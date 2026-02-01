La edición de 2026 llega al Crypto.com Arena de Los Ángeles, con un competitivo grupo liderado por Kendrick Lamar, quien llega a la noche como uno de los artistas más nominados, seguido de cerca por Bad Bunny, cuya presencia en las principales categorías subraya el continuo ascenso de la música latina en la Academia de la Grabación. Lady Gaga también regresa como una de las principales contendientes, mientras que las nominaciones reflejan una mezcla más amplia de hip hop, pop y sonidos globales que definen el panorama musical actual.

Aquí están todos los nominados y ganadores. Actualizaremos la información a medida que se anuncien.

Record of the Year / Grabación del Año

"DtMF" — Bad Bunny

"Manchild" — Sabrina Carpenter

"Anxiety" — Doechii

"Wildflower" — Billie Eilish

"Abracadabra" — Lady Gaga

"luther" — Kendrick Lamar with SZA

"The Subway" — Chappell Roan

"APT." — Rosé & Bruno Mars

Album of the Year / Álbum del Año

"Debí Tirar Más Fotos" — Bad Bunny

"Swag" — Justin Bieber

"Man's Best Friend" — Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out" — Clipse, Pusha T & Malice

"Mayhem" — Lady Gaga

"GNX" — Kendrick Lamar

"Mutt" — Leon Thomas

"Chromakopia" — Tyler, the Creator

Song of the Year / Canción del Año

"Abracadabra" — Lady Gaga

"Anxiety" — Doechii

"APT." — Rosé & Bruno Mars

"DtMF" — Bad Bunny

"Golden (From 'KPop Demon Hunters')" — HUNTR/X

"Luther" — Kendrick Lamar with SZA

"Manchild" — Sabrina Carpenter

"Wildflower" — Billie Eilish

Best New Artist / Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Producer of the Year, Non-Classical / Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Songwriter of the Year, Non-Classical / Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Best Pop Solo Performance / Mejor Interpretación Pop Solista

"Daisies" — Justin Bieber

"Manchild" — Sabrina Carpenter

"Disease" — Lady Gaga

"The Subway" — Chappell Roan

"Messy" — Lola Young

Best Pop Duo/Group Performance / Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

"Defying Gravity" — Cynthia Erivo & Ariana Grande

"Golden (From 'KPop Demon Hunters')" — HUNTR/X (Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami)

"Gabriela" — Katseye

"APT." — Rosé & Bruno Mars

"30 for 30" — SZA with Kendrick Lamar

Best Pop Vocal Album / Mejor Álbum Vocal Pop

"Swag" — Justin Bieber

"Man's Best Friend" — Sabrina Carpenter

"Something Beautiful" — Miley Cyrus

"Mayhem" — Lady Gaga

"I've Tried Everything but Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Best Dance/Electronic Recording / Mejor Grabación Dance/Electrónica

"No Cap" — Disclosure & Anderson .Paak

"Victory Lap" — Fred again.., Skepta & Plaqueboymax

"Space Invader" — Kaytranada

"Voltage" — Skrillex

"End of Summer" — Tame Impala

Best Dance Pop Recording / Mejor Grabación Dance Pop

"Bluest Flame" — Selena Gomez & Benny Blanco

"Abracadabra" — Lady Gaga

"Midnight Sun" — Zara Larsson

"Just Keep Watching (From 'F1 The Movie')" — Tate McRae

"Illegal" — PinkPantheress

Best Dance/Electronic Album / Mejor Álbum Dance/Electrónico

"Eusexua" — FKA twigs

"Ten Days" — Fred again..

"Fancy That" — PinkPantheress

"Inhale / Exhale" — Rüfüs Du Sol

"F— U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3" — Skrillex

Best Remixed Recording / Mejor Grabación Remix

"Abracadabra (Gesaffelstein Remix)" — Gesaffelstein (remixer)

"Don't Forget About Us" — Kaytranada (remixer)

"A Dream's a Dream (Ron Trent Remix)" — Ron Trent (remixer)

"Galvanize" — Chris Lake (remixer)

"Golden (David Guetta Rem/x)" — David Guetta (remixer)

Best Rock Performance / Mejor Interpretación Rock

"U Should Not Be Doing That" — Amyl and the Sniffers

"The Emptiness Machine" — Linkin Park

"Never Enough" — Turnstile

"Mirtazapine" — Hayley Williams

"Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" — Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman & II

