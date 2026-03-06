La gente en línea está indignada por el nuevo programa de la actriz surcoreana Han Jimin . Algunos dicen que la historia es anticuada e insensible porque muestra a mujeres solteras de treinta y tantos años.

El drama de JTBC "La Guía Práctica del Amor" trata sobre una mujer de treinta y tantos años soltera que siente la presión de cambiar su vida. Se supone que la serie analiza cómo funcionan las citas en el mundo moderno, pero quienes comentan en línea dicen que el tono y los diálogos parecen anticuados en 2026.

Panchoa tradujo publicaciones de la comunidad en línea coreana, theqoo , que decían que algunos espectadores se sentían incómodos con ciertas líneas del programa.

Una persona que comentó citó una frase del drama: "¿Qué pasa cuando una mujer cumple 30 años? Te conviertes en una basura inútil, no es que te esté señalando directamente".

Otra frase que surgió en la conversación decía: "¿Te casaste o estás saliendo con alguien? Realmente no te importa nada más que el trabajo".

Un internauta resumió la historia diciendo: "Ella interpreta el personaje de esta chica que está triste porque está soltera y tiene unos 30 años, pero está haciendo todo lo que puede para tener citas".

La publicación original se compartió en theqoo antes de que Panchoa la tradujera y la combinara con otras publicaciones. Esto la hizo más popular entre los lectores de otros países.

Muchos comentaron con mucha sinceridad en sus críticas. Alguien escribió: "El drama es un rollo". Otro añadió: "El guionista está loco".

A algunos les pareció gracioso que Han Jimin, de unos 40 años, participara en la serie porque trataba sobre jóvenes. Alguien dijo: "No, pero esto es muy gracioso. Hablan de tonterías sobre mujeres de 30 años, pero la actriz tiene 40 años ㅋㅋㅋㅋ Si el guionista lo hubiera pensado mejor, ¿por qué no elegir a una actriz de 30 años?".

Alguien más preguntó cómo el guión afectó a la propia actriz y dijo: "Imagínense lo que Han Jimin está pensando cuando lee ese guión".

Personas de treinta y tantos también hablaron sobre cómo se sentían. Una persona dijo: "Tengo treinta y tantos y nunca me he considerado un motae-solo. Simplemente no tengo la mentalidad necesaria y no me gusta la gente, y me molesta aún más que me juzguen así. ¿Por qué tiene que ser tan dramático?".

Otras reacciones fueron: "Me gusta Han Jimin, pero honestamente no puedo ver este drama" y "¿De verdad creen que las personas solteras de 30 años tienen este tipo de pensamiento?".

A algunas personas no les gustó el tono en general. Uno dijo: "El ambiente es simplemente cutre", escribió otro. Otro añadió: "Han Jimin es pésima eligiendo guiones. Lo mismo ocurre con Love Scouts. Tiene buena química, pero las tramas siempre son mediocres".

Un último comentarista preguntó si el programa seguía siendo relevante hoy en día, y dijo: "No, pero ni siquiera interpreta a alguien de 40 años, sino a alguien de 30. ¿Por qué seguimos viendo cosas así en 2026...?".