La estrella del pop Justin Bieber ha pausado la planificación de una gira mundial en 2026 mientras, según se informa, se concentra en su salud mental.

Según RadarOnline, la decisión, descrita por una fuente de la industria como abrupta, interrumpió las conversaciones que se habían iniciado entre promotores, representantes y equipos creativos. "Un día, estaban intercambiando ideas, al día siguiente... silencio absoluto. Apagón total", declaró la fuente. Otra persona familiarizada con la planificación de giras anteriores afirmó que Bieber no se había comprometido con ciudades, fechas ni temática.

Allegados al cantante dijeron que el descanso busca proteger su equilibrio emocional y bienestar. "Está protegiendo su espacio mental", declaró un confidente a RadarOnline.com. "Justin se niega a volver a la máquina hasta que se sienta cómodo".

Los representantes de Bieber no respondieron a las solicitudes de comentarios el viernes. Un portavoz de su discográfica se negó a hacer declaraciones.

Bieber, de 31 años, ha dedicado parte de su carrera a abordar públicamente sus problemas de salud mental y ha cancelado o pospuesto conciertos para priorizar su salud. Ha lanzado álbumes que lideran las listas de éxitos y realizado varias giras importantes desde su salto al estrellato como estrella del pop adolescente.

Los ejecutivos de la industria afirmaron que las pausas repentinas en la planificación de giras son comunes cuando un artista o su representante reevalúa el ritmo, la dirección creativa o la preparación personal. Las pausas en las giras pueden retrasar los contratos con salas y promotores, y complicar la venta de entradas, especialmente en giras internacionales que requieren coordinar fechas, rutas y producción en mercados internacionales.

La pausa anunciada se produce en medio del interés constante por la carrera y la vida personal de Bieber. Su última gran gira, el Justice World Tour de 2022, estuvo seguida de periodos de menos apariciones públicas, ya que compaginó sus grabaciones con sus compromisos personales.

Una gira en pausa no significa necesariamente una cancelación permanente, según promotores y fuentes cercanas. "Los artistas suelen dar un paso atrás, reagruparse y relanzarse cuando las condiciones y la mentalidad del artista son las adecuadas", declaró un promotor bajo condición de anonimato.

RadarOnline.com publicó el relato el jueves, citando fuentes anónimas de la industria y personales. La agenda actual de presentaciones públicas de Bieber es limitada; cualquier plan de gira futura probablemente se anunciará a través de sus canales oficiales cuando él y su equipo estén listos, según analistas de la industria.

Mientras tanto, Hailey Bieber ofreció a sus fans un vistazo a su vida familiar con una nueva foto de su esposo, Justin Bieber, sosteniendo a su hijo de un año, Jack. La modelo compartió la imagen en su Instagram Story el martes, con el título "Igual que papá", para resaltar el parecido físico entre padre e hijo.

La pareja ha protegido la privacidad de Jack, manteniendo a menudo su rostro fuera del ojo público. En una entrevista con la revista WSJ en octubre, Hailey explicó su decisión de limitar la exposición de su hijo.

"Hasta que su hijo no lo entienda y sea posible conversar sobre ello, no tengo ningún interés en exponerlo de ninguna manera", dijo.