Un cambio discreto podría estar ocurriendo dentro de la familia gobernante de Corea del Norte , según la agencia de espionaje de Corea del Sur. Recientemente, el Servicio de Inteligencia Nacional informó a legisladores en Seúl que Kim Jong-un ha trasladado a su hija, Kim Ju Ae , a lo que describió como una fase de "sucesor designado".

Sin embargo, Corea del Norte no ha hecho ningún anuncio formal, pero la información sugiere que ya no sólo la están presentando al público como la hija del dictador sino que también la están preparando para heredar el poder.

Este desarrollo ha planteado inevitablemente otra pregunta: ¿qué pasa con su hermana, Kim Yo Jong, alguna vez considerada como la heredera más plausible?

El ascenso lento pero constante de Kim Ju Ae en el público

Kim Ju Ae, que se cree que tiene alrededor de 13 años, apareció por primera vez en los medios estatales en noviembre de 2022 en el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Hwasong-17.

Desde entonces, su perfil público se ha expandido constantemente. Ha asistido a importantes pruebas de armas, desfiles militares a gran escala y eventos de alto nivel. A principios de 2026, se la mostró visitando el Palacio del Sol de Kumsusan, donde se veneran los restos de antiguos líderes, un rito simbólico en la política dinástica norcoreana.

Según el informe del NIS, ha aparecido en más de 20 eventos de alto perfil y ha estado presente en importantes reuniones informativas militares. Se informó a las autoridades que parece estar influyendo, o al menos observando, debates estatales clave.

Su visibilidad también se extiende al extranjero. En 2025, fue fotografiada en una exhibición militar en Pekín junto a Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia , lo que reforzó los estrechos vínculos de Pyongyang con ambos gobiernos.

¿Por qué es sucesora con sólo 13 años?

Los diplomáticos y expertos han ofrecido varias explicaciones, aunque todas están limitadas por el secretismo de Corea del Norte.

Una teoría, citada en evaluaciones de inteligencia surcoreanas, afirma que los problemas de salud de Kim Jong-un, ampliamente discutidos, podrían estar acelerando la planificación de la sucesión. Él mismo se vio impulsado a la fama tras el derrame cerebral que sufrió su padre en 2008.

Otro argumento se centra en la ascendencia. La dinastía Kim ha gobernado durante tres generaciones, y mantener la descendencia directa podría considerarse más seguro que ascender a un hermano, incluso si este goza de gran confianza.

También existe una dimensión simbólica. De confirmarse, Kim Ju Ae se convertiría en la primera mujer en liderar el país, lo que marcaría un cambio radical en una cultura política dominada durante mucho tiempo por los hombres. Algunos expertos creen que su juventud y su imagen cuidadosamente gestionada podrían tener como objetivo fortalecer la lealtad entre los jóvenes norcoreanos.

Sin embargo, su edad hace improbable un liderazgo inmediato. Es posible que la presenten pronto, mientras figuras con más experiencia continúan gestionando la gestión diaria.

¿Dónde está Kim Yo Jong?

Durante años, Kim Yo Jong fue considerada la segunda figura más poderosa del régimen. Durante el problema de salud de su hermano en 2020, emitió declaraciones oficiales y pareció asumir un papel más público, y las teorías sobre su posible candidatura como próxima líder de Corea del Norte estallaron en redes sociales.

Su supuesto perfil fue lo suficientemente convincente como para caer en esa especulación. Como subdirectora del aparato de propaganda del Partido de los Trabajadores, ha moldeado el mensaje sobre diplomacia y asuntos militares.

El Servicio Nacional de Estadísticas no ha informado de ninguna evidencia de su degradación. En cambio, los expertos sugieren que su función podría evolucionar en lugar de desaparecer. Podría ejercer como asesora o incluso regente si se formaliza el estatus de su sobrina mientras esta sea menor de edad.

Además, Yo Jong también es conocida por su eterna lealtad a su hermano y su régimen, por lo que es poco probable que se quede con las manos vacías una vez que Ju Ae tome el poder.