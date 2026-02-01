La 68.ª edición de los Premios Grammy fue un éxito de moda, con los latinos dominando el panorama de la moda durante la semana más importante de la música mundial. Incluso antes de la entrega del primer Grammy, Demi Lovato, Karol G, Becky G y muchas otras estrellas deslumbraron a las fashionistas, incluyendo a la reina Mariah Carey, quien lució un look de negro en la alfombra roja de su propio evento.

J Balvin y su pareja Valentina Ferrer estaban en la lista de los más elegantes, mientras que Bad Bunny sorprendió con el traje más elegante que se le ha visto hasta la fecha, superando incluso su look en la MET Gala pasada. Se trata del primer traje para hombres a la medida que ha hecho la casa de alta costura Schiaparelli.

Al igual que sucedió en los Globos de Oro y los Critics Choice, el negro fue uno de los colores más populares, demostrando una vez más que en esta temporada de premios el tema dominante es la elegancia oscura. Sin embargo, en una especie de contraste, muchas famosas escogieron el gris claro, el crema y el beige para sus trajes.

Entre las mejores vestidas se destacaron Sabrina Carpenter, Rosé y Tyla. Lady Gaga no desilusionó con un look que hablaba más de fantasía, que de elegancia. También hacia la fantasía, pero no con el mismo efecto desfiló Andrea Echeverría del duo colombiano Aterciopelados, con un traje que daba la impresión de llevar decenas de senos, con pezones incluídos.

Mientras, Karol G iba con un vestido de encaje que deja cero a la imaginación, aunque mostó menos que Chapel Roan, quien iba topless, con una túnica que iba colgada de sus piercings en los pezones, que llevaba maquillados para escapar de los censores.

Aquí están algunos de los mejores vestidos de las galas previas a los Grammy 2026. Actualizaremos la información cuando se abra la alfombra de esta noche.

Becky G, radiante como siempre, recorrió múltiples alfombras rojas durante la Semana de los Grammy, incluyendo la Gala Pre-Grammy de Clive Davis y la ceremonia de la Persona del Año de MusiCares, luciendo algo más que una simple declaración de estilo. La cantautora mexicoamericana aprovechó la ocasión para fusionar estilo y activismo, revelando un mensaje escrito a mano en sus uñas que condenaba las recientes redadas de ICE.

Mariah Carey, Persona del Año de los Grammy, optó por un vestido estilo corsé y transparencias.

Karol G y Demi Lovato se robaron el show en diferentes estilos de color negro.

Damiano y Dove Cameron eran el epítome de la elegancia.

Lizzo sorprendió con su estilizada figura