Best Metal Performance / Mejor Interpretación Metal

"Night Terror" — Dream Theater

"Lachryma" — Ghost

"Emergence" — Sleep Token

"Soft Spine" — Spiritbox

"Birds" — Turnstile

Best Rock Song / Mejor Canción Rock

"As Alive as You Need Me to Be" — Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails)

"Caramel" — Vessel1 & Vessel2 (Sleep Token)

"Glum" — Daniel James & Hayley Williams (Hayley Williams)

"Never Enough" — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates (Turnstile)

"Zombie" — Dominic Harrison & Matt Schwartz (Yungblud)

Best Rock Album / Mejor Álbum Rock

"Private Music" — Deftones

"I Quit" — Haim

"From Zero" — Linkin Park

"Never Enough" — Turnstile

"Idols" — Yungblud

Best Rap Performance / Mejor Interpretación Rap

"Outside" — Cardi B

"Chains & Whips" — Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

"Anxiety" — Doechii

"TV Off" — Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay

"Darling, I" — Tyler, the Creator feat. Teezo Touchdown

Best Melodic Rap Performance / Mejor Interpretación Rap Melódica

"Proud of Me" — Fridayy feat. Meek Mill

"Wholeheartedly" — JID feat. Ty Dolla Sign & 6Lack

"luther" — Kendrick Lamar with SZA

"WeMaj" — Terrace Martin & Kenyon Dixon feat. Rapsody

"Somebody Loves Me" — PartyNextDoor & Drake

Best Rap Song / Mejor Canción Rap

"Anxiety" — Jaylah Hickmon (Doechii)

"The Birds Don't Sing" — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams & Stevie Wonder (Clipse, Pusha T & Malice feat. John Legend & Voices of Fire)

"Sticky" — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor (Tyler, the Creator feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)

"TGIF" — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras (GloRilla)

"tv off" — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington (Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay)

Best Rap Album / Mejor Álbum de Rap

"Let God Sort Em Out" — Clipse, Pusha T & Malice

"Glorious" — GloRilla

"God Does Like Ugly" — JID

"GNX" — Kendrick Lamar

"Chromakopia" — Tyler, the Creator

Best Music Video / Mejor video musical

"Manchild" — Sabrina Carpenter

"So Be It" — Clipse

"Anxiety" — Doechii

"Love" — Ok Go

"Young Lion" — Sade

Best Album Cover / Mejor portada de álbum

"CHROMAKOPIA" — Tyler, The Creator

"The Crux" — Djo

"Debí Tirar Más Fotos"— Bad Bunny

"Glory" —Perfume Genius

"moisturizer" — Wet Leg

Best Score Soundtrack For Visual Media / Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

"How To Train Your Dragon" — John Powell

"Severance: Season 2" —Theodore Shapiro

"Sinners" — Ludwig Göransson, composer

"Wicked" — John Powell & Stephen Schwartz

"The Wild Robot" — Kris Bowers

Best Song Written For Visual Media / Mejor canción escrita para medios visuales

"As Alive As You Need Me To Be" — From TRON: Ares

"Golden" — From KPop Demon Hunters

"I Lied to You" — From Sinners

"Never Too Late" — From Elton John: Never Too Late

"Pale, Pale Moon" — From Sinners

"Sinners" — From Sinners

Best Contemporary Country Album / Mejor álbum de country contemporáneo

"Patterns" — Kelsea Ballerini

"Snipe Hunter" — Tyler Childers

"Evangeline Vs. The Machine" — Eric Church

"Beautifully Broken" — Jelly Roll

"Postcards From Texas" — Miranda Lambert

Best Country Solo Performance / Mejor interpretación solista de country

"Nose On The Grindstone" — Tyler Childers

"Good News" — Shaboozey

"Bad As I Used To Be" (from F1 The Movie) — Chris Stapleton

"I Never Lie" — Zach Top

"Somewhere Over Laredo" — Lainey Wilson

Best Country Duo/Group Performance / Mejor interpretación de country, dúo/grupo

"A Song To Sing" — Miranda Lambert And Chris Stapleton

"Trailblazer" — Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson

"Love Me Like You Used To Do" — Margo Price & Tyler Childers

"Amen" — Shaboozey & Jelly Roll

"Honky Tonk Hall Of Fame" — George Strait, Chris Stapleton

Best Country Song / Mejor canción de country

"Bitin' List" — Tyler Childers

"Good News" — Shaboozey

"I Never Lie" — Zach Top

"Somewhere Over Laredo" — Lainey Wilson

"A Song To Sing" — Miranda Lambert and Chris Stapleton

Best Traditional Country Album / Mejor álbum de country tradicional

Dollar A Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What A Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Ain't In It For My Health — Zach Top

