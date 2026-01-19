Es una contradicción tan antigua como la propia conducta profesional: lo que uno hace en su tiempo libre y los estándares que debe mantener al llevar una placa. Para Dannah Battino, una agente de policía novata de 28 años de la comisaría 110 de Nueva York en Elmhurst, esa tensión se ha vuelto catastrófica.

El Departamento de Policía de Nueva York ahora está investigando a la oficial después de que su cuenta explícita de OnlyFans, que presentaba imágenes pornográficas de ella en situaciones íntimas, circuló entre sus colegas y provocó demandas de oficiales experimentados para que fuera despedida inmediatamente.

Lo que hace que la situación sea particularmente compleja es que Battino supuestamente creó la cuenta antes de unirse a la fuerza en abril de 2025, lo que plantea preguntas incómodas sobre los procedimientos de investigación departamental, las obligaciones de divulgación y el grado en que la institución puede vigilar la vida personal de los oficiales.

La revelación llegó esta semana cuando imágenes de su página de OnlyFans, ahora eliminada, que operaba bajo los nombres de usuario 'gainswbattino' y 'thatcoupleaftermidnight', se difundieron entre sus colegas.

Según fuentes, Battino había cerrado la cuenta en los últimos días después de que sus compañeros oficiales comenzaran a compartir el material, un intento tardío de controlar los daños que llegó demasiado tarde para evitar las consecuencias. El salario inicial de un nuevo agente del Departamento de Policía de Nueva York es de 60.884 dólares, mucho menos de lo que pueden ganar muchos creadores de contenido de OnlyFans. Sin embargo, el aspecto financiero podría ser el elemento menos preocupante de este caso.

Lo que ha desencadenado una investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Asuntos Internos es si Battino ocultó deliberadamente sus fuentes de ingresos al solicitar el puesto y si ha violado las normas fundamentales de conducta que se esperan de los agentes del orden.

Escándalo en OnlyFans entre novatos del NYPD: Cuando el contenido personal cumple con los estándares profesionales

El quid de la cuestión comienza con el propio proceso de solicitud. Todos los candidatos al Departamento de Policía de Nueva York deben completar un formulario que declara todos los ingresos que han generado.

Según expertos en aplicación de la ley entrevistados por el New York Post, "No revelar todas sus fuentes de ingresos podría ser motivo suficiente para despedirlo". Un exfuncionario policial de alto rango declaró sin rodeos: "Me sorprendería mucho que no ganara nada".

OnlyFans es una plataforma de suscripción donde los creadores de contenido pueden ganar miles de dólares semanales mediante cuotas de suscripción y propinas de sus suscriptores. El modelo de negocio se basa en gran medida en la autopromoción: los creadores anuncian sus cuentas en diversas redes sociales, como Instagram , TikTok y X, para atraer suscriptores de pago.

Esto crea un inevitable problema de visibilidad. Con el tiempo, alguien reconoce a la persona detrás de la cuenta. En el caso de Battino, fueron sus propios colegas.

La ira interna en el departamento ha sido palpable. Una fuente del Departamento de Policía de Nueva York declaró a The Post con evidente disgusto: "Debería ser despedida inmediatamente de este puesto. No hay cabida en este departamento para eso. Somos paramilitares y debemos tener algún tipo de estándar para ser policías". Otra fuente simplemente declaró: "Tiene que salir del departamento. No debería estar en el puesto".

La cuestión de la investigación de antecedentes departamental ahora se cierne sobre ella con inquietud. ¿Cómo logró Battino superar las exhaustivas verificaciones de antecedentes y el análisis de redes sociales que el Departamento de Policía de Nueva York realiza a todos los candidatos? Un agente expresó la frustración que se sentía en toda la comisaría: "Si pudimos encontrarlo, ¿por qué no lo encontraron los investigadores? No debería haberlo logrado. Debería haber sido descalificada solo por eso".

Como agente en período de prueba, aún en su primer año de servicio, Battino se enfrenta a múltiples vulnerabilidades. Puede ser despedida no solo por proporcionar información falsa en su solicitud o no declarar sus ingresos, sino también por "conducta impropia de un agente", una acusación deliberadamente amplia que otorga al departamento un amplio margen de discreción.

