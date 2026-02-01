La noche más importante de la música es un evento global. Los Premios Grammy atraen a millones de espectadores cada año, no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y más allá. Con estrellas internacionales liderando las nominaciones, el interés fuera de Estados Unidos sigue creciendo, y ver la ceremonia en vivo es más fácil que nunca.

La edición de 2026 llega al Crypto.com Arena de Los Ángeles, con un competitivo grupo liderado por Kendrick Lamar , quien llega a la noche como uno de los artistas más nominados, seguido de cerca por Bad Bunny , cuya presencia en las principales categorías subraya el continuo ascenso de la música latina en la Academia de la Grabación. Lady Gaga también regresa como una de las principales contendientes, mientras que las nominaciones reflejan una mezcla más amplia de hip hop, pop y sonidos globales que definen el panorama musical actual.

Cómo ver los Grammy en Estados Unidos

En Estados Unidos, los Premios Grammy se transmiten en vivo por CBS , que transmite la ceremonia a nivel nacional. Los espectadores sin cable también pueden ver la gala en vivo a través de Paramount+ , siempre que su suscripción incluya acceso a la televisión en vivo.

La ceremonia suele comenzar a las 8:00 p. m., hora del este , y la cobertura comienza más temprano por la noche. CBS también ofrece resúmenes y clips posteriores a la ceremonia en sus plataformas digitales para los espectadores que se pierdan la transmisión en vivo.

Cómo ver los Grammy en Latinoamérica

Para el público latinoamericano, los Grammy se transmiten tradicionalmente por TNT , con transmisión simultánea disponible en Max , según el país. La transmisión suele ser en vivo y cuenta con comentarios en español, lo que la hace accesible a los espectadores de toda la región.

Los horarios locales pueden variar ligeramente según el territorio, pero en la mayoría de los países la ceremonia se transmite simultáneamente con la transmisión en EE. UU. o con un retraso mínimo. Las repeticiones completas suelen estar disponibles a pedido a través de Max una vez finalizado el evento.

Dónde ver la alfombra roja

La alfombra roja se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la noche de los Grammy. En Estados Unidos, el preestreno oficial, "En vivo desde la alfombra roja", es producido por la Academia de la Grabación y se transmite digitalmente a través de live.grammy.com . Esta cobertura incluye entrevistas, momentos de moda y la llegada de las estrellas más importantes de la noche.

En Latinoamérica, TNT y Max suelen ofrecer su propia cobertura de la alfombra roja como parte de un pre-show que comienza aproximadamente una hora antes de la ceremonia principal. Los fans también pueden seguir la cobertura en tiempo real de la alfombra roja a través de las cuentas oficiales de los Grammy en YouTube, Instagram y TikTok.

Opciones de cobertura adicionales

Antes de la gala televisada, los Grammy también presentan la Ceremonia de Estreno, donde se anuncian numerosos premios técnicos y de género. Este evento se transmite en vivo a nivel mundial a través del canal de YouTube y el sitio web oficial de la Academia de la Grabación.

Gracias al trabajo en conjunto de la televisión, el streaming y las plataformas digitales, los Grammy siguen siendo uno de los programas de premios más importantes y más accesibles para los espectadores de todo el continente americano.