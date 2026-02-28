Este 2026 tendrá un eclipse total de larga duración, visible para miles de millones de personas a lo largo de su trayectoria, aunque su apariencia exacta variará según la ubicación. Como primer gran evento astronómico del año, la luna de sangre es especialmente apreciada por los astrónomos, ya que brilla brevemente con un intenso tono rojizo.

¿Qué significa la Luna de Sangre y sus tipos?

Según la NASA, un eclipse lunar ocurre durante la Luna llena, cuando la Tierra se sitúa directamente entre el Sol y la Luna. Esta alineación proyecta la sombra de nuestro planeta sobre la superficie lunar, oscureciéndola y, en muchos casos, adquiriendo un llamativo tono rojizo durante varias horas. Cada eclipse es visible desde aproximadamente la mitad del mundo, ofreciendo un espectáculo celestial excepcional para los observadores.

Durante un eclipse lunar, la Luna se desplaza hacia la sombra central de la Tierra, conocida como umbra. Aunque la mayor parte de la luz solar queda bloqueada, parte de ella llega a la Luna tras atravesar la atmósfera terrestre. Las longitudes de onda más cortas, como los azules y los violetas, se dispersan, dejando que las longitudes de onda más largas, rojas y naranjas, tiñan la superficie lunar. La Luna suele aparecer rojiza o anaranjada, y su tonalidad se intensifica cuando la atmósfera contiene más polvo o nubes.

Cuando el Sol, la Tierra y la Luna no están perfectamente alineados, la Luna atraviesa solo una parte de la umbra terrestre, lo que se denomina eclipse parcial. La sombra crece y se aleja lentamente sin cubrir completamente la Luna. En estos casos, la Luna atraviesa la penumbra (el tenue borde exterior de la sombra terrestre), causando solo un oscurecimiento sutil que puede pasar desapercibido fácilmente sin una observación minuciosa.

Cómo ver la Luna de Sangre de 2026

Seguir los datos de la NASA para ver un eclipse lunar no requiere equipo especial; basta con una línea de visión clara hacia la Luna. Para una experiencia más espectacular, busque un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad. Unos binoculares o un telescopio pueden realzar el espectáculo, revelando más detalles y colores de la superficie lunar.

El próximo eclipse lunar total, conocido como luna de sangre, ocurrirá el 3 de marzo de 2026. Será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, así como en el extremo occidental de Sudamérica. Los observadores en Asia central y gran parte de Sudamérica verán un eclipse parcial, mientras que el evento no será visible desde África ni Europa.

Explorando las leyendas detrás de la 'Luna de Sangre'

Durante un eclipse lunar total, la Luna se transforma en un orbe rojo intenso o naranja. Este cambio de color se produce porque la Tierra impide que la mayor parte de la luz solar llegue a la Luna, y la luz que la atraviesa se refracta y filtra a través de la atmósfera del planeta. De hecho, es como si cada amanecer y atardecer del planeta se proyectara sobre la superficie lunar.

El término " luna de sangre " ha cautivado la imaginación desde hace mucho tiempo, inspirando mitos, leyendas y asombro entre los astrónomos. Si bien su dramático color puede parecer ominoso, es simplemente el resultado de fenómenos ópticos naturales, ofreciendo un espectáculo excepcional e impresionante que conecta a observadores de todo el mundo con la mecánica de nuestro sistema solar. Espere una noche inolvidable en 2026.