El secuestro de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie de NBC, se ha convertido inesperadamente en una bonanza de audiencia para el programa 'Today', atrayendo a cientos de miles de nuevos espectadores y superando a su rival, 'Good Morning America'.

Un aumento repentino de espectadores

Desde que Nancy Guthrie fue secuestrada de su casa cerca de Tucson, Arizona , el 1 de febrero, el programa 'Today' ha experimentado un notable salto en su número de espectadores.

Durante los primeros cinco días, los índices de audiencia se dispararon un 23 % en comparación con el mismo período del año anterior, según informes de Variety y Neilsen. Esto supone unos 624 000 pares de ojos adicionales pegados a la pantalla cada mañana.

Este aumento ha consolidado la posición de 'Today' como el programa matutino más visto, atrayendo a un promedio de casi 3,3 millones de espectadores. 'GMA' se sitúa detrás con alrededor de 2,9 millones, mientras que 'CBS Mornings' se queda aún más atrás con 1,8 millones.

La cuota de mercado del programa refleja este cambio. "Today" capta ahora el 41% de la audiencia matutina en las tres cadenas, frente al 36% del año pasado. "GMA" mantiene el 36% y "CBS Mornings" tan solo el 23%.

A pesar del aumento, el grupo demográfico clave de 25 a 54 años, muy valorado por los anunciantes, ha experimentado un ligero descenso del 4 %. Aun así, "Today" lidera este segmento con 648 000 espectadores.

El frenesí mediático y la búsqueda de Nancy

El secuestro de Guthrie coincide con la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno de la NBC desde Milán, donde debía informar. Sus copresentadores, Carson Daly, Sheinelle Jones y Craig Melvin, han estado ocupando su puesto, centrándose principalmente en las novedades sobre la búsqueda de su madre.

Hoda Kotb, quien dejó "Today" en 2025, también ha vuelto a la palestra para ayudar a cubrir la noticia. Todo el programa se siente como una comunidad unida por una causa común.

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero, cuando su yerno la dejó después de la cena, según informes del departamento del sheriff.

El FBI ha publicado imágenes perturbadoras que muestran a un individuo armado y enmascarado manipulando una cámara de seguridad en su casa en la madrugada del 1 de febrero. En el lugar se han encontrado manchas de sangre y signos de entrada forzada.

Los funcionarios del sheriff creen que Nancy fue secuestrada contra su voluntad. Agentes del FBI investigan las notas de rescate recibidas en la casa, lo que añade un matiz siniestro al caso.

La investigación está pasando factura

Las autoridades avanzan contrarreloj para encontrar a Nancy Guthrie. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró a la NBC: "Creemos que la sacaron de la casa contra su voluntad, y así es como avanza la investigación".

Un hombre fue detenido para interrogatorio el martes, pero fue liberado horas después. Afirmó que "nunca había oído hablar" de Nancy Guthrie hasta que la policía lo arrestó. El hermetismo de la investigación deja muchas preguntas sin respuesta, pero la preocupación de la comunidad es palpable.

El secuestro de Nancy ha conmovido a nivel nacional. Amigos y familiares la describen como una mujer amable y gentil. Su hija, Savannah Guthrie, ha expresado públicamente su angustia, pidiendo ayuda y justicia.

La historia ha resonado más allá de las noticias policiales.

Para muchos espectadores, el aumento de los índices de audiencia parece un grito de guerra colectivo, un esfuerzo por mantener la historia de Nancy en el centro de atención hasta que la encuentren.

En redes sociales, las etiquetas de apoyo a Nancy Guthrie han sido tendencia durante días. La gente habla de su bondad, su resiliencia y la esperanza de que regrese sana y salva. El programa "Today" se ha convertido en algo más que una rutina matutina; es una plataforma para la solidaridad comunitaria.

"Today" de NBC sigue liderando la batalla de los ratings, en parte gracias a la cobertura del caso de Nancy Guthrie. Los presentadores del programa mantienen su compromiso de ofrecer actualizaciones, buscando un equilibrio entre las noticias y la empatía.

El FBI y las autoridades locales prometen seguir trabajando incansablemente. Para la familia de Nancy, cada hora se siente como una eternidad. Esperan que pronto encuentren respuestas y que Nancy regrese a casa.

A medida que se intensifica la búsqueda, una cosa está clara: esta historia, trágica y urgente, ha captado la atención de la nación, convirtiendo la televisión matutina en un llamado colectivo a la justicia.