En la 68.a edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles, Justin Bieber protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, al subir al escenario para su primera actuación en solitario en los Grammy en cuatro años con un look muy sencillo que rápidamente se convirtió en el centro de los titulares.

Bieber, de 31 años, interpretó su canción nominada "Yukon", de su álbum Swag de 2025, en un ambiente minimalista que armonizaba con el tono íntimo del tema. En lugar de la elaborada producción típica de las presentaciones de los Grammy, se situó bajo un foco sencillo, solo con su guitarra, loops instrumentales y voz en directo. El inusual giro visual: Bieber apareció sin camiseta, solo con boxers de seda y calcetines, mientras las cámaras captaban lo que muchos medios describieron como una decisión artística audaz e inesperada.

#Grammys📷 #JustinBieber

Justin Bieber Live Performance at Grammy 2026 pic.twitter.com/L2sYaqY93h — Life in the palm of your hand. (@robbieallan4) February 2, 2026

La actuación pretendía ser cruda y personal, dejando de lado el espectáculo para centrarse en la voz de Bieber y la carga emocional de la canción. Durante el momento que ha dominado los comentarios en redes sociales, su esposa, Hailey Bieber, apareció entre el público sonriendo ampliamente y asintiendo, una presencia de apoyo que subrayó la naturaleza personal de su regreso al escenario de los Grammy.

La reacción en línea fue inmediata y polarizada. Algunos elogiaron a Bieber por desafiar los límites creativos y mostrarse vulnerable, señalando que esta era su primera presentación en solitario en los Grammy desde que lidió con problemas de salud que interrumpieron sus giras y presentaciones públicas.

Otros cuestionaron su elección de vestuario, y los fans en redes sociales publicaron memes y debatieron si el momento en que solo llevaba ropa interior fue una declaración deliberada o simplemente un experimento artístico.

nadie como JUSTIN BIEBER! NADIE — Justin un Princeso (@justinjustice94) February 2, 2026

cuando sean JUSTIN BIEBER capaz puedan gorda, respeta los rangos puajajaja https://t.co/QiNQNpUmCj — h 🇦🇷 (@sinnzler) February 2, 2026

La aparición de Bieber en los premios llega tras un período muy activo en su carrera. Su álbum Swag recibió cuatro nominaciones a los Grammy este año, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop, mientras que su regreso en vivo a los escenarios de los Grammy marcó un hito tras años centrados en el crecimiento creativo y la salud personal.

Al final de la noche, la actuación de Bieber en ropa interior no fue simplemente otra anécdota de alfombra roja; se convirtió en uno de los momentos definitorios de la cultura pop de los Premios Grammy 2026, con fanáticos y críticos por igual opinando sobre una apariencia que desafió el espectáculo habitual de los premios musicales.