayunar. Afirmó que Weinstein llegó temprano y se alojó en una habitación de hotel. Cuando ella le preguntó por qué necesitaba una habitación, dado que tenía un apartamento en Manhattan, él le dijo que no lo avergonzara en público.

Una vez dentro de la habitación del hotel, Mann testificó que intentó irse, pero Weinstein le cerró la puerta a la fuerza, la agarró de los brazos y le ordenó que se desvistiera. Afirmó que Weinstein fue al baño y se inyectó lo que parecía ser un medicamento para la disfunción eréctil antes de tener relaciones sexuales sin consentimiento con ella. "En ese momento me rendí", testificó Mann, describiéndose como "muy derrotada por dentro y muy asustada".

Las acusaciones de Haley se refieren a un incidente ocurrido en julio de 2006 en el apartamento de Weinstein en Soho. La exasistente de producción testificó que le dijo repetidamente a Weinstein "no" y le informó que estaba menstruando, pero él la empujó sobre una cama y la sujetó, informó NBC News .

Haley describió cómo Weinstein le quitó el tampón y le practicó sexo oral a la fuerza a pesar de sus protestas. "Estaba ocurriendo lo impensable", recordó en el estrado. Declaró que se sentía demasiado avergonzada y temerosa del poder de Weinstein para denunciar la agresión a la policía en ese momento.

Este sería el tercer juicio de Weinstein en Nueva York. Inicialmente fue declarado culpable de violación y agresión sexual criminal en 2020 y condenado a 23 años de prisión. Dicha condena fue revocada por un tribunal de apelaciones estatal en 2024.

Su segundo juicio, en junio de 2025, resultó en un veredicto mixto. El jurado lo declaró culpable de agresión sexual contra Haley, lo absolvió de los cargos relacionados con la modelo Kaja Sokola y no llegó a un acuerdo sobre el cargo de violación contra Mann, lo que llevó a la anulación del juicio por ese cargo.

Mann ha dicho que está lista para testificar de nuevo. "Le dije al abogado que estoy lista y que puedo hacerlo cuantas veces sea necesario para que se haga justicia y se rindan cuentas", declaró tras la anulación del juicio.

Weinstein también está cumpliendo una condena de 16 años por una condena por violación separada de 2022 en Los Ángeles, que actualmente está apelando, según Variety .