Best Alternative Music Performance / Mejor interpretación de música alternativa

"Everything Is Peaceful Love" — Bon Iver

"Alone" — The Cure

"SEEIN' STARS" — Turnstile

"mangetout" — Wet Leg

"Parachute" — Hayley Williams

Best Alternative Music Album / Mejor álbum de música alternativa

"SABLE, fABLE" — Bon Iver

"Songs Of A Lost World" — The Cure (WINNER)

"DON'T TAP THE GLASS" — Tyler, The Creator

"moisturizer" — Wet Leg

"Ego Death At A Bachelorette Party" — Hayley Williams

Best R&B Performance / Mejor interpretación R&B

"YUKON" — Justin Bieber

"It Depends" — Chris Brown Featuring Bryson Tiller

"Folded" — Kehlani (WINNER)

"MUTT — Live From NPR's Tiny Desk" — Leon Thomas

"Heart Of A Woman" — Summer Walker

Best Traditional R&B Performance / Mejor interpretación de R&B tradicional

"Here We Are" — Durand Bernarr

"UPTOWN" — Lalah Hathaway

"LOVE YOU TOO" — Ledisi

"Crybaby" — SZA

"VIBES DON'T LIE" — Leon Thomas

Best R&B Song / Mejor canción de R&B

"Folded" — Kehlani

"Heart Of A Woman" — Summer Walker

"It Depends" — Chris Brown Featuring Bryson Tiller

"Overqualified" — Durand Bernarr

"YES IT IS" — Leon Thomas

Best Progressive R&B Album / Mejor álbum de R&B progresivo

"BLOOM" — Durand Bernarr (WINNER)

"Adjust Brightness" — Bilal

"LOVE ON DIGITAL" — Destin Conrad

"Access All Areas" — FLO

"Come As You Are" — Terrace Martin & Kenyon Dixon

Best R&B Album / Mejor álbum de R&B

"BELOVED" — GIVĒON

"Why Not More" — Coco Jones

"The Crown" — Ledisi

"Escape Room" — Teyana Taylor

"MUTT" — Leon Thomas

Best Rap Performance / Mejor interpretación de rap

"Outside" — Cardi B

"Chains & Whips" — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams (WINNER)

"Anxiety" — Doechii

"tv off" — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

"Darling, I" — Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Best Global Music Performance / Mejor interpretación de música global

"EoO" — Bad Bunny

"Cantando en el Camino" — Ciro Hurtado

"JERUSALEMA" — Angélique Kidjo

"Inmigrante Y Que" — Yeisy Rojas

"Shrini's Dream" – Live — Shakti

"Daybreak" — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Best Latin Pop Album / Mejor Álbum de Pop Latino

"Cosa Nuestra" — Rauw Alejandro

"Bogotá (Deluxe)" — Andrés Cepeda

"Tropicoqueta" — Karol G

"Cancionera" — Natalia Lafourcade

"¿Y ahora qué?" — Alejandro Sanz

Best Música Urbana Album / Mejor Álbum de Música Urbana

"Debí Tirar Más Fotos" — Bad Bunny

"Mixteip" — J Balvin

"Ferxxo Vol X: Sagrado" — Feid

"Naiki" — Nicki Nicole

"EUB Deluxe" — Trueno

"Sinfónico (En Vivo)" — Yandel

Best Latin Rock or Alternative Album / Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

"Genes Rebeldes" — Aterciopelados

"Astropical" — Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

"Papota" — Ca7riel & Paco Amoroso

"Algorhythm" — Los Wizzards

"Novela" — Fito Páez

Best Música Mexicana Album (Including Tejano) / Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluye Tejano)

"Mala Mía" — Fuerza Regida, Grupo Frontera

"Y Lo Que Viene" — Grupo Frontera

"Sin Rodeos" — Paola Jara

"Palabra De To's (Seca)" — Carín León

"Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (En Vivo)" — Bobby Pulido

Best Tropical Latin Album / Mejor Álbum Tropical Latino

"Fotografías" — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

"Raíces" — Gloria Estefan

"Clásicos 1.0" — Grupo Niche

"Bingo" — Alain Pérez

"Debut y Segunda Tanda, Vol. 2" — Gilberto Santa Rosa

Best Global Music Album / Mejor álbum de música global