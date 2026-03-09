El elenco de la exitosa comedia Bridesmaids se reunirá en la ceremonia de los 98 Premios de la Academia el 15 de marzo, para conmemorar los 25 años del estreno de la película, y se espera que las estrellas Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy y Rose Byrne aparezcan juntas en el escenario.

La reunión planeada reunirá a cuatro de las mayores estrellas de la comedia para un momento que los espectadores de los Oscar no han visto desde la temporada original de premios de la película en 2012. Los detalles finales del segmento aún se están trabajando, pero la aparición se perfila como uno de los momentos más esperados de la ceremonia.

Este momento tiene un significado especial para Rose Byrne, quien llega a la ceremonia como nominada al Oscar por primera vez. La actriz australiana recibió una nominación a Mejor Actriz por su actuación en If I Had Legs I'd Kick You, lo que convierte el reencuentro con sus excompañeras de reparto en un momento clave en la noche más importante de Hollywood, según Variety.

Damas de Honor ya tiene una sólida trayectoria en los Premios Óscar. Cuando se estrenó en mayo de 2011, recibió dos nominaciones al Óscar en la 84.ª edición de los Premios Óscar.

McCarthy recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel cautivador como la impredecible Megan, mientras que Wiig y la coguionista Annie Mumolo fueron nominadas a Mejor Guión Original.

Dirigida por Paul Feig y producida por Judd Apatow, la comedia recaudó más de 288 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de solo 32,5 millones.

La película seguía al personaje de Wiig, Annie, mientras lidiaba con reveses personales mientras servía de dama de honor a su mejor amiga, Lillian, interpretada por Rudolph. Desde entonces, ha sido ampliamente considerada como una de las comedias más importantes de su época.

La reunión de "Damas de Honor" es solo uno de los varios momentos destacados previstos para los Oscar de este año. Billy Crystal y Meg Ryan también se reunirán para rendir homenaje al difunto director Rob Reiner, quien falleció en diciembre de 2025, según informó People.

Además, Barbra Streisand está en conversaciones para actuar durante el segmento In Memoriam en honor a su coprotagonista de "The Way We Were", Robert Redford.

Los presentadores anunciados previamente incluyen a Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Paul Mescal.

Conan O'Brien regresa como presentador de la ceremonia por segundo año consecutivo, tras atraer a casi 20 millones de espectadores en la transmisión del año pasado. El espectáculo se emitirá en directo por ABC y en streaming por Hulu desde el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, según The Hollywood Reporter.