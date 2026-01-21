Margot Robbie y Jacob Elordi están en el centro de un creciente interés público luego de su sincera discusión sobre trabajar juntos en Cumbres Borrascosas, la próxima adaptación de Emerald Fennell de la novela clásica de Emily Brontë.

La película, cuyo estreno está previsto para el 13 de febrero de 2026, reimagina el apasionante y condenado romance entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, una narrativa famosa por su ferocidad emocional y su trágica intensidad.

Robbie, de 35 años, y Elordi, de 28, han estado compartiendo fragmentos de la producción en entrevistas, subrayando un entorno inmersivo que parece reflejar la pasión de la historia en sí.

¿Qué tan cerca estuvieron?

En una entrevista reciente con Fandango , Robbie llamó la atención por su inusualmente sincera descripción de su relación con Elordi durante el rodaje. Explicó que su apego emocional al elenco suele ser profundo, diciendo: "Soy muy codependiente con la gente con la que trabajo y los quiero muchísimo... Creo que también desarrollé eso rápidamente con Jacob".

Robbie continuó describiendo cómo la presencia constante de Elordi cerca de ella durante las primeras sesiones de fotos hizo que su ausencia fuera notoria, comparando su reacción con sentirse "como una niña sin manta". Relató: "Pensé... ¿Dónde está Jacob ahora mismo? Y ellos dijeron: 'Solo se está cambiando de vestuario'".

Elordi también reflexionó positivamente sobre su dinámica, calificando la experiencia de "bastante profunda" y enfatizando la inmersión creativa que compartieron en el set.

Los fans cuestionan su vínculo en el set

La franqueza de Robbie generó rápidamente reacciones en línea. Los usuarios de redes sociales reconocieron el profesionalismo que subyacía tras una relación laboral tan estrecha, pero una notable corriente de comentarios se centró en la vida personal de Robbie.

Un comentario en Reddit decía : "¿No está casada? ¿Y tiene un hijo con su marido?". En X, un usuario publicó un meme con la leyenda: "Siento el dolor del marido".

Otros fans especularon que los comentarios de ambos actores formaban parte de la estrategia promocional de la película. "Es publicidad inventada y exagerada para romantizar la película y que el público empatice con los personajes, para que más gente la vea", decía un comentario. Otro añadió : "Me encanta Margot, pero me preocupa que la promoción de esta película sea un poco insoportable".

I can feel the husband's pain. pic.twitter.com/H2eiUY7Xsz — Dr. Trader | Mills (DVM) 🩺📊💰 (@Lor_dmills) January 21, 2026

La vida familiar de Margot Robbie

Lejos de las miradas indiscretas de Hollywood , la vida personal de Robbie se ha centrado en su matrimonio y su familia.

La actriz está casada con el productor de cine británico Tom Ackerley desde 2016. La pareja se conoció mientras trabajaba en el set de Suite Française en 2013 y mantuvo su noviazgo en gran parte privado antes de casarse en una ceremonia íntima en Byron Bay, Australia.

En octubre de 2024, Robbie y Ackerley dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño. Varios medios confirmaron la noticia poco después de que aparecieran fotos de la barriguita de Robbie a mediados de 2024 y su embarazo se difundiera ampliamente ese mismo año. A pesar de ser figuras importantes del mundo del espectáculo, la pareja mantiene deliberadamente un perfil bajo.

Aunque sus recientes comentarios sobre su vínculo en el set con Elordi atrajeron la atención en línea, estos comentarios deben entenderse dentro del contexto de su vida profesional en lugar de cualquier sugerencia de problemas con su matrimonio.

Un vistazo al estado romántico de Jacob Elordi

Mientras tanto, la vida amorosa de Elordi ha sido objeto de frecuente atención mediática, marcada por una serie de relaciones de alto perfil. Conocido principalmente por sus papeles en Euphoria (2019), Priscilla (2023) y, más recientemente, Frankenstein (2025), Elordi ha mantenido históricamente sus asuntos personales en relativa privacidad.

Durante varios años, mantuvo una relación intermitente y ampliamente discutida con la influencer Olivia Jade Giannulli, a partir de 2021. La pareja se reunió varias veces a lo largo de su relación, incluida una reconciliación a mediados de 2023, pero finalmente se separaron definitivamente a fines de 2025. Sin embargo, Page Six informó recientemente que Elordi y Giannulli fueron vistos juntos en la proyección de Frankenstein en la ciudad de Nueva York, reavivando breves rumores de reconciliación.

Antes de Giannulli, Elordi estuvo vinculado a varias otras figuras conocidas, como la modelo Kaia Gerber y la actriz Joey King.

And they're back. Jacob Elordi and Olivia Jade Giannulli reunited in New York City more than two months after they “fully” split. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/EWjdWzqslJ — Page Six (@PageSix) January 15, 2026

Qué esperar de la película

La adaptación de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell se estrenará en cines el próximo mes, con Robbie y Elordi como protagonistas. La película adapta la novela clásica de Emily Brontë y explora el amor turbulento y obsesivo entre los dos personajes principales.

Junto a un talentoso reparto secundario, Robbie y Elordi se sumergieron en la historia, desarrollando una dinámica cercana en el set para capturar la intensidad de sus papeles. La adaptación promete imágenes impactantes, actuaciones dramáticas y un enfoque en la profundidad emocional para equilibrar el romance y el tono más oscuro de la historia original.