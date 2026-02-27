Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Commonwealth de Virginia y el Centro Médico VA de Richmond ha descubierto una conexión significativa entre la enfermedad hepática y la demencia.

La investigación descubrió que aproximadamente el 13% de las personas diagnosticadas con demencia en realidad pueden estar sufriendo un deterioro cognitivo reversible debido a una enfermedad hepática avanzada.

El estudio se basa en hallazgos previos, que sugerían que aproximadamente el 10 % de los veteranos estadounidenses diagnosticados con demencia podrían padecer cirrosis. Diferenciar entre la demencia y la encefalopatía hepática, un deterioro cognitivo causado por la cirrosis, plantea desafíos para los médicos. Si no se detecta, los pacientes pueden perder acceso a tratamientos capaces de detener o incluso revertir el deterioro.

La encefalopatía hepática, causada por cirrosis, provoca una extensa cicatrización hepática y la acumulación de toxinas en el torrente sanguíneo. Estas toxinas pueden alterar la función cerebral, provocando síntomas como confusión y delirio.

Publicada en The American Journal of Medicine , la investigación demostró la importancia de la evaluación temprana de la enfermedad hepática en pacientes con demencia, incluso sin diagnóstico de cirrosis. La identificación temprana de la cirrosis ofrece oportunidades para abordar las causas reversibles del deterioro cognitivo, lo que podría mejorar la evolución del paciente.

"Este importante vínculo entre la demencia y la salud del hígado resalta la importancia de evaluar a los pacientes para detectar factores potencialmente tratables que contribuyen al deterioro cognitivo", dijo el Dr. Jasmohan Bajaj, autor correspondiente del estudio y gastroenterólogo del Instituto Stravitz-Sanyal de Enfermedades Hepáticas y Salud Metabólica de la VCU.

En su último análisis, los investigadores revisaron los registros médicos de casi 69.000 pacientes no veteranos con demencia entre 2009 y 2019. De manera alarmante, casi el 13 % de estos pacientes presentaron puntuaciones altas de cicatrización del tejido hepático, lo que indica una probable presencia de cirrosis.

El Dr. Bajaj sugirió que integrar las evaluaciones hepáticas en la atención rutinaria mediante herramientas como el índice FIB-4 podría optimizar la detección temprana. Esta herramienta de detección no invasiva evalúa el riesgo de enfermedad hepática en función de múltiples factores, incluida la edad.

"La detección temprana de problemas hepáticos, que pueden contribuir al deterioro cognitivo tratable conocido como encefalopatía hepática, en personas con demencia podría ayudar a garantizar que los pacientes tengan acceso a terapias específicas y apropiadas", señaló el Dr. Bajaj, según Medical Xpress .

Los hallazgos del estudio se extienden más allá de los veteranos, mostrando tasas inesperadamente más altas entre la población no veterana en comparación con los veteranos. Los factores que contribuyen al riesgo de cirrosis incluyen la edad avanzada, el sexo masculino, la insuficiencia cardíaca congestiva, la hepatitis viral, el consumo de alcohol y ciertas afecciones de salud.

De cara al futuro, el Dr. Bajaj destacó la importancia de generar conciencia entre los proveedores de atención médica sobre la superposición entre la demencia y la encefalopatía hepática.