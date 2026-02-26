La policía terminó de registrar Royal Lodge, la antigua casa del príncipe Andrés en Windsor, mientras continúa una investigación sobre presunta mala conducta en un cargo público, confirmaron las autoridades.

La Policía de Thames Valley informó que los agentes concluyeron la búsqueda en Berkshire tras seis días en la propiedad de Great Windsor Park. La casa había sido la residencia habitual de Andrew antes de mudarse a principios de este mes.

"Los oficiales ya han abandonado el lugar que estábamos buscando en Berkshire", dijo el subjefe de policía Oliver Wright en un comunicado, informó Yahoo.

Wright enfatizó que el caso sigue activo. "Entendemos el gran interés público en este caso y nuestra investigación continúa", dijo.

Es importante que nuestros investigadores tengan tiempo y espacio para avanzar en su trabajo. Les proporcionaremos actualizaciones cuando sea apropiado, pero es poco probable que esto ocurra en un futuro próximo.

Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado el 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

En el momento de su arresto, la policía dijo que estaban buscando direcciones tanto en Berkshire como en Norfolk.

La búsqueda en Wood Farm finaliza mientras continúa la investigación del príncipe Andrés

Según People , los registros en Wood Farm, en la finca Sandringham de Norfolk, donde Andrew se alojaba temporalmente y donde fue arrestado, finalizaron después del primer día. Royal Lodge fue la única propiedad registrada en Berkshire.

La investigación se centra en las afirmaciones de que Andrew compartió información confidencial con el fallecido financiero Jeffrey Epstein mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido en la década de 2000. Andrew ha negado cualquier irregularidad.

El arresto ha renovado la atención sobre el papel de Andrés dentro de la familia real. Se retiró de sus funciones públicas en 2019 tras el escrutinio público sobre sus vínculos con Epstein.

El año pasado, fue despojado de sus títulos principescos. A principios de este mes, abandonó oficialmente la Logia Real tras recibir la orden de renunciar al contrato de arrendamiento.

En un comunicado emitido tras el arresto de su hermano, el rey Carlos III afirmó que la familia real cooperaría plenamente con los investigadores. Añadió que "la ley debe seguir su curso".