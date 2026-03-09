El cineasta mexicano Rodrigo Prieto recibió su primer premio de vídeo musical de la American Society of Cinematographers (ASC) por su trabajo en The Fate of Ophelia de Taylor Swift, en reconocimiento a su excepcional cinematografía en el apartado visual de la canción que encabezó las listas de éxitos de Swift.

Los premios ASC son muy respetados en los círculos cinematográficos y de medios visuales mundiales y reconocen logros destacados en cinematografía en largometrajes, televisión y videos musicales.

En la ceremonia, celebrada el 8 de marzo de 2026, Prieto destacó entre los nominados para ganar la categoría de video musical. Esta victoria se suma a una trayectoria destacada que abarca décadas e incluye colaboraciones con algunos de los cineastas y artistas más aclamados del mundo.

El logro de Prieto es notable no solo por el galardón en sí, sino porque reconoce la excelencia en un medio que conecta la cultura pop, la narrativa y la cinematografía. Su trabajo en El destino de Ofelia contribuyó a dar vida a la visión artística de Swift.

Rodrigo Prieto has won the ASC Music Video Award for Taylor Swift’s “THE FATE OF OPHELIA” pic.twitter.com/VtrdY1SL0w — Film Updates (@FilmUpdates) March 9, 2026

El arte detrás del destino de Ofelia

The Fate of Ophelia es un video musical visualmente rico dirigido y cocreado por Taylor Swift, que se estrenó junto con su álbum The Life of a Showgirl.

En el video, Swift interpreta a coristas de diferentes épocas de la historia. Prieto, como director de fotografía, moldeó la estética del video, utilizando ángulos de cámara, movimiento e iluminación para plasmar la historia que Swift quería contar.

Trabajó en estrecha colaboración con la coreógrafa Mandy Moore y el diseñador de producción Ethan Tobman para construir un estilo visual rico que coincida con la visión artística de Swift.

El premio ASC reconoce la habilidad de Prieto, demostrando que sus colegas directores de fotografía valoran cómo combinó técnicas cinematográficas con las demandas creativas y de ritmo rápido de un video musical moderno.

La aclamada carrera de Prieto y sus rápidas colaboraciones

Rodrigo Prieto, director de fotografía mexicano de reconocida reputación internacional, ha sido nominado a múltiples premios de la Academia a Mejor Fotografía por películas como Brokeback Mountain , Silencio , El irlandés y Killers of the Flower Moon .

Estas nominaciones reflejan su dominio de la narración visual y su capacidad para trabajar con distintos géneros y estilos.

Las colaboraciones de Prieto con Taylor Swift comenzaron en 2020 con los videos musicales de los sencillos de Swift , The Man. Más tarde trabajó con Swift en Cardigan, Willow y Fortnight , proyectos que le permitieron aportar sensibilidades cinematográficas a las imágenes de música pop.

Su trabajo en Fortnight también le valió el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Arte Cinematográfico, Camerimage.

Más recientemente, filmó The Fate of Ophelia y el video Opalite de Swift de 2026, continuando una productiva asociación creativa que combina las visiones de dirección de Swift con la mirada experimentada de Prieto.

Más allá de los videos musicales, Prieto tiene una filmografía larga y variada, habiendo trabajado en películas como Amores perros, 21 gramos, Babel, Argo, El lobo de Wall Street y Barbie.

El destino de los elogios de Ofelia

El destino de Ofelia ha sido un gran éxito por sí solo.

En Estados Unidos, debutó en el número uno del Billboard Hot 100 con 92,5 millones de reproducciones en su primera semana, lo que le dio a Swift su decimotercer sencillo en la cima de las listas. Se mantuvo en la cima durante 10 semanas (no todas consecutivas), convirtiéndose en su número uno más largo en Estados Unidos.

A nivel mundial, la canción lideró el Billboard Global 200 durante siete semanas y alcanzó el número uno en más de 25 países, incluidos Alemania, España y los Países Bajos.

En el Reino Unido, debutó en el número uno con 132.000 ventas en su primera semana. Esta fue la semana de estreno más exitosa de Swift hasta la fecha y se convirtió en su sencillo número uno más longevo en el Reino Unido.

También rompió récords de Spotify al ser la primera canción en alcanzar 30 millones de reproducciones en un solo día, demostrando cómo la canción también está al nivel de la cinematografía de Prieto.