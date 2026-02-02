LOS ANGELES - La entrega número 68 de los premios Grammy, los más importantes de la música mundial, hicieron historia, pero, como suele suceder, muchas de las cosas más interesantes pasaron detrás de las cámaras. Entre ellas, encuentros entre exparejas, o con el ex de tu expareja, como pasó con Harry Styles y Bad Bunny.

Y sí, Benito se ganó cuatro galardones, incluyendo el de Mejor Álbum por DtMF, la primera vez que un disco totalmente en español se lleva ese premio, pero también protagonizó momentos inolvidables. Entre ellos está el susto que le dio sin querer Lady Gaga, el saludo afectuoso con Hailey y Justin Bieber, los mejores amigos de su ex Kendall Jenner, y la siestita que pareció tomar en plena gala, para sorpresa de Miley Cyrus que lo miraba incrédula. Todo eso puedes verlo a continuación, pero no es lo único.

Harry Styles le entregó el Grammy histórico, mientras lo celebró con un gran chiflido tras darle un abrazo. ¿Qué tiene de especial? Pues que Harry también fue novio de Kendall, es decir Benito fue celebrado por el ex de su ex.

pensar que son más cercanos de lo que sabemos porque benito fue pareja de kendall pic.twitter.com/QErTuxfYh1 — vania✨ (@slaylikebixber) February 2, 2026

Además, Bad Bunny y Rauw (aunque de eso no hay video, pero lo vimos) se reencontraron con Sabrina Carpenter, quien se portó como una reina, a pesar de ser una de las más nominadas y cerrar la noche con las manos vacías. No ganó ni uno.

Sabrina Carpenter and Bad Bunny at the 2026 #GRAMMY Awards. pic.twitter.com/syznWZjEhO — Sabrina Carpenter Daily (@SCdailyupdates) February 2, 2026

Aquí están los videos del susto y la siesta. Se nota que Benito está agotado y no es para menos. Está combinando la etapa de la gira por Sudamérica con los ensayos del Super Bowl, que ya es este sábado 8 de febrero.

Lady Gaga and Bad Bunny having a moment ❤️ pic.twitter.com/LXmOk66VxK — Gaga Notify (@gaganotify) February 2, 2026

BAD BUNNY DOZING OFF & MILEY’S FACE IS FMU SO BAD DJDJSSJSJSJ😭😭😭 pic.twitter.com/M9WsU8qY3p — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) February 2, 2026

La reconciliación de Bad Bunny con J Balvin debería llevar a un gran éxito de estos tres. El tío Ryan Castro también está arrasando. Quizá también pueden incoporar a Feid. Los niños de Medellín brillaron en Los Ángeles.

Qué les parece si hablamos de esta foto?



Ryan Castro, J Balvin y Bad Bunny juntos en los #GRAMMYs2026



Una toma para la historia. 🇨🇴🇵🇷 pic.twitter.com/gDwGFq31RL — Ryancista del Ghetto (@AwooMedallo) February 2, 2026

Ryan Castro, J Balvin y Feid esta noche en los #GRAMMYs 🇨🇴 pic.twitter.com/zZGtEs9sw1 — Feid Site (@feidsite) February 2, 2026

Y hablando de exes. Billie Eilish llevó a su novio Nat Wolff a los Grammys y se encontraron con Margaret Qualley, la ex de él. Pero se ve que ahí no hay drama.

the concept of being nat wolff and talking to your ex margaret qualley and your girlfriend billie eilish pic.twitter.com/7SRkCo5UvJ — skya✰ (@billiesdyke) February 2, 2026

Billie también se vio emocionada hablando con María, la líder vocal de la banda The Marías.

MARÍA AND BILLIE IVEBEEN WAITINGFOR THIS FOR SO LONG😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/h3P8czaWFG — s𖦹ph (@zard0ya) February 2, 2026

Y con Nicki Nicole, a quien llaman "la Billie Eilish argentina"

📸 | Nicki Nicole y Billie Eilish en los #GRAMMYs pic.twitter.com/1VKSgOWipc — Nicki Nicole México (@nickinicolemx) February 2, 2026

Además, a Nicki le pasó lo que nadie habría imaginado. Pharell le hizo una reverencia.

El mismísimo PHARREL WILLIAMS inclinándose ante nicki nicole, por dioss pic.twitter.com/zlp8U2n5Ap — ro (@tiniglazed) February 2, 2026

Y hablando de exes, pasó lo que muchos esperaban: Karol G y Feid compartieron un espacio en la alfombra roja. Quedan pocas dudas de que se hayan encontrado, pues la fila para entrar al área de los fotógrafos tiene lugar en un área muy reducida. Ella se veía radiante, él un poco incómodo.

Así fue el encuentro entre Karol G y Feid en los #PremiosGrammy2026, ¿una confirmación clave de su separación?



🎥: Tumusicahoy#KarolG #Feid #LOS40Colombia pic.twitter.com/ZCHoGuoj5M — LOS40 Colombia (@los40colombia) February 2, 2026

Es más, así de radiante estaba Carolina con Rauw Alejandro.

Karol G junto a Rauw Alejandro en la ceremonia de los premios #GRAMMYs. pic.twitter.com/733CcNrDmi — Karol G Reports (@KarolGReports) February 2, 2026

Rauw también se tomó una foto con Bruno Mars, subiéndole el volumen a los rumores que los dos dioses latinos del baile y el canto lanzarán pronto una colaboración.

RAUW ALEJANDRO & BRUNO MARS AT THE GRAMMYS pic.twitter.com/HSSgvrzjAK — Cosa Nuestra (@CNWORLDTOUR) February 2, 2026

Aunque escuchamos poderosos discursos contra ICE y muchos artistas llevaban el botón "ICE OUT", nadie se lo vio a Lady Gaga hasta que alguien la captó de espaldas, pues se lo había puesto en el lazo que llevaba en el cabello.

Lady Gaga was spotted wearing an “ICE OUT” pin in her bow at the #GRAMMYs pic.twitter.com/zNp7TnSFzy — Gaga Daily (@gagadaily) February 2, 2026

Y terminamos con las primeras fotos de la after-party....Por ahí vienen más.