Si la historia sirve de guía, el resultado parece inevitable. En 2022, una novata de la policía de Detroit se encontró en circunstancias idénticas después de que su cuenta de OnlyFans saliera a la luz. Fue suspendida y luego renunció.

La defensa de la Unión: privacidad, derecho y normas profesionales en conflicto

Sin embargo, se está presentando un contraargumento con discreta determinación. Patrick Hendry, presidente de la Asociación Benéfica de la Policía, ha defendido a Battino con argumentos de principios.

"Si no hizo nada ilegal ni nada que afecte su capacidad para desempeñar sus funciones, entonces no es asunto de nadie más que de ella", declaró Hendry. "Es vergonzoso que su información personal salga a la luz pública".

Su postura expresa una auténtica tensión filosófica. ¿Infringió Battino la ley? No. ¿Afecta el contenido a su capacidad para responder a una llamada de emergencia o realizar una investigación? Eso es discutible. Sin embargo, lo que cobra relevancia inmediata es la confianza que los ciudadanos depositan en los agentes de policía.

En una profesión basada en la autoridad, la credibilidad y las relaciones comunitarias, la revelación de material explícito crea problemas de percepción que son difíciles de cuantificar pero casi imposibles de superar.

Este no es un incidente aislado. En septiembre de 2025, a un agente de la Policía de Staffordshire se le prohibió volver a ejercer la policía después de que una investigación de la unidad anticorrupción revelara que publicaba contenido sexual en OnlyFans.

Una audiencia expedita por mala conducta lo declaró culpable de incumplir las normas de conducta desacreditable y de falta grave. De no haber renunciado, lo habrían despedido.

En 2023, el Departamento de Policía de Minneapolis inició una investigación tras descubrirse la cuenta explícita de OnlyFans de una agente de la Cuarta Comisaría. La situación se complicó aún más cuando un conductor al que detuvo en un control de tráfico la reconoció desde la plataforma, un encuentro que planteó inevitables dudas sobre si su autoridad y credibilidad se habían visto socavadas.

La pregunta sistémica: ¿Dónde terminan los límites profesionales?

La postura del Departamento de Policía de Nueva York ahora se centra en la divulgación de información. El portavoz del departamento confirmó que "la conducta del agente está bajo revisión interna". Lo que surge no es simplemente una cuestión de conducta, sino una cuestión sistémica sobre la relación entre la expresión personal y la confianza institucional.

Battino trabajó anteriormente como técnico de emergencias médicas del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), un puesto que también conllevaba expectativas profesionales. Sin embargo, el salto a las fuerzas del orden representa un umbral de confianza pública claramente diferente.

El caso llega en un momento en que OnlyFans y plataformas similares se han vuelto cada vez más populares, con celebridades y figuras públicas experimentando ocasionalmente con la creación de contenido para adultos. Sin embargo, las fuerzas del orden ocupan un espacio peculiar. Los agentes portan armas de fuego.

Toman decisiones que afectan la libertad y la seguridad de las personas. Testifican en los tribunales. Interactúan con poblaciones vulnerables, como niños, sobrevivientes de agresiones y víctimas de delitos. La cuestión de si quienes publican contenido explícito pueden ejercer la autoridad necesaria para ejercer esas funciones sigue siendo profundamente controvertida.

Lo que parece seguro es que la carrera policial de nueve meses de Battino está llegando a su fin. La cuestión de la divulgación —si no declaró ingresos o si ocultó la cuenta deliberadamente— podría ser decisiva.

Pero incluso si ninguna de estas dos situaciones es aplicable, el espectro más amplio de la opinión pública, la cultura interna del departamento y la dificultad de funcionar como agente de policía una vez que su vida privada se ha vuelto de conocimiento público sugieren que su posición es insostenible.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) llevará a cabo su investigación. La Asociación de Beneficencia Policial presumiblemente presentará una defensa. Sin embargo, la presión institucional y los precedentes de casos similares en otros departamentos sugieren que el tiempo de Battino en el uniforme podría medirse ya en semanas, en lugar de años.