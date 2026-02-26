Un escándalo que involucra a Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, ha puesto inesperadamente a una figura hasta entonces desconocida en el foco de atención de las comunidades tecnológica y de videojuegos. Mila Antonova, jugadora de bridge e ingeniera de software rusa, se convirtió recientemente en el centro de atención internacional tras revelarse una relación romántica secreta que la vinculaba con algunos de los nombres más poderosos del mundo empresarial.

El cofundador de Microsoft, que ostenta un patrimonio neto de más de 125 mil millones de dólares, conoció a la joven cuando ella tenía veintitantos años. Su relación comenzó con una afición compartida por un juego de cartas clásico, pero finalmente los arrastró a una situación complicada relacionada con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

Un encuentro fatídico en un torneo de bridge de alto riesgo

Antonova y Gates se conocieron por primera vez alrededor de 2010 en un torneo nacional de bridge en Washington, D. C. En ese momento, Gates tenía más de 50 años y aún estaba casado con Melinda French Gates. Antonova, quien estudió en la universidad en Rusia entre 2000 y 2005, se mudó a Estados Unidos para perseguir sus pasiones.

Era una emprendedora ambiciosa que quería lanzar un negocio de tutoriales en línea para el juego de cartas. En una presentación en video de 2010, Antonova habló sobre su encuentro con Gates, y comentó en broma que intentó darle una patada por debajo de la mesa. Para financiar su empresa, el asesor de Gates le presentó a Epstein en noviembre de 2013, lo que finalmente le permitió obtener un apoyo financiero inesperado.

De startup fallida a programador de Silicon Valley

Cuando los planes para la academia en línea no se materializaron, Antonova reorientó sus aspiraciones profesionales hacia el sector tecnológico. Epstein decidió financiar su asistencia a una escuela de programación de software, una decisión que, según ella, no comprendió del todo en aquel momento. Completó sus estudios con éxito y se incorporó como ingeniera de software en el Área de la Bahía.

Antonova sostuvo firmemente que desconocía por completo las actividades delictivas de Epstein cuando interactuaron. Lo describió como un empresario adinerado que simplemente quería "ayudar a los demás". Sin embargo, la generosidad financiera de Epstein parecía tener un motivo subyacente más oscuro.

El supuesto chantaje de Epstein por el romance secreto

Años después, Epstein supuestamente utilizó su conocimiento del asunto para amenazar al filántropo multimillonario. En 2017, Epstein intentó establecer un fondo benéfico multimillonario con JPMorgan Chase. Cuando Gates se negó rotundamente a unirse a la iniciativa, Epstein respondió enviándole un correo electrónico dirigido a él.

En 2017, Epstein envió un correo electrónico a Gates solicitando el reembolso del costo del curso, según fuentes familiarizadas con el asunto. La amenaza subyacente era clara: si Gates se negaba a apoyar el fondo, Epstein expondría deliberadamente la infidelidad. Un portavoz del multimillonario declaró que Gates nunca pagó el reembolso solicitado y lamentaba profundamente sus reuniones con Epstein.

BREAKING: Inside Bill Gates’ sordid affair with Russian Mila Antonova and the dark links to Epstein 👀



One of two Russian women Bill Gates admits having affairs with during his 27-year marriage was helped financially by Jeffrey Epstein — who used the sordid secret to try to… https://t.co/XsOS5B2VKe pic.twitter.com/8wp97qjseK — SANTINO (@TheRealSantino) February 25, 2026

Las consecuencias de la exposición sobre el jugador de bridge

Los intrincados detalles de esta compleja dinámica permanecieron ocultos hasta que un informe los sacó a la luz. Estas sorprendentes revelaciones han dañado gravemente la imagen pública de Gates y han aumentado el intenso escrutinio sobre sus relaciones pasadas. Gates y su esposa finalizaron su divorcio el 2 de agosto de 2021. La ruptura se atribuyó en gran medida a su controvertida conexión con el agresor sexual.

La masiva cobertura mediática ha sacado a la luz pública la vida privada de Antonova. Actualmente reside en Palo Alto, California, y trabaja como desarrolladora web en Python y JavaScript. Todo el escándalo es un duro recordatorio del amplio daño causado por la red de manipulación de Epstein.