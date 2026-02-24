La celebración del 30.º aniversario de Pokémon revela más de 1000 logotipos personalizados: así es como se hacen

Pokémon celebra oficialmente su 30.° aniversario este año y The Pokémon Company ha lanzado una genial campaña global que celebra cada era de la icónica franquicia.

Desde evocaciones nostálgicas hasta promociones de vanguardia, la celebración del 30.° aniversario de Pokémon ya está dominando las noticias de videojuegos, las comunidades de anime y las conversaciones de coleccionistas en todo el mundo.

¿Qué te impide obtener tu último logotipo?

Logotipos de Pokémon personalizados del 30.º aniversario para cada personaje

La campaña promueve una colección visualmente impactante de logotipos de aniversario personalizados diseñados para más de 1000 Pokémon, incluidas variantes regionales y formas Paradox.

Cada logotipo sigue una estética cohesiva inspirada en el emblema oficial del 30.º aniversario. El Pokémon destacado aparece junto a un cero con forma de Poké Ball, mientras que el número tres está coordinado por colores para combinar con la paleta de colores de ese personaje.

Los favoritos de los fans, como Bulbasaur, Charmander y Squirtle, reciben llamativos diseños conmemorativos, junto con especies con detalles más profundos que abarcan nueve generaciones de juegos. Los recursos digitales coleccionables han proliferado en redes sociales, donde los fans pueden obtener logotipos de aniversario aleatorios a través de campañas promocionales oficiales.

También han aparecido exhibiciones físicas en lugares japoneses de alto tráfico, incluida la estación Namba, lo que amplifica la visibilidad global de la marca.

Grandes campañas de marketing y promociones multiplataforma

Según Polygon , el lanzamiento del aniversario va más allá del arte. Un anuncio de gran repercusión para el Super Bowl, con Lady Gaga y Jigglypuff, captó la atención del público general, reforzando la influencia cultural multigeneracional de Pokémon. Mientras tanto, las habitaciones de hotel con temática Pokémon en todo Japón atraen a viajeros internacionales deseosos de experimentar la experiencia de Pokémon.

En noticias de videojuegos, "Pokémon Rojo Fuego" y "Pokémon Verde Hoja" llegan a Nintendo Switch. La expectación por la próxima transmisión en vivo de Pokémon Presents, el 27 de febrero, crece. Allí, los fans esperan anuncios de la nueva generación y posibles revelaciones que definan la franquicia.

Cómo conseguir el logo del 30.º aniversario de Pokémon

Puedes obtener el logo sorpresa oficial visitando la cuenta de Poke Times X. Solo tienes que hacer clic en la imagen del tuit citado y se abrirá la pestaña de publicación. Aquí podrás ver el logo de aniversario aleatorio.

No olvides publicarlo en tu página X para optar al logotipo. Una vez que termines, Poke Times te enviará un logotipo.