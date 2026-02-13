Un testigo clave en la investigación altamente sensible sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández ha sido arrestado y ahora está bajo el escrutinio de un gran jurado del condado de Los Ángeles , lo que marca una escalada significativa en uno de los casos criminales más seguidos del año pasado.

El arresto de Neo Langston , un influencer de redes sociales de 23 años con estrechos vínculos con el músico emergente D4vd (nombre real: David Anthony Burke), ha intensificado la investigación sobre la muerte de la joven de 14 años. Los restos de Celeste, gravemente descompuestos, fueron descubiertos el 8 de septiembre de 2025 en el maletero de un Tesla registrado a nombre de la cantante, un hallazgo que conmocionó a los investigadores y provocó una respuesta policial inusualmente reservada.

Durante meses, detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles han estado reuniendo pruebas, registros digitales y testimonios de testigos para determinar cómo terminó el cuerpo de Celeste dentro del vehículo. A finales del año pasado, el Departamento de Policía de Los Ángeles obtuvo una orden judicial que selló registros clave de la investigación, incluido el informe de la autopsia, lo que subraya la gravedad y la sensibilidad del caso.

Aunque la muerte de Celeste no ha sido clasificada oficialmente como homicidio en los registros públicos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han descrito repetidamente el asunto en presentaciones judiciales como una "investigación de asesinato", lo que indica una postura legal más seria de lo que sugerían declaraciones públicas anteriores.

Detención de un testigo reticente

Langston fue detenido el 22 de enero de 2026 por la policía de Helena, Montana, en la casa de su madre. Las autoridades estaban ejecutando una orden judicial del condado de Los Ángeles emitida después de que Langston no compareciera como testigo citado en los procedimientos relacionados con la investigación de Celeste Rivas Hernández.

Los registros judiciales indican que la orden judicial se originó debido a la reticencia de Langston a testificar ante un gran jurado convocado para revisar las pruebas del caso. Inicialmente, fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Lewis y Clark antes de ser trasladado de regreso a Los Ángeles. Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza de 60.000 dólares.

Las autoridades confirmaron que Langston había sido legalmente obligado a testificar, pero se negó a comparecer ante el gran jurado, lo que generó dudas sobre la información que pudiera poseer sobre las interacciones de Celeste con personas de su círculo social. Si bien los procedimientos del gran jurado son confidenciales por ley, las grabaciones de video y los informes judiciales confirman que Langston compareció brevemente ante el jurado a principios de febrero.

Los analistas legales afirman que la detención de un testigo clave suele indicar que la fiscalía cree que su testimonio podría ser crucial para posibles cargos. Fuentes familiarizadas con el proceso afirman que varios testigos del círculo más amplio del músico ya han testificado o se espera que lo hagan antes de que concluyan las deliberaciones.

D4VD'S friend NEO LANGSTON testified before a GRAND JURY today in the Celeste Rivas case



TMZ reports he was only questioned for 30-40 minutes before leaving. Here's a pic of him coming out the court house with his lawyer.https://t.co/v2Rs9bX3wn pic.twitter.com/NbQsMI4NbR — That Surprise Witness, J.D. (@SurpriseWitnes) February 4, 2026

Órdenes de secreto y transparencia controvertida

La decisión del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) de solicitar la retención judicial de datos en el caso de Rivas Hernández ha generado críticas de defensores de las libertades civiles y familiares que buscan respuestas. La orden judicial prohíbe al Médico Forense del Condado de Los Ángeles divulgar los resultados de la autopsia, así como la causa y la causa oficial de la muerte, hasta nuevo aviso.

Las autoridades han defendido la medida, considerándola necesaria para proteger a los testigos y preservar la integridad de la investigación. El médico forense jefe, Dr. Odey Ukpo, ha declarado públicamente que este tipo de retenciones son poco frecuentes en California y solo se utilizan cuando lo exige la ley.

Según los registros de la investigación y las entrevistas a peritos, el cuerpo de Celeste fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro del maletero delantero del Tesla, donde se cree que permaneció durante un largo periodo. Los detectives han aclarado que, si bien sus restos estaban parcialmente desmembrados, no fueron decapitados, lo que contradice directamente los rumores que circularon en línea al principio del caso.

Celeste había sido reportada como desaparecida de su hogar en Lake Elsinore, California, en abril de 2024, pocos días antes de cumplir quince años. Las autoridades señalaron que los reportes previos de fuga complicaron la respuesta inicial. Su desaparición y el posterior hallazgo de su cuerpo han dejado a su familia y comunidad devastados.

Enfoque del gran jurado y próximos pasos

Si bien no se han presentado cargos penales contra D4vd, fuentes con conocimiento directo de los procedimientos del gran jurado confirman que la fiscalía está presentando pruebas activamente y considerando posibles acusaciones. Según informes, representantes del artista, junto con otros asociados, han sido citados a declarar.

Los expertos legales enfatizan que los grandes jurados desempeñan un papel decisivo a la hora de determinar si la fiscalía cuenta con pruebas suficientes para presentar cargos penales. La decisión de arrestar a Langston por no comparecer sugiere que la fiscalía considera su testimonio potencialmente significativo.

Las autoridades siguen advirtiendo contra la especulación, subrayando que la investigación sigue en curso y que la confidencialidad es esencial para garantizar el debido proceso y la seguridad de los testigos.

Un caso con profundas consecuencias humanas

El arresto de Langston representa la acción policial más importante en el caso desde que se descubrieron los restos de Celeste. Pone de relieve los desafíos que enfrentan los investigadores para armar un caso procesable en medio de la intensa atención pública, preguntas sin respuesta y una amplia cobertura en línea.

La familia de Celeste y sus partidarios continúan pidiendo mayor responsabilidad y claridad, mientras el público espera respuestas sobre las circunstancias que rodearon su muerte y las relaciones en el centro de la investigación.

A medida que continúa el proceso del gran jurado, la detención de un testigo clave indica que los fiscales pueden estar acercándose a una fase decisiva, una que en última instancia podría conducir a cargos criminales en un caso que ya ha dejado un impacto duradero en la comunidad y más allá.