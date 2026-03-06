Marlon Wayans dice que Scary Movie 6 está diseñada para "traer de vuelta la risa" al oponerse a lo que él llama cultura de la cancelación, mientras promociona el tráiler recién lanzado de la secuela de comedia de terror de 2026.

En entrevistas recientes relacionadas con el lanzamiento del tráiler, Wayans afirmó que la próxima película busca "recuperar la comedia como era antes" y que la única manera de lograrlo es "combatir la cultura de la cancelación". Enfatizó que el objetivo de la película es recuperar un estilo de comedia más relajado que, en su opinión, se ha visto limitado por las críticas en línea y la cautela de los estudios.

Wayans, quien regresa como Shorty Meeks y se reúne con su familia en la franquicia, describió el proyecto como multigeneracional y prometió que ningún grupo quedará excluido de las bromas, según Deadline. Añadió que el equipo creativo planea "burlarse de todos" y actuar como "infractores que respetan la igualdad de oportunidades", lo que indica un regreso a la parodia generalizada que definió las primeras entregas.

El comediante también relacionó el tono de la película con su constante crítica a la cultura de la cancelación, afirmando que la sociedad ha "olvidado cómo reír" y que no pretende adaptar su humor para complacer a "ejecutivos asustados". Argumentó que la nueva película es su oportunidad de desafiar eso directamente en la pantalla.

Scary Movie 6 se estrenará en cines el 12 de junio de 2026, con el apoyo de Paramount y Miramax. La secuela se filmó en Atlanta y cuenta con el regreso de veteranos de la franquicia, como los hermanos Wayans, con el director Michael Tiddes y el productor Rick Alvarez entre las figuras creativas clave que le dieron forma, según informó Yahoo News.

El elenco combina a Wayans con una mezcla de estrellas que regresan y caras nuevas, lideradas por Anna Faris y Regina Hall, junto con su papel de Shorty Meeks.

La nueva película continúa una franquicia que comenzó en 2000 con Scary Movie, una parodia de "Scream" y "Sé lo que hicisteis el último verano" que seguía a un grupo de adolescentes perseguidos por un asesino enmascarado y que llegó a recaudar más de 270 millones de dólares en todo el mundo.

Entre 2001 y 2013 le siguieron cuatro secuelas, cada una centrada en éxitos de terror y thrillers recientes, incluidos títulos como The Ring, Signs, The Grudge y Paranormal Activity.

A lo largo de las primeras cinco películas, la serie se hizo conocida por sus comedias subidas de tono, chistes rápidos sobre la cultura pop y protagonistas recurrentes: Anna Faris como Cindy Campbell y Regina Hall como Brenda Meeks, quienes aparecieron en la mayoría de las entregas.

En conjunto, la franquicia ha ganado cerca de 900 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidando a Scary Movie como una de las series de parodia de mayor éxito comercial en el Hollywood moderno, según The Numbers.