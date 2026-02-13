Se supone que seguir adelante es más fácil. Pero ver a tu exesposa coquetear con quien solía ser tu pareja... esa es otra historia.

Según informes, Kanye West se siente bastante incómodo con el floreciente romance de Kim Kardashian con Lewis Hamilton. Fuentes informaron al Daily Mail que el rapero está "se muere de los celos", una palabra que no sienta bien cuando uno se ha vuelto a casar y supuestamente está establecido. Pero ahí está.

"Ye está celoso, sí, se siente raro", dijo una fuente. "Siempre se le hace raro ver a su exesposa salir con otro hombre".

La fuente no había terminado. "Me sentí raro con Pete Davidson, y ahora me siento raro con Lewis Hamilton".

Kardashian y Hamilton hicieron su última aparición pública en el Super Bowl LX el 8 de febrero. La pareja lució cómoda en una suite del Levi's Stadium de Santa Clara. Reality Tea señaló que las imágenes se viralizaron casi de inmediato. Lo que podría irritar a West más que el romance en sí es la rapidez con la que Hamilton parece haberse integrado en la órbita de las Kardashian. Los fans creen haber escuchado su voz en un video de Instagram que Kardashian publicó el 9 de febrero, en el que aparece grabando a sus hermanas Khloé y Kylie.

"Esa solía ser la familia de Ye, ahora que Lewis está allí, es difícil verlo", agregó la fuente.

La historia que lo complica todo

Kardashian y Hamilton no son dos desconocidos que se acaban de conocer . Llevan más de una década en círculos similares.

En 2014, ambos asistieron a los Premios GQ Hombres del Año en Londres: Kardashian con West, Hamilton con su entonces novia Nicole Scherzinger. Al año siguiente, West invitó al piloto de Fórmula 1 a pasar la Pascua en su casa. Más tarde, presumió en la radio de que Hamilton había puesto música para la familia y que todos habían quedado impresionados.

Hamilton ha mantenido una estrecha relación con las Kardashian-Jenner a lo largo de los años. Conoce a Kendall. Conoce a Kris. Ha asistido a eventos del Gran Premio de Mónaco donde han acudido a apoyarlo.

Esa historia compartida complica las cosas. Según The Blast, Kardashian y Hamilton están manteniendo la discreción deliberadamente porque les preocupa provocar a West. "Les preocupa lo que Kanye pueda pensar de esto, ya que fue amigo de Lewis en el pasado", dijo una fuente anónima.

Cuando Kanye West se pone celoso, la gente lo recuerda

Este no es un territorio desconocido para West.

Cuando Kardashian empezó a salir con Pete Davidson a finales de 2021, meses después de solicitar el divorcio, West no lo tomó bien. En enero de 2022, lanzó una canción llamada "Eazy" que mencionaba a Davidson por su nombre. El video musical mostraba una versión animada del comediante siendo secuestrado y enterrado. West también publicó constantemente sobre Davidson en redes sociales.

Los mensajes de texto entre ambos hombres se filtraron en marzo de 2022. Cuando West le preguntó dónde estaba Davidson, este respondió: "En la cama con tu esposa". Davidson intentó calmar los ánimos, pidiéndole a West que lo manejara en privado y sugiriéndole que buscara ayuda profesional.

Kardashian y Davidson se separaron nueve meses después.

West se casó con Bianca Censori en diciembre de 2022. La fuente insiste en que su matrimonio es estable y que se lleva bien con Kardashian en lo que respecta a sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Kardashian lo confirmó en el podcast Call Her Daddy en octubre de 2025. Admitió que algunas parejas potenciales se han asustado ante la idea de lidiar con su ex.

"Ha habido situaciones en las que me he acercado a alguien y entonces he pensado: 'Espera, espera, espera, realmente no quiero lidiar con tu ex'", dijo.

Una fuente independiente declaró a People que a Kardashian "siempre le ha gustado" Hamilton y que está "entusiasmada con su relación". La fuente añadió que él la hace sentir segura. Ni Kardashian ni Hamilton han confirmado nada públicamente. Cuando le preguntaron sobre su acompañante del Super Bowl en una rueda de prensa, Hamilton lo descartó de inmediato. "Es mi vida privada. No voy a hablar de eso".

Tanto West como Kardashian, técnicamente, siguen adelante con sus vidas. Ella está explorando algo nuevo. Él está construyendo un matrimonio con Censori.