Una madre en Ohio fue acusada luego de que imágenes de vigilancia hospitalaria supuestamente la captaron inyectando materia fecal en la vía intravenosa de su propio hijo mientras este recibía tratamiento en un hospital de Columbus.

La fiscalía del condado de Lucas alega que los incidentes ocurrieron mientras el niño estaba ingresado para recibir atención médica continua y que el personal del hospital expresó su preocupación tras el inesperado deterioro de su estado. Documentos judiciales indican que el personal médico observó signos de una infección inexplicable, lo que dio lugar a una revisión interna y a un seguimiento. Las autoridades han descrito los presuntos actos como deliberados y reiterados.

Se presentaron cargos criminales en el Tribunal del Condado de Lucas

La Fiscalía del Condado de Lucas confirmó que la madre, Tiffany Le Sueur, enfrenta cargos por delitos graves relacionados con poner en peligro a un menor y agresión con agravantes. La denuncia penal alega que inyectó materia fecal en la vía intravenosa del niño en dos ocasiones distintas mientras este se encontraba ingresado en el Hospital Pediátrico Nationwide de Columbus.

Los registros judiciales presentados ante el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Lucas detallan el cronograma trazado por los investigadores. Según la declaración jurada, el personal del hospital detectó inicialmente signos de una infección del torrente sanguíneo que no correspondían con la afección diagnosticada del niño. Los profesionales médicos iniciaron una revisión de la vía central del niño después de que las pruebas de laboratorio revelaran bacterias comúnmente asociadas con la contaminación fecal.

BREAKING: Tiffany Le Sueur Caught on Camera Injecting FECES Into Her Own Sick Child’s IV — TWICE!



📍 Nationwide Children’s Hospital, Columbus / Maumee, Ohio



Hospital staff first spotted Tiffany Le Sueur injecting a foreign substance into her child’s IV on Feb 6 and put her… pic.twitter.com/8WIMgSpcFF — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) February 11, 2026

La fiscalía alega que las grabaciones de seguridad del hospital mostraron a la madre manipulando la vía intravenosa poco antes de que el niño experimentara un problema médico. Los investigadores afirman en la declaración jurada que las pruebas de video la captaron utilizando una jeringa para introducir una sustancia desconocida en la vía intravenosa. Las pruebas de laboratorio posteriores indicaron la presencia de bacterias fecales.

Las autoridades arrestaron a la mujer después de que el hospital remitiera el caso a las autoridades. El arresto se llevó a cabo tras consulta entre la policía de Columbus y las autoridades de Maumee, dada la residencia de la familia en el condado de Lucas. Se programó una audiencia para la fianza de acuerdo con el procedimiento penal de Ohio.

Vigilancia hospitalaria y hallazgos médicos

El Hospital Infantil Nationwide no ha publicado declaraciones públicas detalladas sobre el caso, alegando leyes de privacidad del paciente, pero los documentos judiciales describen el papel del personal hospitalario en la identificación del presunto abuso. La declaración jurada menciona marcadores de infección que concuerdan con una contaminación deliberada, no con una exposición accidental.

Según se informa, el personal médico observó que el estado del niño mejoró al restringirse el acceso a la vía intravenosa y ajustarse los protocolos de visita. La fiscalía afirma que, tras intensificarse la vigilancia, se produjo otro incidente, lo que motivó la revisión de las grabaciones de vigilancia de la habitación del hospital.

NEW: Ohio woman charged with child endangerment after hospital staff say she injected feces into her child’s IV at Nationwide Children’s Hospital



Staff told police they saw Tiffany Le Sueur, 35, inject a foreign substance into her child’s IV port and put her visits under… pic.twitter.com/Qp1ub7cJPC — Unlimited L's (@unlimited_ls) February 11, 2026

La denuncia alega que la segunda inyección se administró a pesar de la mayor concienciación del personal hospitalario. Los investigadores afirman que las imágenes muestran a la madre colocándose cerca del equipo intravenoso y utilizando una jeringa mientras el niño yacía en la cama. La denuncia afirma que las pruebas médicas posteriores al segundo incidente revelaron nuevamente bacterias compatibles con desechos humanos.

Los protocolos hospitalarios para vías centrales suelen exigir procedimientos estrictos de esterilización para prevenir infecciones. Las vías intravenosas proporcionan acceso directo al torrente sanguíneo, lo que significa que la contaminación puede provocar sepsis, insuficiencia orgánica y complicaciones potencialmente mortales. La fiscalía ha argumentado ante el tribunal que la introducción de materia fecal en dichas vías supone un riesgo considerable de daño grave o la muerte.

Procedimientos legales y contexto más amplio

Según la ley de Ohio , se puede considerar agresión grave cuando una persona causa a sabiendas daño físico grave a otra. Las leyes estatales sobre poner en peligro a un menor abordan las conductas que suponen un riesgo sustancial para la salud o la seguridad del menor. Documentos judiciales revisados por los medios locales indican que la fiscalía pretende basarse en imágenes de vigilancia, hallazgos de laboratorio y testimonios médicos.

La defensa aún no ha presentado una respuesta pública sustancial a las acusaciones. El calendario judicial indica que una audiencia preliminar determinará cómo se tramita el caso en el sistema judicial del condado de Lucas. Si es declarado culpable de los cargos más graves, el acusado podría enfrentar una larga pena de prisión según las directrices de sentencia de Ohio.

Los casos de presunto abuso infantil por parte de médicos, a veces denominado en la literatura clínica como trastorno facticio impuesto a otro, requieren una evaluación minuciosa por parte de profesionales médicos y legales. Sin embargo, las decisiones de imputación en este caso se basan en supuestas pruebas físicas, incluyendo informes de laboratorio y grabaciones, y no únicamente en un diagnóstico psicológico.

A medida que avanza el caso, el tribunal examinará si la evidencia cumple con el alto umbral requerido para una condena por delito grave, mientras que la crisis médica inexplicable de un niño ya se ha convertido en el centro de uno de los casos de presunto abuso hospitalario más perturbadores de Ohio en la memoria reciente.