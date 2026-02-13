Registros recientemente publicados del Departamento de Justicia que contienen documentos relacionados con Epstein y testimonios de sobrevivientes anteriores han reavivado el escrutinio de los problemas médicos privados de Jeffrey Epstein, incluidos niveles crónicamente bajos de testosterona y afirmaciones gráficas sobre su anatomía hechas por mujeres que lo acusaron de abuso.

Los documentos, publicados recientemente como parte de una divulgación más amplia de archivos, incluyen resultados de laboratorio y correos electrónicos que demuestran que Epstein buscó tratamiento para deficiencias hormonales durante años. Al mismo tiempo, han resurgido declaraciones civiles y entrevistas con sobrevivientes, que contienen descripciones inquietantes de lo que algunas presuntas víctimas llamaron una deformidad física.

¿Epstein tenía niveles bajos de testosterona?

Según registros del Departamento de Justicia , que abarcan aproximadamente entre 2014 y 2017, los niveles de testosterona de Epstein se analizaron repetidamente entre 125 y 142 ng/dL. La Asociación Urológica Americana considera que los niveles inferiores a 300 ng/dL son bajos para los hombres adultos.

En correos electrónicos a médicos, Epstein reconoció que el problema había persistido durante más de una década. En un mensaje de 2015 enviado de madrugada a uno de sus médicos, mencionó malos patrones de sueño y expresó sus dudas sobre iniciar la terapia hormonal, escribiendo que su baja testosterona había estado presente durante "15 años".

Los registros médicos muestran que los médicos discutieron sobre la terapia de reemplazo de testosterona y el citrato de clomifeno, comúnmente conocido como Clomid, que puede estimular la producción de hormonas del propio cuerpo.

Según informes, Epstein intentó el tratamiento, pero lo suspendió. En un correo electrónico de 2016 a otro médico, se quejó de los efectos secundarios del Clomid, como retención de líquidos y acumulación de grasa en la cintura, y escribió que lo hacía sentir "como si estuviera embarazado".

Los registros también reflejan inquietudes sobre la fertilidad. Las notas de laboratorio hicieron referencia a una baja motilidad espermática, y documentos separados confirman que Epstein congeló su esperma en un criobanco de California.

Quejas sobre la libido

Además de los niveles bajos de testosterona, Epstein escribió a sus médicos sobre la disminución de la libido. Según expertos urólogos, los niveles bajos de testosterona pueden afectar el deseo y la función sexual, aunque los profesionales médicos enfatizan que las condiciones hormonales no explican ni excusan la conducta delictiva.

Los correos electrónicos muestran que Epstein sopesaba si la terapia hormonal a largo plazo justificaba los efectos secundarios. No hay indicios en los registros de que mantuviera un tratamiento constante.

Otras entradas médicas en los archivos incluyen tratamiento para gonorrea en 2016 e infecciones parasitarias, así como pruebas relacionadas con problemas urinarios. Estos registros confirman la atención médica recibida, pero no abordan la estructura anatómica.

Testimonio de una sobreviviente sobre una 'deformidad'

Además de los archivos médicos, los relatos de los sobrevivientes han llamado la atención sobre las afirmaciones de que los genitales de Epstein parecían inusuales.

En una entrevista de noviembre de 2025, Rina Oh, quien acusó a Epstein de abuso, describió su pene como "extremadamente deformado", comparándolo con la forma de un limón y diciendo que parecía pequeño en erección. Especuló que esto influyó en su comportamiento, aunque esa opinión sigue siendo una interpretación personal.

Declaraciones civiles anteriores reflejan descripciones similares. En un procedimiento de 2009 relacionado con una demanda interpuesta por acusadores menores de edad, un abogado interrogó a Epstein sobre si tenía lo que se describió como un pene con forma de huevo. Según la transcripción, el equipo legal de Epstein suspendió esa línea de interrogatorio.

Otra mujer, identificada en documentos judiciales anteriores como "Samantha", dijo en un testimonio anterior que sus genitales "lucían realmente raros" y agregó que creía que parecía avergonzado.

Esos relatos nunca han sido verificados médicamente mediante resultados de autopsias o confirmación independiente.

Mientras tanto, los expertos médicos señalan que los niveles bajos de testosterona pueden afectar la función eréctil, los niveles de energía y la fertilidad. No suele causar las deformidades estructurales descritas en los testimonios, aunque solo una evaluación médica directa podría determinar las particularidades anatómicas.

No existe registro público de un diagnóstico clínico de deformidad en Epstein.