Un hombre de Florida que se creía profeta, intentando frenar un "nuevo" brote de COVID causó el caos al destrozar un restaurante chino local con una pala. Sus acciones dejaron al dueño conmocionado y a la comunidad conmocionada.

Un hombre con una misión se vuelve violento

Richard Jarvis, de 45 años, entró al restaurante chino Pearl's en el condado de Orange el lunes por la tarde con una pala. Testigos afirman que comenzó a golpear la cocina, destrozando electrodomésticos y causando miles de dólares en daños. En medio del caos, también golpeó al dueño del restaurante.

Vanessa Trejo, dueña de un negocio cercano que acababa de terminar su almuerzo, observó horrorizada. "El tipo tenía una especie de pala y la blandía, golpeándolos", recuerda. "Fue aterrador".

Según informes, Jarvis les dijo a los oficiales que intentaba evitar la propagación de una nueva cepa de COVID-19. ¿Su extraña explicación? "Tuve que destruir ese restaurante. Todos los restaurantes chinos van a propagar una nueva cepa de COVID el 6 de julio. Soy un profeta. Estoy intentando salvar a todos".

Una cruzada delirante

El ataque parece tener su origen en las teorías conspirativas infundadas de Jarvis. Creía que destruyendo el restaurante podría detener una supuesta amenaza biológica. Sus afirmaciones carecen de fundamento científico, pero han dejado secuelas en la comunidad.

El propietario, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, fue golpeado durante el asalto. Testigos afirman que quedó conmocionado, pero consciente. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y Jarvis fue detenido.

Ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo agresión con agravantes, asalto y robo. Las autoridades afirman que sus acciones fueron imprudentes y peligrosas, motivadas por delirios más que por una amenaza real.

La comunidad reacciona y nuevas medidas de seguridad

El incidente ha preocupado a los negocios cercanos por la seguridad. Trejo dijo que su tienda y otras en la plaza están reforzando las precauciones. "Ahora estamos intentando tomar otras precauciones, como cerrar las puertas traseras con llave", explicó. "Cerramos la puerta principal porque entró por la delantera".

Los residentes locales expresan su preocupación por el bienestar del propietario. Clifton Hall, un cliente habitual, comentó: "Estamos pensando en las consecuencias a largo plazo para este propietario. Cada cliente que entra por su puerta podría representar una amenaza para él".

Hall espera que el apoyo de la comunidad ayude al dueño a recuperarse física y emocionalmente. "Ahora tendrán gente que los cuidará. Así que también puede salir algo bueno de esto", añadió.

La resiliencia de una comunidad

Si bien las acciones de Jarvis son impactantes, también revelan la fuerza de los lazos comunitarios. La gente se está uniendo en torno al dueño del restaurante con la esperanza de restaurar la sensación de seguridad. El incidente ha suscitado debates sobre salud mental , teorías conspirativas y la importancia de la vigilancia comunitaria.

La policía continúa la investigación. Jarvis permanece detenido, a la espera de su comparecencia. Sus extrañas afirmaciones han dejado a muchos preguntándose cómo alguien tan convencido de sus propias profecías pudo volverse violento por temores infundados.

Mientras la comunidad se recupera de este inquietante suceso, algo queda claro: la resiliencia de los afectados será clave para seguir adelante. A pesar del daño, la esperanza persiste. La gente recuerda que en tiempos de crisis, la amabilidad y el apoyo suelen brillar con más fuerza.